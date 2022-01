Google Pay betalingen doen met Samsung Galaxy Watch 4 De Samsung Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic smartwatches kun je voortaan ook gebruiken om in Nederland te betalen in winkels of in de supermarkt.

Met de Samsung Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic is het nu ook mogelijk om in Nederland te betalen, direct vanaf je pols. Samsung heeft namelijk ondersteuning voor Google Pay toegevoegd. Eind 2021 werd deze app door Google gelanceerd in Nederland. Met de smartwatches van Samsung had je al toegang tot tal van populaire Google-apps, daar komt nu Google Pay bij. Het zijn de eerste generatie smartwatches met Wear OS Powered by Samsung, een platform dat Google samen met Samsung heeft opgezet. De vernieuwde interface zorgt voor een intuïtieve gebruikerservaring.

Diverse expert reviews hebben uitgewezen dat dit de meest gebruikersvriendelijke horloges zijn die Samsung ooit heeft uitgebracht. Het zijn dan ook geduchte tegenhangers van de populaire Apple Watch 7 serie.

Dankzij de ondersteuning voor Google Pay kun je nu ook mobiele betalingen verrichten met je Galaxy Watch, zonder dat je hiervoor je smartphone tevoorschijn hoeft te halen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat Google Pay Wear momenteel alleen werkt in combinatie met ABN AMRO Bank, Bunq, N26, Revolut, Curve OS Ltd, Monese, Viva Wallet en Wise. Maak je gebruik van een andere bank, dan gaat deze functie vooralsnog aan jou voorbij.

Samsung Galaxy Watch 4 apps & bediening

Naast Google Pay biedt de Galaxy Watch 4 serie toegang tot tal van populaire apps, van Google Maps tot Galaxy-services en van SmartThings tot Bixby. Het verbeterde ingebouwde kompas werkt samen met Google Maps en maakt het stukken eenvoudiger om de weg te vinden. Ook biedt het platform ondersteuning voor apps als Adidas Running, Calm, Strava en Spotify.

Met One UI Watch verschijnen compatibele apps automatisch op je smartwatch, zodra je die op je smartphone hebt gedownload. Ook vindt er directe synchronisatie plaats met de belangrijkste instellingen. Je Galaxy Buds oordopjes schakelen direct tussen je telefoon en slimme horloge, dankzij Auto Switch. Deze functie wordt ondersteunt door de Galaxy Buds+, de Galaxy Buds Pro en de Galaxy Buds 2. Verder zijn er verschillende mogelijkheden om je smartwatch te bedienen: via Bixby voice, de roterende bezel of middels handbewegingen.

Verbeterde processor en meer geheugen

De Galaxy Watch 4 en de Watch 4 Classic zijn de eerste Samsung smartwatches met een 5nm processor. In de praktijk betekent dit een 20% snellere CPU, 50% meer RAM en een 10x zo snelle GPU als de Watch 3 serie. Dit komt de algehele ervaring ten goede, ook scrollen en multitasken gaat daardoor extra makkelijk.

Er zijn verschillende formaten beschikbaar. De Watch4 is verkrijgbaar als 40mm en als 44mm model. De Watch4 Classic is beschikbaar als 42mm en 46mm model. Beide slimme horloges beschikken over een Super AMOLED display van respectievelijk 1,2-inch en 1,4-inch. De schermresolutie is verhoogd naar 450 x 450 pixels.

Het geheugen is verdubbeld ten opzichte van de Galaxy Watch 3. Standaard worden de nieuwe Watches van Samsung voorzien van 16GB aan opslaggeheugen, om al je favoriete apps, muziek en foto’s op te slaan. Tot slot is beveiligingsplatform Samsung Knox voorhanden om je te beschermen tegen garant voor optimale beveiliging.

Samsung smartwatch kopen

De Samsung Galaxy Watch 4 heeft een modern en minimalistisch design. De adviesprijs van het 40mm model is vastgesteld op €270, met keuze uit de kleuren zwart, zilver en pink gold. De 44mm variant is verkrijgbaar voor €300 in de kleuren zwart, zilver en sophisticated green.

De Samsung Galaxy Watch 4 Classic is een premium smartwatch met een roterende bezel. De 42mm variant heeft een verkoopprijs van € 370, voor €400 krijg je de beschikking over het 46mm model. Dit slimme horloge is beschikbaar in de kleuren Black en Silver.