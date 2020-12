Samsung Smart Monitor als verlengstuk van PC en smartphone Samsung lanceert een 27” en 32” Smart Monitor, om een PC- en smartphone ervaring te combineren. Ideaal voor thuiswerken, studeren én entertainment.

Samsung heeft een nieuwe Smart Monitor aangekondigd waarmee je mobiele- en PC connectiviteit kunt combineren. De nieuwe livestyle monitor is geschikt voor thuiswerken en studeren, daarnaast heb je ook toegang tot een uitgebreide entertainment hub die je kunt vergelijken met Samsungs ingebouwde Smart TV-platform. De Smart Monitor is speciaal ontworpen voor optimaal kijkcomfort, ook bij langdurig gebruik.

De Samsung Smart Monitor opent een wereld aan mogelijkheden. Met een simpele klik op Tap View, App Casting of Apple AirPlay 2 gebruik je het scherm als verlengstuk van je PC én van je smartphone. Voor een volledige desktopervaring met een mobiel apparaat kun je de slimme monitor verbinden met Samsung DeX. Via Remote Access heb je bovendien een draadloze aansluiting met een PC die bijvoorbeeld elders in het huis staat.

Content streamen via je Samsung monitor

Dankzij ingebouwde Wi-Fi levert het scherm Microsoft 365-applicaties zonder dat je een PC-verbinding nodig hebt. Kortom, je bekijkt, bewerkt en slaat documenten direct op in de cloud vanaf je monitor. Verder heb je met de USB Type-C poort aan één enkele toegang genoeg voor data, display en power (tot 65W), zodat de plek rond je monitor mooi opgeruimd blijft. Aanvullende connecties zijn mogelijk met meerdere USB-poorten en Bluetooth 4.2.

Ben je klaar met werken of studeren, dan verander je het beeldscherm eenvoudig in een entertainment hub, omdat je via Samsungs Smart Hub content kunt streamen. Zonder verbinding met een PC of mobiel apparaat stream je kanalen als Netflix, HBO en YouTube. Dankzij de meegeleverde afstandsbediening is de Samsung monitor ook op afstand te bedienen. Verder is er een tweekanaalspeaker ingebouwd en dankzij Bixby 2.0 kun je het display ook met je stem bedienen.

Speciaal ontwikkelde technologie zorgt voor optimaal kijkcomfort. Zo brengt de functie Adaptive Picture automatisch de helderheid en kleurtemperatuur van het scherm in balans met de omstandigheden in de kamer. Zo zal je minder snel last krijgen van vermoeide ogen bij langdurig gebruik. De Samsung Smart monitor beschikt ook over een eye-saver-modus om blauw licht te verminderen.

Samsung Smart Monitor kopen

De nieuwe Samsung Monitor komt beschikbaar in twee modellen. De M5 is een Full HD (FHD) display die eind december verschijnt in 27- en 32 inch. De verkoopadviesprijzen zijn respectievelijk € 250 en € 290. De M7 beschikt over een UHD-resolutie en verschijnt januari 2021 in 32-inch formaat. Deze monitor kun je kopen voor een adviesprijs van € 400.