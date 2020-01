Oppo Reno 2 kopen met abonnement De Reno 2 is een middenklasse smartphone met een moderne uitstraling. Lees meer over de voordelen als je deze Oppo telefoon met abonnement aanschaft.

Sinds eind oktober 2019 kun je de Oppo Reno 2 kopen in Nederland voor een adviesprijs van €500. Eind vorig jaar heeft LetsGoDigital dit toestel al uitgebreid getest. In onze Reno2 review werd duidelijk dat deze telefoon enorm veel waar voor z’n geld biedt. De Reno2 ziet er niet alleen bijzonder stijlvol uit met zijn randloze 6,7-inch AMOLED scherm met schuine pop-up camera, de smartphone beschikt ook over een fantastische viervoudige camera, een grote batterij en veel geheugen. Bovendien wordt er standaard een handig telefoonhoesje meegeleverd in de verkoopverpakking.

Inmiddels is deze Oppo telefoon twee maanden verkrijgbaar en kun je al enkele aantrekkelijke aanbiedingen vinden. De meeste korting krijg je door ook een abonnement aan te schaffen. De Reno 2 is verkrijgbaar bij verschillende Nederlandse providers waaronder T-Mobile, Vodafone, Tele2, KPN, Ben en Hollands Nieuwe.

Een telefoon met abonnement kopen

De toestelprijs voor de Reno2 loopt sterk uiteen per telecomprovider. Hieronder volgt de prijs per provider, verkregen via de vergelijkingssite van Mobiel. Deze toestelprijs geldt zowel bij een 1-jarig als 2-jarig telefoonabonnement en ongeacht welke bel- en data bundel je kiest. De providers zijn gesorteerd op prijs; van goedkoop naar duur.

• KPN: €384

• Vodafone: €402

• T-Mobile: €432

• Ben: €446

• Hollands Nieuwe: €456

• Tele2: €472

Bij alle genoemde providers kun je de Reno 2 kopen in twee kleuren: zwart en blauw. Vanzelfsprekend is de toestelprijs niet het enige waar je op moet letten bij het aanschaffen van een nieuw abonnement. Want ook de tarieven voor de bel- en databundels verschillen per provider. Bovendien kun je bij sommige aanbieders korting krijgen als je ook andere producten afneemt.

Zo biedt T-Mobile korting als je meerdere mobiele abonnementen en/of T-Mobile thuis afneemt. Bij KPN wordt er een maandelijks kortingsbedrag gegeven als je gebruik maakt van een KPN internet abonnement. En Vodafone en Hollands Nieuwe, die geven korting als je Ziggo klant bent. Ten slotte heeft Tele2 nog een actie lopen tot en met 25 februari 2020, genaamd ‘Dit wil ik weken bij Tele2’. Tijdens de actieperiode betaal je voor 7GB data slechts €10 per maand.

Oppo Reno 2 ook verkrijgbaar als los toestel

Door een vergelijkingssite te raadplegen kun je eenvoudig de verschillende abonnementen met elkaar vergelijken. Wil je liever een simlockvrij los toestel kopen? Dan ben je bij BelSimpel het goedkoopste uit, deze retailer heeft de Oppo Reno 2 momenteel in de aanbieding voor een prijs van €488. Bij MediaMarkt en Coolblue is de Reno2 overigens maar enkele euro’s duurder, daar kun je de telefoon kopen voor €491.

Twijfel je nog of een Oppo telefoon wel de juiste keuze is of ben je simpelweg nog niet bekend met dit relatief nieuwe merk? Oppo is een Chinese fabrikant die zich de afgelopen jaren heeft geprofileerd als een innovatief bedrijf met kwalitatieve toestellen. De smartphone modellen uit de Reno-serie zien er bijzonder elegant uit en draaien op het Android besturingssysteem. De telefoons worden voorzien van een goed camerasysteem met veel fotofuncties en bieden simpelweg een goede prijs/kwaliteit verhouding.