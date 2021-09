OnePlus Nord 2 smartphone ontploft: 3de incident, man gewond Gloednieuwe OnePlus Nord 2 vat spontaan vlam waarna deze explodeert, terwijl de telefoon in de jaszak wordt meegedragen. Eigenaar is getraumatiseerd.

De OnePlus Nord 2 5G smartphone ging eind juli 2021 in de verkoop. De verwachtingen zijn hooggespannen, nadat OnePlus afgelopen jaar indrukwekkende verkoopresultaten wist te behalen met de Nord. Het nieuwe model biedt goede specs, tegen een aanvaardbare prijs. Toch is er iets merkwaardigs aan de hand met OnePlus nieuwste smartphone. Sinds de lancering twee maanden geleden hebben al drie gebruikers melding gemaakt een OnePlus Nord 2 te hebben gekocht die vervolgens enkele dagen later uit het niets in de brand vliegt en explodeert.

Het derde incident heeft plaatsgevonden in India – net als bij de twee voorgaande gevallen. Dhr Gaurav Gulati meldt via Twitter dat zijn gloednieuwe OnePlus Nord 2 spontaan in brand vloog waarna deze is geëxplodeerd.

De redactie van LetsGoDigital heeft contact gezocht met dhr. Gulati om te achterhalen hoe dit voorval heeft kunnen plaatsvinden. Uit onze communicatie is gebleken dat meneer zijn nieuwe telefoon bij zich droeg, in een jaszak. Het toestel lag niet aan de oplader op het moment dat deze vlam vatte.

Op woensdag morgen, 8 september 2021, kwam Dhr. Gulati aan op zijn werk -hij is advocaat en werkt bij de rechtbank in New Delhi, India. Meneer voelde zijn jas warm worden, waarna hij deze snel heeft uitgetrokken. Toen bleek dat de Nord 2, die in zijn binnenzak zat, in brand stond. Kort nadat hij zijn jas heeft uitgedaan volgde een explosie.

De ontploffing ging gepaard met een hoop rookontwikkeling. Uit de foto’s blijkt dat het een behoorlijke explosie moet zijn geweest. Niet alleen de smartphone is volledig verwoest, hetzelfde geldt ook voor de kleding die dhr. Gulati droeg op het moment van het voorval.

Het is daarbij extra betreurenswaardig dat Dhr. Gulati ook gewond is geraakt. Hij heeft verschillende brandwonden opgelopen, rondom zijn heup – daar waar de OnePlus smartphone in z’n zak zat. Ook heeft hij sinds het incident last van ademhalingsproblemen, veroorzaakt door de rookontwikkeling die ontstond tijdens de explosie. Door de enorme explosie is ook zijn gehoor aangetast evenals zijn zichtvermogen.

Het incident heeft een dusdanig grote impact gehad op dhr Gulati dat hij er een trauma aan heeft overgehouden, waarvoor hij momenteel in behandeling is, op aanraden van zijn arts.

“Het voelt alsof ik met mijn doodcertificaat (de Nord 2) op zak heb gelopen. Ik ben ontzettend blij dat ik nog leef”, zo meldt Gulati in een van onze conversaties.

Een verschrikkelijk verhaal, dat helaas ook jou kan overkomen, want dit verhaal staat inmiddels niet meer op zichzelf. Merkwaardig genoeg rapporteerde LetsGoDigital afgelopen maand over een soortgelijk geval. De Nord 2 5G lag toen ook niet aan de oplader, maar vatte spontaan vlam en explodeerde.

Destijds werd de OnePlus Nord 2 meegedragen in een draagdoek, waarbij de batterij van de Nord 2 vlam vatte tijdens een fietstochtje. Ook van dit incident zijn soortgelijke beelden beschikbaar. OnePlus heeft deze zaak in onderzoek genomen en de betreffende persoon gecompenseerd. Echter, het bedrijf is sindsdien niet bereid om enig vorm van commentaar te geven.

Nog geen twee weken later volgde een tweede incident. Van dit voorval zijn echter geen foto’s beschikbaar, waardoor OnePlus deze klacht ook niet in behandeling wil nemen. Ondanks dat de eigenaar van het toestel hier een goede verklaring voor heeft. Hij had het toestel namelijk aan z’n vader gegeven, die op het moment van het voorval ver van huis was gesitueerd, vanwege zijn werk. Zijn vader zou er niet aan hebben gedacht/niet in staat zijn geweest om foto’s te maken van het incident.

Het gaat nu dus alweer om het derde incident, in een tijdsbestek van slechts 5 weken. Ditmaal betreft het een advocaat, die uiteraard de nodige connecties heeft binnen het justitiële systeem. Dhr Gulati heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie in India en is voornemens een rechtszaak te beginnen tegen OnePlus.

In de tussentijd heeft dhr. Gulati ook contact gehad met de support afdeling van OnePlus. De Chinese smartphonefabrikant is echter ongevoelig voor de gemelde klachten, aldus Gulati. OnePlus wil niet op de zaak ingaan totdat ze de telefoon zelf in handen hebben. Gulati geeft echter aan de verbrande mobiele telefoon niet op te kunnen sturen, zolang het politieonderzoek nog loopt.

Wij raden iedereen met klem af om de OnePlus Nord 2 te kopen. Het bedrijf lijkt de ontstane problemen allesbehalve serieus te nemen, waardoor er een reële kans bestaat dat dit euvel zich opnieuw zal voordoen. Dit zorgt voor een uiterst gevaarlijke situatie.

Temeer omdat de smartphone in ten minste twee van de drie gevallen niet aan de oplader lag. De OnePlus Nord 2 werd gewoon meegedragen en was niet eens in gebruik. Het lijkt er dan ook op dat het toestel simpelweg te warm wordt, wanneer deze in een zak of draagdoek wordt meegenomen.

OnePlus Nord smartphones

De OnePlus Nord is een erg belangrijke smartphone serie voor het Chinese merk. Eind 2020 verstuurde OnePlus Nederland nog een persbericht waarin het stelde de Nr 3. smartphone fabrikant in Nederland te zijn. Deze enorme groei is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de nieuwe Nord serie.

India is nog een veel grotere markt en tevens een ontzettend belangrijke markt voor OnePlus. Dat de drie ontploffingen van de Nord 2 5G allemaal hebben plaatsgevonden in India zal de verkopen aldaar zeker geen goed doen.