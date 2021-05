Samsung Galaxy S21 Olympic Games Edition Samsung lanceert unieke Galaxy S21 Limited Edition in Phantom Blue, speciaal in teken van de Olympische Spelen 2021 Tokyo. Verkoop via NTT DoCoMo.

De Olympische Spelen zullen dit jaar in Tokyo, Japan plaatsvinden. In aanloop naar dit wereldbekende sportevenement heeft Samsung een nieuwe Limited Edition uitgebracht, genaamd de Samsung Galaxy S21 5G Olympic Games Edition. Zoals de naam al doet vermoeden is het toestel gebaseerd op de high-end Samsung Galaxy S21 (review), die begin dit jaar werd aangekondigd. De special edition heeft een mooie blauwe kleur met een goudkleurig camerasysteem, de smartphone wordt exclusief verkocht door het Japanse NTT DoCoMo.

Dat het om een Limited Edition gaat wordt duidelijk als je de achterzijde van het toestel bekijkt. Op het achterpaneel van de Phantom Blue gekleurde Galaxy S21 Olympic Games Edition (SC-51B) is het logo van NTT DoCoMo opgenomen. Ook het Galaxy logo staat afgebeeld, met direct daaronder de vijf symbolische ringen van de Olympische Spelen.

Samsung S21 Olympic Games Edition

Samsung heeft ook verschillende exclusieve achtergronden en vergrendelschermen toegevoegd, die uiteraard in het thema van de Olympische Spelen zijn vormgegeven. Bij het opnieuw opstarten van de mobiele telefoon wordt ook een originele animatie van de Tokyo 2021 Olympic Games afgespeeld.

Vanzelfsprekend beschikt deze Limited Edition smartphone over exact dezelfde functionaliteiten als de reguliere Samsung S21. Zo kun je met deze mobiele telefoon ook 8K video’s opnemen, ideaal om sportactiviteiten in volle scherpte vast te kunnen leggen.

De Samsung Galaxy S21 Olympische Spelen Editie gaat op zondag 20 juni in de verkoop. Vanaf vandaag is het al mogelijk om een preorder te plaatsen via de NTT DoCoMo website. De smartphone wordt geleverd in een speciaal premium pakket, dat verschilt van het reguliere pakket, aldus Samsung. Helaas blijft onduidelijk wat hier exact mee bedoelt wordt. Mogelijk wordt er een oplader meegeleverd? Dat is namelijk niet meer het geval bij de reguliere S21 modellen. Door deze Limited Edition te kopen maak je tevens kans om ‘Olympic Opening Ceremony Experience Reporter’ te worden. De winnaars worden uitgeloot, hier vind je meer informatie omtrent de wedstrijdregels.

Het is niet voor het eerst dat Samsung een smartphone uitbrengt ter ere van de Olympische Spelen. Samsung is sinds de Olympische Winterspelen van 1998 in Nagano een wereldwijde Olympische partner in de categorie draadloze communicatieapparatuur. Voor de Olympische Spelen van Tokio 2021 zal Samsung de “digitale toekomst” creëren.

In het persbericht stelt Samsung het event te blijven ondersteunen tot de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles in de categorie smartphone, die het gebruik van AI (kunstmatige intelligentie), VR (virtual reality), AR (augmented reality) en 5G-apparaten omvat. Mogelijk dat Samsung volgend jaar dus ook weer een Galaxy S22 Olympic Games Edition zal uitbrengen.