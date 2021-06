Samsung Galaxy A03s budget telefoon met vingerafdruksensor Samsung ontwikkelt nieuw instapmodel, de Galaxy A03s blijft in grote mate gelijk aan z’n voorganger. Nieuw is de vingerafdruksensor en USB-C poort.

Samsung produceert jaarlijks een groot aantal smartphone modellen, die worden onderverdeeld binnen de Galaxy A-, M-, S- en Z-serie. Hoewel veruit de meeste media aandacht uitgaat naar de dure en innovatieve Galaxy S smartphones -zoals de Galaxy S21– en de opvouwbare smartphones -zoals de Galaxy Z Fold en Z Flip-, worden de A-serie modellen veruit het meest verkocht. Binnen deze line-up worden de betaalbare instap en middenklasse smartphones van Samsung geplaatst.

Momenteel is de Galaxy A02s de allergoedkoopste Samsung telefoon. Dit toestel is sinds begin dit jaar verkrijgbaar in Nederland, voor een adviesprijs van €150. Inmiddels is er informatie beschikbaar over z’n opvolger, de Galaxy A03s.



Samsung A03s goedkope smartphone met USB-C poort

Het nieuwe model krijgt een vergelijkbaar design als z’n voorganger, zo weet OnLeaks in samenwerking met 91Mobiles te melden. Net als z’n voorganger zal de Samsung Galaxy A03s voorzien worden van een 6,5-inch TFT LCD display. De HD+ displayresolutie blijft vermoedelijk gelijk. Op de achterzijde wordt dezelfde 13 megapixel triple-camera geplaatst en ook de 5 megapixel front-camera blijft gehandhaafd. Hiervoor wordt het toestel voorzien van een v-vormige notch.

Nieuw wordt de integratie van een vingerafdruksensor, die aan de zijkant van de smartphone wordt verwerkt in de power-knop. Een ideale manier om je telefoon snel te kunnen ontgrendelen. Ook nieuw wordt de USB Type-C poort. Het voorgaande model beschikt nog over een verouderde microUSB poort. Dit zijn tevens de twee belangrijkste vernieuwingen ten opzichte van vorig jaar. Afgezien van de software uiteraard, je mag er namelijk vanuit gaan dat deze telefoon zal draaien op het nieuwste Android 11 besturingssysteem.

Aangaande de camera’s, de triple camera aan de achterzijde bestaat uit een 13 megapixel hoofdcamera, daarnaast is er een 2 megapixel diepte camera en een 2 megapixel macro-camera ingebouwd. De dieptecamera is handig bij het vastleggen van portretten met een onscherpe achtergrond. De macro-camera kan gebruikt worden voor het vastleggen van details, zoals een mooie bloem. Uiteraard zal de beeldkwaliteit van de tweetal 2MP sensoren niet erg hoog zijn, we hebben het dan ook over een budget telefoon.

Verder zal de Galaxy A03s worden uitgerust met een 3.5mm koptelefoon aansluiting, om bedraad naar je favoriete muziek te kunnen luisteren. Daarnaast zal Bluetooth ondersteunt worden, vermoedelijk gaat het om Bluetooth 5.0.

Over de chipset is vooralsnog geen informatie bekend. Afgelopen jaar koos Samsung voor de Snapdragon 450 processor, deze chipset werd echter al in 2017 aangekondigd door Qualcomm. De A02s werd ondersteunt door 3GB werkgeheugen en 32GB opslaggeheugen, waarbij het opslaggeheugen tevens uitbreidbaar is middels een microSD geheugenkaart.

Mogelijkerwijs wordt de Samsung A03s voorzien van net zoveel geheugen, we gaan er wel vanuit dat er een vernieuwde chip wordt ingezet. Wellicht gaat het om de Snapdragon 460, die begin vorig jaar werd aangekondigd als opvolger van de Snapdragon 450.

Aangezien de displaygrootte en veel functionaliteiten identiek blijven, is de verwachting dat ook de accucapaciteit gelijk blijft. De A02s is voorzien van een grote 5.000 mAh batterij, waarmee je zonder problemen twee dagen vooruit kunt.

Veel vernieuwingen lijkt Samsung niet door te voeren, zodoende verwachten we ook niet dat de prijs verhoogd wordt. Het blijft vooralsnog even afwachten wanneer het nieuwe model officieel geïntroduceerd zal worden. Waarschijnlijk wordt deze goedkope budget telefoon in de tweede helft van 2021 uitgebracht.