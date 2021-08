Samsung Galaxy Z Flip 3 hoesjes en covers Alle officiële accessoires voor de Samsung Galaxy Z Flip 3, van een luxe Leather Cover tot een stijlvolle Aramid Cover, Silicone Cover en een Clear Cover.

De Galaxy Z Flip 3 is inmiddels officieel aangekondigd door Samsung. Op vrijdag 26 augustus zal de Nederlandse release plaatsvinden, het is nu al mogelijk om een preorder te plaatsen voor de nieuwste opvouwbare smartphone van Samsung. Met een verkoopprijs van €1.050 is de Z Flip 3 de goedkoopste opvouwbare smartphone die de Zuid-Koreaanse fabrikant ooit heeft uitgebracht.

De klaptelefoon is een stuk robuuster dan voorheen, bovendien heeft Samsung verschillende nieuwe kleurenopties beschikbaar gesteld. Wil je het toestel verder personaliseren, dan kun je tal van bijpassende accessoires kopen, denk aan een luxe leren hoesje of juist een stijlvolle transparante cover.

Afgelopen jaar was het assortiment aan optionele accessoires voor de vouwtelefoons van Samsung nog erg beperkt. Voor beide modellen werd slechts één smartphone hoesje uitgebracht, met keuze uit twee kleuren. Ditmaal valt er beduidend meer te kiezen. Afgezien van meerdere kleurstellingen zijn er ditmaal ook meerdere modellen verkrijgbaar. In deze publicatie beperken we ons tot de officiële accessoires voor de Z Flip 3, bekijk hier de Galaxy Z Fold 3 hoesjes en accessoires.

Samsung Z Flip 3 Leather Cover & Aramid Cover

Voor de Z Flip 3 heeft Samsung vier soorten telefoonhoesjes uitgebracht: een Leather Cover, een Silicone Cover, een Clear Cover en een Aramid Cover. Het is overigens goed om je te realiseren dat alle nieuwe accessoires uit twee delen bestaan. Zodoende bieden de covers in opgevouwen stand minimale bescherming ter hoogte van het scharnier. Sommige hoesjes zijn voorzien van een handige ring of een strap, waarmee je het toestel makkelijk kunt vasthouden.

Om te beginnen met de Samsung Galaxy Z Fip 3 Leather Cover. Dit is de meeste luxe keuze, gemaakt van echt kalfsleer waardoor het hoesje lekker zacht aanvoelt in je handen. Een fijne bijkomstigheid, in de koude winterdagen zorgt het leer er ook voor dat het toestel niet zo koud aanvoelt.

De Leather Cover is verkrijgbaar in drie stijlvolle kleuren die perfect matchen met de kleurstellingen van de Z Flip 3. Het gaat om een zwart, donkergroen en mosterdgeel model. De adviesprijs van het lederen hoesje is vastgesteld op €80. Momenteel heeft Samsung een aantrekkelijke actie lopen waarbij je 20% korting krijgt op alle nieuwe Galaxy Z accessoires. In de aanbieding kost de Z Flip 3 Leather Cover €64.

Ook de Aramid Cover heeft een premium uitstraling. Dit flinterdunne hoesje is gemaakt van licht materiaal, dat desondanks uiterst stevig is – waardoor deze een goede bescherming biedt tegen krassen en stoten. Dankzij de slanke vormgeving biedt dit hoesje ook een bijzonder comfortabele handligging. De Z Flip 3 Aramid Cover kost €70. Dit telefoonhoesje is uitsluitend verkrijgbaar in de kleur zwart, met een stijlvol streepjespatroon. Tijdens de actieperiode betaal je nog slechts €56. Deze aanbieding is nog geldig tot en met 26 augustus 2021.

Transparante Clear Cover met ringgreep

Samsung heeft ook een Galaxy Z Flip 3 Clear Cover uitgebracht. Dankzij het doorzichtige karakter van deze cover blijft de kleur van je telefoon mooi zichtbaar, terwijl deze toch voldoende bescherming biedt. Het transparante hoesje beschikt ook over een ringgreep.

