Samsung 2021 TV line-up Samsung televisie line-up in 2021 bestaat uit Micro LED voor consumenten, Neo QLED TV’s met mini LED achtergrondverlichting en nieuwe lifestyle modellen.

Toon pagina inhoud

Tijdens het virtuele event ‘Unbox & Discover’ heeft Samsung haar nieuwe 2021 TV line-up onthuld. Decennialang werden TV’s vooral gezien als een manier om films en tv-programma’s te bekijken. Nu we allemaal meer tijd thuis doorbrengen, is de manier waarop we tegen schermen aankijken ingrijpend veranderd. Zo brengt de TV niet langer uitsluitend entertainment, het is ook een bron om te leren, om te trainen enzovoorts. De nieuwe televisie line-up van Samsung speelt in op deze nieuwe behoefte.

Al vijftien jaar op rij is Samsung wereldwijd TV-marktleider. In 2021 bouwt Samsung voort op deze leiderschapspositie met de introductie van een variëteit aan audiovisuele apparatuur.

Samsung Micro LED grootformaat televisies

In 2018 introduceerde Samsung 4K Micro LED TV in de vorm van ‘The Wall’. Uniek was het modulaire systeem, waardoor je een TV scherm kunt bouwen van wel 292 inch (4,42 meter). Deze MicroLED TV is niet alleen immens groot, maar biedt ook een uitzonderlijke beeldkwaliteit. ’The Wall’ vereist wel een professionele installatie en is bovendien voornamelijk voor zakelijke toepassingen geschikt.

In 2021 introduceert Samsung van ‘The Wall’ een traditioneel TV-formaat voor in de huiskamer. Net als z’n grote broer biedt deze MicroLED televisie een uitzonderlijk hoge helderheid, diepe zwarttinten en prachtige kleuren. De anorganische LED’s, waaruit de geavanceerde technologie is opgebouwd, gaan inbranden tegen.

Omdat de Micro LED TV’s vrijwel randloos zijn is de ervaring extra intens. Deze lente komt Micro LED wereldwijd beschikbaar in 99-inch en 110-inch. In de herfst komt er een extra kleine variant bij, in de vorm van een 88-inch uitkomt. Later zal er ook nog een 76-inch variant verschijnen.

Deze televisies zijn eenvoudig om te toveren tot vier schermen in één. Door de royale afmeting kijk je met de functie 4Vue (Quad View) ontspannen naar vier bronnen tegelijk. Je volgt bijvoorbeeld meerdere sportwedstrijden of je streamt al gamend een walk-through, terwijl de beeldkwaliteit onverminderd goed blijft.

Over de Europese prijs is vooralsnog geen informatie bekend. In thuisland Zuid-Korea is de Micro LED al in premiere gegaan voor consumenten, met een verkoopprijs van ruwweg €130.000 voor het 110” model is deze nieuwe technologie echter zeker nog niet voor iedereen toegankelijk.

Samsung Neo QLED met Mini LED achtergrondverlichting

Naast de Micro LED TV heeft Samsung ook een Mini LED TV aangekondigd, in de vorm van Neo QLED. Het gaat om een doorontwikkelde variant van de QLED Quantum-Dot technologie dat Samsung al jaren gebruikt, als tegenhanger van OLED. Het geheim zit in de Neo Quantum Processor en de nieuwe Quantum Mini LED’s, die 40 keer zo klein zijn dan gewone LED’s.

Samsung Neo QLED technologie zorgt voor dieper zwart en helderdere lichttonen, terwijl de opschaaltechnologie slimmer is dan ooit. Of je nu een voetbalwedstrijd kijkt op TV of er zelf eentje speelt op je game console, het beeld is ultra-realistisch. Er verschijnen zowel 4K als 8K modellen.

De 8K Neo QLED 8K (QN900A) heeft een strak en slank Infinity One Design waarbij de schermrand nagenoeg niet zichtbaar is. Afgelopen jaar bracht Samsung haar eerste Infinity One TV uit, dit was tevens een 8K QLED televisie, ook wel een Zero Bezel TV genoemd. Bij de nieuwe Neo QLED televisie hoort een Slim One Connect Box, om de TV eenvoudig te installeren en tevens alle kabels weg te kunnen werken.

In 2021 zullen de 8K-modellen van Samsung Neo QLED (QN800A en QN900A) beschikbaar zijn in de maten 65”, 75” en 85”. De 4K-modellen (QN90A en QN85A) zal in nog meer formaten beschikbaar komen, beginnend bij 50”.

Samsung The Frame lifestyle televisie

Ook heeft Samsung haar nieuwe lifestyle TV line-up voor 2021 bekend gemaakt. Samsung The Frame is vernieuwd, deze televisie transformeer je eenvoudig tot een kunstwerk voor die momenten dat je het toestel niet in gebruik hebt. Het getoonde kunstwerk of foto collage is precies naar persoonlijke voorkeur in te stellen. Daarnaast beveelt een op AI-gebaseerde technologie kunstwerken aan, die waarschijnlijk bij jou in de smaak zullen vallen.

Uit de groeiende collectie van meer dan 1.400 kunstwerken van wereldberoemde kunstenaars en culturele instellingen stel je eenvoudig je eigen collectie samen. Van bekende klassiekers tot moderne werken en adembenemende fotografie, de Samsung Art Store biedt een grote verscheidenheid zodat er voor iedereen wel wat bij zit.

