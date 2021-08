OnePlus Nord 2 explodeert: Tweede incident binnen twee weken Voor de tweede keer meldt een gebruiker dat zijn gloednieuwe OnePlus Nord 2 volledig explodeert. Reactie OnePlus merkwaardig. Wat is er aan de hand?

Eind juli 2021 werd de OnePlus Nord 2 5G vol trots aangekondigd, als nieuwste toevoeging binnen de populaire Nord line-up. Deze mid-range telefoon biedt een goede prijs/kwaliteit verhouding ten opzichte van veel concurrerende modellen, zodoende wordt verwacht dat deze smartphone ook in Nederland veel verkocht zal worden. Er is echter iets merkwaardigs aan de hand, waarvan je op de hoogte moet zijn voordat je besluit de Nord 2 te kopen.

Binnen een week na de lancering meldde iemand via Twitter dat de batterij van zijn gloednieuwe OnePlus Nord 2 is geëxplodeerd tijdens een ontspannen fietstochtje. Ondertussen is er een week gepasseerd en vandaag meldt een tweede gebruiker dat de batterij van zijn onlangs gekochte Nord 2 is geëxplodeerd. Beide voorvallen hebben zich voorgedaan in India.

Via Twitter heeft een man uit India onder de naam Shubham Srivastava een Twitterbericht verzonden waarin het volgende staat vermeld (vertaald uit het Engels) : “Ik ben erg boos om te zeggen dat de Nord 2 die ik voor mijn vader heb gekocht onlangs is ontploft. Hij was bang na dit incident, het had hem zijn leven gekost als hij het in gebruik had gehad. Zo erg!! Hoe kan ik mijn telefoon terugkrijgen?”

Er zijn ditmaal geen foto’s vrijgegeven van de geëxplodeerde OnePlus Nord 2. Zodoende kan er ook niet met zekerheid worden vastgesteld dat deze man de waarheid spreekt. Ook wordt uit het bericht niet duidelijk in welke omstandigheden het voorval heeft plaatsgevonden. Als we zijn berichtgeving moeten geloven, dan is het in ieder geval een beangstigend moment geweest, daarnaast wordt uit de tweet duidelijk dat zijn vader de telefoon niet in gebruik had toen de explosie plaatsvond.

OnePlus Support heeft op Twitter direct gereageerd op het incident (vertaald uit het Engels) : “We zijn echt neerslachtig om te horen over dit incident. We hopen oprecht dat het onaangename incident uw vader geen schade heeft berokkend. We willen graag dat dit met prioriteit wordt aangepakt en om deze kwestie verder te onderzoeken en de oorzaak van dit geval vast te stellen, kunt u ons een DM sturen.”

Opmerkelijk genoeg werd het Twitterbericht van Shubham Srivastava kort daarna verwijderd, vervolgens werd zelfs de gehele @shubham754 Twitter account gedeactiveerd. Nog opmerkelijker; dat is exact wat er vorige week ook gebeurde bij het eerste incident. LetsGoDigital was hier live getuige van en heeft OnePlus toen ook direct om opheldering gevraagd, waarbij de reactie als volgt luidde.

OnePlus Support in a statement to LetsGoDigital : We are truly gutted to hear about this incident reported. This is certainly not the experience we wish our customers to have with OnePlus. We are already on it and we will be actioning the needful on priority basis.

Sindsdien heeft de redactie van LetsGoDigital tot drie maal toe contact gezocht met OnePlus om te vragen wat er op dit moment wordt onderzocht en wat de stand van zaken is. Maar OnePlus wil niet meer reageren op onze vragen. Het is duidelijk de bedoeling dat er zo min mogelijk aandacht uitgaat naar deze incidenten.

In de tussentijd blijft het onduidelijk of gebruikers zich zorgen moeten maken. Uit de foto’s van het eerste incident is gebleken dat het geen kleine explosie is geweest. Bovendien lag de smartphone niet aan de oplader. Je moet er niet aan denken dat dit gebeurt terwijl je het toestel aan je oor houdt om te bellen.

De OnePlus Nord is een erg belangrijke smartphone serie voor het Chinese merk. Eind 2020 verstuurde OnePlus Nederland nog een persbericht waarin het stelde de Nr 3. smartphone fabrikant in Nederland te zijn. Deze enorme groei is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de nieuwe Nord serie.

India is echter een veel grotere markt en tevens een ontzettend belangrijke markt voor OnePlus. Dat beide explosies van de Nord 2 5G hebben plaatsgevonden in India zal de verkopen aldaar zeker geen goed doen. Het is te hopen dat OnePlus deze problematiek achter de schermen serieus oppakt. Het zou het bedrijf sieren als het met een officieel statement naar buiten treedt, zodat gebruikers weten waar ze aan toe zijn.