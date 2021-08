Samsung Galaxy Z Fold 3 hoesjes en covers De Galaxy Z Fold 3 is officieel onthuld. Met deze officiële Samsung accessoires kun je de opvouwtelefoon optimaal beschermen. Met en zonder S Pen vakje.

Gelijktijdig met de Galaxy Z Flip 3 heeft Samsung ook de Galaxy Z Fold 3 aangekondigd. De nieuwe opvouwbare smartphone is robuuster dan voorheen en bovendien voor het eerst waterbestendig. Een ander groot voordeel ten opzichte van voorgaande modellen; de nieuwe Fold is compatibel met de S Pen. Zodoende kun je veel productiever te werk gaan op het grote 7,6-inch flexibele scherm. Om de stylus na gebruik weer veilig op te kunnen bergen heeft Samsung een bijpassend smartphone hoesje uitgebracht.

De Samsung Galaxy Z Fold 3 wordt niet standaard geleverd met S Pen, de stylus wordt als optionele accessoire aangeboden. Doordat de Samsung Z Fold 3 ook niet over een stylus-compartiment beschikt -zoals wel het geval is bij de Galaxy Note modellen van het merk- heeft Samsung verschillende hoesjes uitgebracht met en zonder S Pen opbergvakje.

Samsung Z Fold 3 Flip Cover met S Pen

Om te beginnen met de Flip Cover met S Pen, deze is uitsluitend verkrijgbaar in de kleur zwart. Aan de zijkant van het hoesje, ter hoogte van het scharnier, is een afneembare penhouder geplaatst waar je de S Pen eenvoudig in kunt steken voor die momenten dat je de stylus niet in gebruik hebt.

De Galaxy Z Fold 3 Flip Cover met S Pen biedt zowel bescherming aan de voor- als achterzijde van het toestel. Nadeel is wel, doordat er aan de voorzijde geen uitsparing is gemaakt voor het scherm dien je het hoesje altijd open te klappen om gebruik te kunnen maken van de opvouwtelefoon – ongeacht of je het cover-scherm of het hoofdscherm wilt gebruiken.

Wel handig, zoals de naam al doet vermoeden gaat het om een Flip cover, je kunt het bovenste deel naar achteren vouwen waardoor je de cover eenvoudig transformeert naar een handige stand, om het toestel neer te kunnen zetten. Daarnaast is deze telefooncover ook voorzien van een antibacteriële coating.

Tijdens de pre-order periode krijgen klanten die de Galaxy Z Fold 3 kopen deze Flip Cover gratis na-geleverd. Ook wordt er tijdens de voorverkoop een 25W Travel Adapter cadeau gegeven. Dat is toch mooi meegenomen. Los kun je de Flip Cover met S Pen kopen voor een adviesprijs van €80. Voor €10 extra ontvang je een bundelpakket, met daarin ook een 25W Travel Adapter.

Galaxy Z Fold 3 Leather Flip Cover & Silicone Cover

Vooralsnog is de Flip Cover met S Pen het enige telefoonhoesje met penhouder dat Samsung heeft uitgebracht voor de Z Fold 3. Heb je helemaal geen behoefte aan een stylus, dan zijn er beduidend meer keuzes voorhanden. Denk aan een Leather Flip Cover, een Leather Cover en een Silicone Cover.

De Leather Flip Cover kan net als de Flip Cover met S Pen gebruikt worden om het toestel neer te zetten. Dit leren hoesje is verkrijgbaar in de kleuren zwart, donkergroen en lichtbruin. Met een adviesprijs van €90 is dit het duurste hoesje dat Samsung voor de Z Fold 3 heeft uitgebracht. Voordeel is wel, tijdens de preorder periode (t/m 26 augustus) ontvang je 20% korting op alle nieuwe Galaxy Z accessoires. Zodoende kost de Leather Flip Cover nu tijdelijk €72.

Daarnaast heeft Samsung een officiële Galaxy Z Fold 3 Leather Cover en Silicone Cover uitgebracht. Qua vormgeving zijn deze hoesjes identiek aan elkaar. Een belangrijk voordeel; het front-scherm blijft gewoon bruikbaar. Het hoesje valt mooi om het scherm, waardoor deze ook enige bescherming biedt rondom de randen van het toestel.

De Leather Cover is gemaakt van zacht leer met keuze uit de kleuren zwart, groen en lichtbruin. Samsung heeft de prijs van deze optionele accessoire vastgesteld op €80. Met de huidige 20% korting komt dat neer op €64. De Silicone Cover is de goedkoopste oplossing, de adviesprijs van deze cover is vastgesteld op €40. Tijdens de actieperiode betaal je voor dit model €32. Het siliconen hoesje is verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, groen en wit.

Welke S Pen is compatibel met de Galaxy Z Fold 3?

Iedereen die bekend is met Samsung Galaxy producten heeft vast wel eens van de S Pen gehoord. Deze styluspen is jarenlang het iconische kenmerk geweest voor de Galaxy Note modellen. Om de opvouwbare telefoon ook compatibel te kunnen maken met de S Pen, heeft Samsung de stylus moeten aanpassen. De Z Fold 3 ondersteunt twee soorten stylus pennen.

Het eerste model is de speciale S Pen Fold Edition, die dankzij de rondere, zachte punt geen schade kan aanbrengen aan het flexibele display. Zoals de naam al doet vermoeden is deze stylus speciaal voor de nieuwe Fold ontworpen. Qua functies is deze gelijk aan de Galaxy S21 Ultra S Pen. De S Pen Fold Edition heeft een adviesprijs van €50.

Gelijktijdig met de Z Fold 3 heeft Samsung ook de S Pen Pro geïntroduceerd. Dit is een extra geavanceerde variant met Bluetooth functionaliteit – waardoor je de stylus ook kunt gebruiken om je smartphone op afstand te bedienen. Het Pro model is compatibel met een reeks Galaxy devices, waaronder de nieuwe Fold, het is op het moment van schrijven echter nog niet onbekend vanaf wanneer deze stylus verkrijgbaar zal zijn.

Mocht je nog een oude stylus thuis hebben liggen; het wordt sterk afgeraden door Samsung om een andere stylus te gebruiken dan de twee bovengenoemde. Hiermee zou je onbedoeld het flexibele scherm kunnen beschadigen.

Tot en met 26 augustus 2021 is het mogelijk om een Samsung Galaxy Z Fold 3 pre-order bestelling te plaatsen. De nieuwe opvouwbare smartphone is verkrijgbaar in de kleuren zwart, groen en zilver. De vanaf prijs is vastgesteld op €1.800, hiervoor ontvang je het 256GB model. Daarnaast wordt er een 512GB model aangeboden voor €1.900.

Tijdens de voorverkoop ontvang je de Cover met S Pen en een Travel Adapter cadeau. Daarnaast kunnen klanten die de Z Fold 3 kopen 1 jaar lang gratis gebruikmaken van Samsung Care+. Met deze verzekering ben je gedekt tegen verschillende soorten schades, van waterschade tot een kapot scherm.