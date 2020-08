Telefoon aanbiedingen tijdens de Oppo Festival actieweken Op zoek naar een nieuwe telefoon? Dit is het moment! Tijdens de Oppo Festival actieperiode ontvang je korting op de nieuwste smartphone modellen.

Smartphonemerk Oppo is sinds halverwege 2018 actief op de Nederlandse markt. Sindsdien heeft het bedrijf tal van innovatieve smartphone modellen geïntroduceerd, waaronder een reeks Reno en Find modellen. Ook staat Oppo bekend om haar bijzondere snellaad-technologie, zo worden de huidige topmodellen standaard voorzien van een 65 Watt oplader en recentelijk kondigde Oppo zelfs een 125 Watt snellader aan. De toestellen bieden één voor één een bijzonder goede prijs/kwaliteit verhouding, zo is ook gebleken uit onze Oppo reviews van diverse recente telefoonmodellen.

Ben jij er klaar voor om dit relatief nieuwe merk te omarmen? Dan is dit je kans want vanaf vandaag, maandag 10 augustus tot en met zondag 30 augustus 2020 ontvang je tijdens het Oppo Festival hoge korting op de nieuwste en beste smartphones van het merk. Ook zijn er verschillende combi-deals verkrijgbaar, we lopen de meest interessante aanbiedingen met je door. Een volledig overzicht van alle telefoon aanbiedingen vind je op de website van Oppo.

Oppo Find X2 (Pro) met gratis Enco draadloze oortjes

Tijdens het Oppo Festival krijg je de hoogwaardige Enco W51 draadloze headphones (ter waarde van €120) cadeau bij aankoop van een Find X2 smartphone. Deze combideal geldt voor alle vier de 5G modellen die dit jaar zijn aangekondigd, van de relatief goedkope Find X2 Lite en Find X2 Neo tot aan de topmodellen, de Find X2 en Find X2 Pro.

De Oppo Find X2 en X2 Pro waren de eerste 5G telefoons die je in Nederland kon kopen. Ook op het gebied van het scherm, de processor, camera, geheugen en accu presteren deze smartphones bijzonder goed. Niet voor niets kreeg de Oppo Find X2 Pro van LetsGoDigital het predikaat ‘Beste smartphone van 2020’. Het toestel heeft een bijzonder hoogwaardig ontwerp met een 120 Hertz afgerond AMOLED scherm en een lederen of keramische achterzijde, afhankelijk van de kleur die je kiest.

De drievoudige camera met 10x Hybrid Zoom presteert bovengemiddeld goed en is ook door het onafhankelijke DxO bekroond met een beduidend hogere score dan concurrerende topmodellen, waaronder de veel duurdere Samsung Galaxy S20 Ultra.

De Find X2 (Pro) wordt aangedreven door de Snapdragon 865 chipset. Dankzij de 12GB’s aan werkgeheugen en 512GB opslaggeheugen kom je met deze smartphone niet snel te kort aan prestatiekracht en opslagruimte. In combinatie met het supersnelle 5G is dit ook een ideale gaming smartphone.

Wil jij de Oppo Find X2 of Find X2 Pro kopen? Om gebruik te maken van de tijdelijke aanbieding, waarbij je de Enco W51 oortjes cadeau krijgt, kun je terecht bij MediaMarkt, Coolblue, T-Mobile, Tele2, KPN of Vodafone. Wees er snel bij want deze aanbieding loopt tot en met 30 augustus, voor de actie geldt op=op.

Combi-deal voor de Oppo Find X2 Neo en X2 Lite

Ben jij niet zozeer op zoek naar het beste van het beste? Maar wil jij gewoon een goed presterende smartphone, waarmee je kwalitatieve plaatjes kunt schieten en over voldoende power beschikt om een high-res video te bekijken of om te gamen? Dan bieden de Find X2 Neo en X2 Lite een goed alternatief.

Een bijkomend voordeel, de Find X2 Neo en X2 Lite zijn beide 5G Ready. Uiterlijk eind september zal Oppo een software update uitrollen waarna beide modellen gebruik kunnen maken van het Nederlandse 5G netwerk. Met deze toestellen ben je dus helemaal voorbereid op de toekomst. De Find X2 Neo is de dunste 5G telefoon en de Lite, dat is de goedkoopste.

Het Lite model beschikt over 128GB geheugen en kost € 450. Voor de Find X2 Neo met 90 Hertz afgerond display en 256GB opslag betaal je € 700. Tijdens de Oppo Festival weken ontvang je bij aankoop van een van deze smartphones de Enco W51 draadloze headphones (ter waarde van €120) cadeau.

De oortjes beschikken over dubbele active noise cancellation technologie voor een extra rijke audio-ervaring. Daarnaast draagt de dynamische driver van 7mm bij aan een betere bass. Ook kun je oproepen aannemen, van liedjes wisselen en het volume regelen met simpele aanrakingen. De oordopjes hebben een speelduur van 4 uur en worden geleverd met een handige oplaadcase.