The Frame biedt ook meer opslagruimte voor foto’s. Van 500MB in 2020 naar 6GB in 2021, zodat je tot 1.200 foto’s in UHD-kwaliteit kunt opslaan. Met een diepte van slechts 25mm -ongeveer een fotolijst- is het televisietoestel slanker dan ooit. Voor de lijst is er keuze uit een standaard of moderne lijst in teakhout, walnoothout en wit. Voor de 55” en 65” zal ook een klassieke lijst beschikbaar zijn met vellingkant, in het wit en terracotta. Naderhand kun je de lijst altijd nog vernieuwen.

Samsung biedt met My Shelf ook een nieuwe manier om The Frame 2021 neer te zetten. Het accessoire My Shelf kan worden bevestigd aan de frameformaten 55”, 65” en 75” en is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren: beige, wit, bruin en zwart.

Samsung The Premiere een 4K triple laserprojector

Met The Premiere introduceert Samsung de eerste triple laserprojector met 4K beeldkwaliteit. De compacte behuizing en het grote gebruiksgemak maken dit de volgende stap in home cinema. Samsung The Premiere is beschikbaar in twee uitvoeringen: de LSP9T en de LSP7T.

De LSP9T is een triple laser projector, wat betekent dat iedere RGB kleur een aparte laser heeft waardoor de kleurweergave heel accuraat en realistisch is. Vanwege de hoge 4K beeldkwaliteit is dit ook ’s werelds eerste projector die HDR10+ content ondersteunt. Verder beschikt de LSP9T over een 4.2 kanaals soundbar met 40W en Acoustic Beam.

Om consumenten te helpen The Premiere overal in huis te gebruiken, introduceert Samsung later dit jaar ook oprolbare schermen. De LSP9T dient op minimaal 11 centimeter van een egale muur of ALR-scherm geplaatst te worden.

Samsung Smart Monitor & Odyssey G9 gaming monitor

In 2020 is niet alleen de functie van de TV, maar ook van monitoren veranderd. Schermen die eerst alleen werden gebruikt voor online shoppen of sociale media, staan ineens centraal in ons leven. We doen veel meer vanuit huis, van werk tot school en entertainment. Zodoende verandert ook de verwachtingen die we van onze monitoren hebben.

De Samsung Smart Monitor is een zogenaamde ‘do-it-all’ monitor, waarin het beste van de monitor en de TV samenkomen. De Smart Monitor is compatibel met Wi-Fi, Bluetooth, Wireless DeX en Apple AirPlay 2, zodat je overal kunt werken zonder verbonden te hoeven zijn met een PC.

Even relaxen? Je schakelt probleemloos over naar het Smart TV-platform en ook ben je direct verbonden met je tal van streaming apps. Zo bent je productief als dat moet en kun je ontspannen als je even een break nodig hebt om op te laden.

In 2020 was de Odyssey G9 gaming monitor het vlaggenschip. Dit jaar doet Samsung er nog een schepje bovenop met een Quantum MiniLED display en tal van premium gaming features. Het curved beeldscherm (1000R) in combinatie met Quantum MiniLED geeft je als gamer het gevoel dat je in de game zit. De nieuwe G9 is de laatste toevoeging aan Samsungs line-up Odyssey gaming monitoren.

De Smart Monitor verschijnt in de afmetingen 27 inch en 32 inch, respectievelijk voor verkoopadviesprijzen van € 249,- en € 289,-. De Odyssey G9 heeft een adviesprijs van € 1.499,-.

Samsung Interactive Display Flip 75

Verder introduceert Samsung met de Interactive Display Flip 75 inch een digitaal whiteboard waarop je naar hartenlust kunt schrijven, schetsen en presenteren. Of het nu in de klas, op kantoor of thuis is, met de geoptimaliseerde 4K-beeldkwaliteit en makkelijk te lezen visuals is de Flip overal inzetbaar.

Tot 20 deelnemers kunnen tegelijkertijd ook hun eigen devices aansluiten en in real-time content delen. Op The Flip volg je de presentatie van een collega of leraar alsof je er zelf bij zit. Kortom, ideaal om op afstand intensief samen te werken en de productiviteit te verhogen. Het 75 inch display is de laatste toevoeging aan de line-up, die al bestaat uit de afmetingen 55”, 65” en 85”. Het nieuwe model komt in mei 2021 beschikbaar.

Samsung Q-serie soundbars

Geluid is net zo belangrijk als de beeldkwaliteit. De Q-serie soundbars van Samsung bevatten Q-Symphony-technologie. Dit is een feature die de TV speakers niet uitschakelt als je er een soundbar aan koppelt, maar deze juist laat samen werken in harmonie voor een ultieme surround sound beleving.

Space Fit Sound is een slimme auto kallibratie methode waarbij de ingebouwde microfoon en processor van de Samsung TV de akoestiek in de kamer analyseert en op basis daarvan alle kanalen van de soundbar afzonderlijk instelt.

Voor een volle, diepe en meeslepende ervaring pakt de Samsung Q950A uit met 11.1.4 kanalen, wat nog niet eerder is vertoond in de industrie. Als luisteraar bevind je je precies in het centrum van de actie. Met de nieuwe functie Bass Boost stel je eenvoudig ‘meer bass’ in voor alle Essential A-series soundbar.En via Tap Sound speel je je mobiele device af op de soundbar. In 2021 zijn de Samsung soundbars ook geschikt voor muziek, dankzij features als Spotify Connect en AirPlay 2.