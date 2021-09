iPad mini 2021 tablet compatibel met Apple Pencil 2 Apple heeft de iPad mini 6 aangekondigd met een 8,3” display, vernieuwde hardware en software, verbeterde camera’s en een USB-C aansluiting.

Toon pagina inhoud

Apple heeft haar 2021 productportfolio uitgebreid met verschillende nieuwe innovatieve producten, waaronder de iPhone 13 smartphone serie en de Watch 7 Series smartwatches. Gelijktijdig zijn er ook twee nieuwe tablets aangekondigd, de 10.2-inch iPad en de 8.3-inch iPad mini. Laatstgenoemde is kleiner, maar ook krachtiger. De mini krijgt verschillende nieuwe features die voorheen alleen beschikbaar waren bij de duurdere iPad Air en iPad Pro. Het gaat om de grootste upgrade ooit, aldus Apple.

Het iPad mini 2021-model -ook wel de iPad mini 6 genoemd- beschikt over een 8,3-inch Liquid Retina display met een resolutie van 2266×1488 pixels. De display is een stuk groter dan de 7,9” iPad mini uit 2019. Dat is mogelijk gemaakt doordat Touch ID is verplaatst, naar de knop aan de bovenkant van de tablet. Ook zijn de schermranden verder verkleind. Zodoende beschik je met de nieuwe tablet over een groter scherm, zonder dat de afmetingen van het device zijn toegenomen.

iPad mini met A15 Bionic chip

Het 8,3” scherm van de Apple iPad mini biedt een helderheid van 500 nits, een breed kleurengamma (P3), anti-reflectiecoating en True Tone technologie. Dankzij deze geavanceerde technologieën weet de nieuwe tablet prachtig heldere en kleurrijke beelden te tonen.

Een van de belangrijkste verschillen ten opzichte van de vorige generatie is de nieuwe A15 Bionic-chip. De nieuwe SoC biedt 40% betere CPU prestaties en zelfs 80% betere grafische prestaties. De A15 Bionic-chip kan zelfs de zwaarste taken aan: van grafisch veeleisende games tot professionele apps voor bijvoorbeeld ontwerpers, piloten of artsen.

Uiteraard biedt Apple ook een cellular-model aan, waarmee je gebruik kunt maken van het 5G mobiele internet netwerk. Met 5G kan de iPad mini onder ideale omstandigheden topsnelheden van wel 3,5 Gbps halen. Ideaal als je overal connected wilt blijven of simpelweg sneller wilt kunnen werken. Naast de vertrouwde ondersteuning voor Gigabit LTE en eSIM biedt iPad mini enorm veel mogelijkheden op het gebied van connectiviteit. Dankzij Wi-Fi 6 is ook de wifi-verbinding sneller dan voorheen.

Door de toevoeging van een USB-C poort is het ook eenvoudiger om de iPad mini te verbinden met externe apparaten. De USB-C-poort biedt ondersteuning voor gegevensoverdracht met wel 5 Gbps – dat is 10x sneller dan de vorige generatie. Daarmee kun je allerlei USB-accessoires aansluiten, zoals camera’s, harde schijven en externe beeldschermen tot 4K.

Vernieuwde camera’s en stereospeakers

De nieuwe stereospeakers, in de liggende modus, maken de iPad mini ook ideaal voor het bekijken van films. Dankzij de Center Stage functie, die eerder dit jaar debuteerde in de iPad Pro 2021, kun je met dit mobiele apparaat ook indrukwekkende video-opnames vastleggen.

Center Stage wordt ook wel ‘Middelpunt’ genoemd. Met deze feature zoomt de camera automatisch in en uit, zodat gebruikers altijd in het midden blijven, zelfs als ze bewegen. Wanneer anderen erbij komen zitten, zoomt de camera automatisch uit. Zo past iedereen in beeld en valt er niemand buiten het gesprek. Deze functie wordt mogelijk gemaakt dankzij de vernieuwde 12MP ultragroothoekcamera aan de voorkant, die een grotere beeldhoek (122˚) heeft dan voorheen.

