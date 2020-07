Samsung Smart TV voorzien van Apple Music app Alle Samsung TV modellen vanaf 2018 ondersteunen de Apple Music app. Nieuwe software-update maakt live songtekst synchronisatie mogelijk.

Samsung rust haar Smart TV’s vanaf heden uit met de Apple Music-app inclusief een live songtekst synchronisatie bij miljoenen nummers. Deze unieke software-update van Apple Music is geschikt voor alle Samsung smart televisies uit 2018, 2019 en 2020. De app-uitbreiding is ideaal voor muziekliefhebbers, zo wordt het nog gemakkelijker om je favoriete nummers te luisteren, mee te zingen en de songteksten van nieuwe muziek te ontdekken.

Eind april stelde Samsung de Apple Music-app op zijn slimme televisies beschikbaar. Sindsdien kunnen muziekliefhebbers eindeloos genieten van miljoenen nummers, duizenden muziekvideo’s en tientallen radiostations. Samsung is het eerste televisiemerk dat Apple Music onderdeel maakt van een Smart TV platform. Nieuwe muziek ontdekken of hardop meezingen met je favoriete nummers wordt nu nog leuker omdat je woord voor woord kunt meelezen. Dit geeft een extra dimensie aan de muziekervaring.

Live songtekst synchronisatie op Apple Music

Samsung Smart TV’s optimaliseren de geluids- en beeldkwaliteit voor de beste kijk en luister ervaring, zodat jouw home-entertainment optimaal tot zijn recht komt. Dit geldt ook voor de muziek die je erop afspeelt. Met live songtekst synchronisatie op Apple Music wordt elk nummer tot leven gebracht met een kleurrijke achtergrond die beweegt, samengesteld op basis van het album artwork. Zo is de Apple Music-app op je Samsung TV niet alleen leuk om naar te luisteren, maar ook om naar te kijken.

De Time-synced lyrics op Apple Music werkt naadloos samen met slimme Samsung TV’s. Je scrolt gemakkelijk door een nummer door te bladeren door de lyrics. Ook spring je moeiteloos in bij een couplet, skip je door naar het refrein en kun je altijd zien waar je bent gebleven in het nummer. Heb je een lied in je hoofd maar ben je de titel of de naam van de artiest vergeten? Met Apple Music kun je ook zoeken op de songtekst, zo vind je je favoriete nummers makkelijk terug.

Apple Music gratis downloaden op een Samsung Smart TV

Gebruikers van een slimme Samsung TV kunnen Apple Music downloaden in de Samsung App Store en inloggen met hun Apple ID of zich abonneren, dat kan op de TV. De Apple Music-app is drie maanden gratis uit te proberen op alle Samsung Smart TV modellen uit 2018, 2019 en 2020 met een individueel, familie- of studentabonnement. Zodra Apple Music opstart en een nummer wordt afgespeeld, start de live songtekst synchronisatie automatisch op.