Wil jij gebruik maken van deze actie? Je kunt de Oppo Find X2 Neo kopen bij Mobiel, T-Mobile en Tele2. Het Lite model is daarnaast ook verkrijgbaar bij KPN, Ben, MediaMarkt en Coolblue.

Oppo Reno 2 met gratis draadloze oortjes

De Oppo Reno 2 is het nieuwste Reno model dat in Nederland is uitgebracht. Dit toestel werd in oktober 2019 geïntroduceerd als innovatieve middenklasse smartphone. De telefoon wordt gekenmerkt door een full screen ontwerp met een pop-up camera die schuin uit de behuizing komt zetten.

De Oppo Reno 2 is een Android 9 smartphone dat is uitgerust met een 6,5-inch AMOLED display, een 48 megapixel quad-camera met 5x Hybird zoom en een krachtige 4.000 mAh batterij. Deze camera-smartphone is ook zeer geschikt voor het maken van 4K video-opnames, die er dankzij de Ultra Steady Video functie uitermate scherp uitzien.

De Reno 2 kreeg tijdens de introductie al een aantrekkelijke verkoopprijs van €500. Inmiddels is de prijs met zo’n €100 gezakt. Daar komt bij dat je tijdens het Oppo Festival ook nog een setje gratis Enco W31 oordopjes ontvangt, ter waarde van €80. Zo kun je dubbel profiteren van korting!

De Enco W31 zijn draadloze oortjes die voorzien zijn van dubbele noise cancelling technologie, om optimaal te kunnen genieten van je favoriete muziek. De oordopjes zijn stof- en waterbestendig en eenvoudig te pairen met je smartphone. Om gebruik te maken van deze telefoon aanbieding kun je terecht bij MediaMarkt, Coolblue, Bol, T-Mobile, Tele2 en KPN.

Oppo A91 tijdelijk in prijs verlaagd

Geef jij liever wat minder geld uit aan een nieuwe smartphone? Binnen de A-serie vind je de budgetmodellen van Oppo. De A91 is het meest geavanceerde model binnen deze serie. Dit dunne en lichte toestel is voorzien van een helder 6,4-inch Full HD+ Amoled display. Net als eerder besproken modellen beschikt deze telefoon over een vingerafdruksensor die onder het scherm is verwerkt, ideaal want zo kun je de telefoon bijzonder snel ontgrendelen.

Ook op het gebied van fotografie biedt de Oppo A91 verrassende resultaten. De viervoudige camera biedt een vergelijkbare beeldkwaliteit als de duurdere Find X2 Lite. De 16 megapixel front-camera leent zich ook uitstekend voor het maken van hoge resolutie selfies. Zoals we van Oppo telefoons gewend zijn geraakt wordt ook dit model voorzien van meer dan voldoende geheugen, namelijk 8GB werkgeheugen en 128GB werkgeheugen. De ruim 4.000 mAh accu houdt het ook met gemak een hele dag vol.

In april 2020 ging de Oppo A91 in de verkoop, het toestel kreeg een aantrekkelijke adviesprijs van € 300. Gedurende de actieweken betaal je nu slechts €280 voor dit ultieme budget model. Je kunt deze Android smartphone kopen bij MediaMarkt, Coolblue, Mobiel, Bol en bij telecomproviders T-Mobile, Tele2, Ben en Vodafone.

Oppo A52 nu met korting verkrijgbaar

Hoewel de A91 al een zeer betaalbaar toestel is, is dit niet de goedkoopste Oppo smartphone die momenteel in de aanbieding is. Een maand na de A91 werd de Oppo A52 aangekondigd, ook dit instapmodel is tijdelijk in prijs verlaagd.

Met zijn randloze ontwerp ziet deze telefoon er bijzonder stijlvol uit. De A52 is uitgerust met een 6,5” Full HD+ display met een 16 megapixel hole-punch selfiecamera. De achterzijde wordt gedomineerd door een viervoudige camera. Deze budgettelefoon beschikt over een extra grote accucapaciteit, de 5.000 mAh batterij biedt ook ondersteuning voor snelladen.

De Oppo A52 kreeg in mei dit jaar een adviesprijs van € 220. Deze telefoon kost tijdens de Oppo Festival weken slechts € 190, voor deze prijs haal je een fantastische smartphone in huis. Dit telefoonmodel is verkrijgbaar bij MediaMarkt, Coolblue, Mobiel en Bol.

Oppo Festival 2020

De Oppo Festival aanbiedingen zijn geldig van 10 t/m 30 augustus (aankoopdatum) en zolang de voorraad strekt. Naast bovengenoemde smart devices kun je tijdens de actieweken ook profiteren van enkele andere Oppo aanbiedingen. Bezoek de website voor meer informatie en een overzicht van alle acties.

Houdt ook de social media kanalen van Oppo in de gaten – Instagram, Facebook en YouTube– zo blijf je niet alleen op de hoogte van de laatste nieuwtjes, je vindt er ook tal van tips om meer uit je smartphone te kunnen halen.