De camera aan de achterzijde is eveneens vernieuwd, hiervoor is een 12 megapixel sensor met Focus Pixels ingezet en een lens met een groter diafragma (f/1.8) voor scherpe, levendige foto’s. Deze camera wordt ondersteunt door een True Tone Flash, handig om foto’s te maken bij weinig licht. Video’s kunnen in 4K resolutie worden vastgelegd.

Nieuwe functies van iPadOS 15

De nieuwe tablet draait op iPadOS 15, dat vol nieuwe features zit om optimaal te kunnen profiteren van alle mogelijkheden die de iPad biedt. Denk aan nieuwe widget lay-out voor het beginscherm en de app-bibliotheek, waardoor het makkelijker is geworden om apps te personaliseren en te ordenen. De Notities-app is nu overal te gebruiken, dankzij Snelle notities. Ook het maken van lijstjes kan op nieuwe manieren, zowel met het toetsenbord als met Apple Pencil.

De Vertaal-app verschijnt binnenkort ook op iPad, compleet met nieuwe functies die gesprekken makkelijker en soepeler laten verlopen, zoals ‘Vertaal automatisch’ en de mogelijkheid om tegenover elkaar te zitten met de iPad ertussenin.

Multitasking wordt nog intuïtiever. Features als Split View en Slide Over zijn nu makkelijker te vinden en te gebruiken, en daarnaast bieden ze meer mogelijkheden. Live-tekst maakt gebruik van on-device machine learning, om tekst op foto’s te herkennen en stelt vervolgens acties voor die hieraan gerelateerd zijn. Denk bijvoorbeeld aan het bellen van een telefoonnummer, dat op een winkelpui staat geschreven – waar jij een foto van hebt gemaakt.

Met Focus kunnen gebruikers meldingen automatisch filteren, afhankelijk van hun bezigheid op dat moment, zoals werken, lezen, sporten, gamen of slapen. Ten slotte komen FaceTime-gesprekken natuurlijker over, dankzij ruimtelijke audio en een nieuwe Portret-modus. FaceTime-groepsgesprekken biedt ook een nieuwe rasterweergave, om deelnemers weer te geven in vierkantjes van gelijke grootte.

Compatibel met Apple Pencil 2

Voor het eerst is de iPad mini ook compatibel gemaakt met de 2e generatie Apple Pencil. Deze stylus werkt geheel draadloos en kun je magnetisch vastklikken aan de tablet, waarna deze wireless wordt opgeladen. De Apple Pencil 2e Gen geeft gebruikers nieuwe mogelijkheden in handen om foto’s en video’s te maken, contact te onderhouden met vrienden of ideeën direct vast te leggen zodra ze in je opkomen. Apple Pencil is op de pixel nauwkeurig, zodat ermee schrijven net zo natuurlijk aanvoelt als met pen en papier.

De nieuwe Smart Folio accessoire, speciaal voor iPad mini, is een dunne en lichte cover waarmee je het device inschakelt als je hem openklapt en uitschakelt als je hem dichtdoet. De Smart Folio is verkrijgbaar meerdere kleuren, die perfect passen bij de nieuwe kleuren van iPad mini: Black, White, Dark Cherry, English Lavender en Electric Orange.

Apple iPad mini kopen

De 6de generatie iPad mini is vanaf heden te bestellen als pre-order. De nieuwe tablet is verkrijgbaar vanaf vrijdag 24 september in een viertal sprankelende kleuren: roze, paars, sterrenlicht (crème bruin) en space-grijs. De tablet wordt geleverd inclusief een 20W oplader. De Apple Pencil (2e generatie) is apart verkrijgbaar voor € 135 en de nieuwe Smart Folio kost € 65.

De verkoopadviesprijzen voor de tablet zijn als volgt vastgesteld:

• 64GB iPad mini WiFi : €560

• 256GB iPad mini WiFi : €720

• 64GB iPad mini WiFi + 5G : €720

• 256GB iPad mini WiFi + 5G : €900