Het gaat om een metalen ring die ter hoogte van het scharnier is aangebracht. Deze ring kun je naar de achterzijde verplaatsen, om je vinger in te stoppen – zodoende moet deze een extra goede handligging bieden wanneer je de smartphone in opengevouwen stand gebruikt. Bijvoorbeeld handig tijdens het typen van een bericht. Daarnaast kun je de ring gebruiken om het toestel op stijlvolle wijze met je mee te dragen.

De transparante Clear Cover heeft een adviesprijs van €40. In de korting betaal je momenteel €32 voor deze nieuwe fashion accessoire. Samsung biedt daarnaast ook optionele stickers aan, om het hoesje nog verder te personaliseren.

Galaxy Z Flip 3 Silicone Cover met strap

Ten slotte heeft Samsung ook nog een Galaxy Z Flip 3 Silicone Cover uitgebracht, hiervan zijn twee modellen verkrijgbaar. Eén met een ringgreep, de ander heeft een strap. De ring werkt vergelijkbaar met die van de Clear Cover.

Het siliconen smartphone hoesje met ring kun je kopen in vijf verschillende kleuren: Koraal rood, Lavendelpaars, Donkerblauw (navy), Donkergroen en ten slotte Olijfgroen – zoals ook in de twee bovenstaande afbeeldingen wordt uitgebeeld.

Het tweede model heeft geen ringgreep, maar een strap. Het gaat om een elastische band, die aan de achterzijde van het toestel is verwerkt. Via een metalen greepje kun je de strap uit de behuizing trekken. Vervolgens kun je deze achter een uitsparing vastzetten, om zodoende eenvoudig meerdere vingers erin te plaatsen – net als bij de ring, draagt de strap bij aan een betere grip op het toestel.

De band heeft een contrasterende kleur ten opzichte van de cover. Er is keuze uit een donkerblauwe variant met een oranje strap of een witte variant met een groene strap. De prijs van de Silicone Cover is (net als bij de Clear Cover) vastgesteld op €40 – ongeacht of je het model met de ring of strap prefereert. Tijdens de 20% kortingsperiode betaal je nu tijdelijk €32 voor deze mode accessoire.

Samsung Galaxy Z Flip 3 pre-order voordelen

Je hebt natuurlijk niets aan een hoesje voor de Z Flip 3, zonder dat je over het toestel zelf beschikt. Tot en met 26 augustus 2021 is het mogelijk om een preorder te plaatsen voor de Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Voor het 128GB model betaal je €1.050, kies je liever voor 256GB geheugen dan ben je €1.100 kwijt. Standaard kun je kiezen uit de kleuren cream, green, lavender en black.

Door de opvouwtelefoon via de website van Samsung te bestellen kun je ook kiezen voor de kleuren grijs, wit en roze. Deze exclusieve kleuren zijn tevens te herkennen aan het scharnier, deze is namelijk donker gekleurd. Bij de standaard modellen heeft het scharnier dezelfde kleur als de behuizing.

Bij de Galaxy Z Fold 3 ontvang je tijdens de pre-order periode een handige Cover met S Pen cadeau. Dat is bij de Z Flip 3 helaas niet het geval. De scherpe prijs zal hier ongetwijfeld mee te maken hebben, want met een vanaf prijs van €1.050 is de nieuwe clamshell maar liefst €450 goedkoper dan de Z Flip (5G) kostte ten tijde van de lancering.

Desondanks kun je wel genieten van enkele voordelen door het toestel in de voorverkoop te kopen. Niet alleen heb je nu nog alle keuze qua kleuren en accessoires (deze zijn doorgaans namelijk vrij snel uitverkocht), gebruikers mogen ook 1 jaar gratis gebruik maken van Samsung Care+, waardoor je bent verzekert tegen schade aan het toestel, denk aan waterschade, het vervangen van een scherm of de back cover.

Door gebruik te maken van het inruil-programma van Samsung kun je van extra korting krijgen. Je ontvangt nu namelijk tijdelijk tot extra geld retour voor je oude smartphone. Voor de meeste oude modellen ontvang je €100 extra inruilwaarde retour, kies je ervoor om een relatief nieuwe iPhone, Galaxy Note, Fold of Flip in te ruilen dan kom je in aanmerking voor €200 extra inruilwaarde.