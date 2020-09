iPad Air 2020 een uiterst snelle Apple tablet Apple heeft de nieuwe iPad Air aangekondigd. Het 2020 model heeft een nieuw design, groter scherm, betere camera en een vernieuwde Touch ID sensor.

Apple heeft deze week een viertal nieuwe producten aangekondigd, twee smartwatches – de Watch SE en de Watch 6 Series – en twee tablets – een goedkoop iPad 2020 model en een nieuwe iPad Air. Laatstgenoemde heeft een nieuw all-screen design, ook is de tablet extra krachtig en er is een groter 10,9-inch display geïntegreerd. Verder beschikt de nieuwe Apple tablet over een vernieuwde 12 megapixel camera aan de achterzijde.

De iPad Air 2020 heeft beduidend smallere schermranden dan voorheen. Ook is het apparaat extra dun en licht vormgegeven. Het all-screen design zorgt ervoor dat het schermoppervlak vergroot kon worden, zonder dat de totale afmetingen zijn toegenomen. De nieuwe iPad Air beschikt over een 10,9-inch Liquid Retina-display met 3,8 miljoen pixels – ter vergelijking, het 2019 model werd uitgerust met een 10,5-inch scherm.

Apple iPad Air 2020 model

Zoals we van Apple gewend zijn levert het scherm een bijzonder mooie beeldweergave met een accurate kleurweergave. Dankzij de anti-reflectie coating blijft de display ook in slechte lichtomstandigheden goed afleesbaar. Doordat de schermranden geminimaliseerd zijn heeft Apple ook een andere locatie moeten zoeken voor de vertrouwde Touch ID vingerafdruksensor. Deze is nu in de knop aan de bovenzijde ingebouwd. Zo kunnen gebruikers eenvoudig de tablet ontgrendelen of inloggen bij bepaalde apps. Ook voor Apple Pay komt Touch ID goed van pas.

De veelzijdige tablet wordt aangedreven door de krachtig A14 Bionic chip, deze zorgt voor een gigantische prestatie-boost. Bij het laatste model werd er gekozen voor de A12 SoC, deze is dit jaar in de goedkoopste iPad terug te vinden. De nieuwste generatie chip heeft een nieuw design van 6 cores, wat een CPU-prestatieverbetering van 40% oplevert. Daarnaast zorgt een nieuwe 4-core GPU voor 30% betere grafische prestaties. Dankzij de A14 Bionic kun je niet alleen de meest veeleisende apps draaien, ook het monteren van zware 4K video´s behoort tot de mogelijkheden.

Om vernieuwde machine learning-mogelijkheden te kunnen bieden is de A14 Bionic uitgerust met een nieuwe 16-core Neural Engine die 2x zo snel is en tot wel 11 biljoen berekeningen per seconde kan verwerken. Dankzij de combinatie van deze nieuwe Neural Engine, machine learning-accelerators in de CPU en hogere GPU-prestaties worden krachtige on-device ervaringen mogelijk, zoals beeldherkenning, natuurlijke taalverwerving, bewegingsanalyses, enzovoort.

Apple heeft het iPad Air 2020 model ook voorzien van een beter camerasysteem. Aan de voorzijde is een 7 megapixel Facetime HD camera ingebouwd. Daarnaast is een 12 megapixel camera beschikbaar via de achterzijde van de tablet, deze camera is identiek aan die van het iPad Pro model. Ook het maken van 4K video´s behoort tot de mogelijkheden.

Ook heeft Apple het audiosysteem herzien. De stereospeakers zijn dit maal aan de lange zijde ingebouwd. Zo kan de gebruiker tijdens het bekijken van video´s of films van een brede stereogeluid genieten. Ook is er een USB-C poort beschikbaar voor gegevensoverdracht tot 5Gbps. De nieuwe Apple iPad Air is tevens compatibel met WiFi, 4G

De Air is tevens compatibel met het Magic Keyboard. Dit optionele toetsenbord heeft een zwevend design en een ingebouwde trackpad. Ook is de tablet te gebruiken in combinatie met de Smart Keyboard Folio en de nieuwe Smart Folio Covers. Deze cover zijn verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit en in de drie nieuwe seizoens-kleuren: deep navy, cyprus green en pink citrus. Vanzelfsprekend wordt de Apple Pencil (2de generatie) ook ondersteunt, deze kun je magnetisch aan de zijkant vastklikken en zo kunt koppelen, opladen en opbergen.

Apple tablet met iPadOS 14 besturingssysteem

De nieuwe tablets zullen direct bij de lancering draaien op iPadOS 14. Dit nieuwe besturingssysteem is sinds gisteren beschikbaar en bevat tal van nieuwe functies. Ook zijn er verschillende lay-out verbeteringen doorgevoerd, om de bediening te versoepelen. Daarnaast zijn er meer toepassingen beschikbaar voor de Apple Pencil, zoals het maken van aantekeningen en nieuwe manieren om met handgeschreven tekst om te gaan.

iPadOS 14 ondersteunt ook de Schrijven-feature, zodat je met je Apple Pencil in elk tekstveld kunt schrijven. Zo kun je even tussendoor reageren op een iMessage of iets in Safari opzoeken – zonder dat je de Pencil hoeft neer te leggen. Ook Schrijven benut de machine learning op de iPad Air om je handschrift meteen in getypte tekst om te zetten.

Het is Apple´s voornemen om over 10 jaar klimaatneutraal te produceren. Deze milieuvriendelijke insteek is niet in één jaar te realiseren en dus wordt er bij de productie van de iPad 2020 modellen ook al rekening gehouden met deze vooruitstrevende doelstelling. Zo is de behuizing van de iPad Air helemaal gemaakt van gerecycled aluminium en voor het solderen van het moederbord is alleen gerecycled tin gebruikt. Ook de zeldzame aardmetalen in de speakermagneten zijn 100% gerecycled en voor de verpakking worden houtvezels gebruikt die ofwel gerecycled zijn ofwel uit duurzaam beheerde bossen afkomstig zijn.

iPad Air 2020 kopen

De iPad Air is dit jaar verkrijgbaar in extra veel kleurvarianten, zo is er voor ieder wat wils. Het 2020 model is verkrijgbaar in vijf kleuren: zilver, spacegrijs, roségoud, groen en hemelsblauw. Deze Apple tablet is verkrijgbaar vanaf oktober 2020. Het is nu al mogelijk om een pre-order te plaatsen, de prijzen zijn als volgt:

• iPad Air 64GB model – WiFi-only : € 670

• iPad Air 64GB model – WiFi+LTE : € 810

• iPad Air 256GB model – WiFi-only : € 840

• iPad Air 256GB model – WiFi+LTE : € 980

Prijs van de optionele accessoires:

• Apple Pencil 2de generatie : €135

• Apple Magic Keyboard : € 340

• Apple Smart Keyboard Folio : € 200

• Apple Smart Folio : €90

Apple One abonnement

Gelijktijdig met de nieuwe producten heeft Apple ook een nieuw Apple One abonnement aangekondigd. Deze abonnementsdienst zal vanaf later dit najaar verkrijgbaar zijn en bestaat uit een all-in formule. Apple One combineert Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud en meer. Zo kun je met één abonnement gebruik maken van alle diensten, op elk willekeurig Apple device. In Nederland worden er twee type abonnementen beschikbaar gesteld:

• Individual abonnement – €15 per maand : Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade en 50GB iCloud-opslag

• Family abonnement – €20 per maand : Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade en 200 GB iCloud-opslag. Dit abonnement kan gedeeld worden met maximaal 6 gezinsleden.