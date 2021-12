Xiaomi Pad 5 tablet met 11” display De Xiaomi Pad 5 is een veelzijdige Android tablet met een groot en hoog resolutie display, een fantastisch geluidssysteem en een goede accuduur.

Xiaomi is in Nederland met name bekend om haar brede assortiment smartphones. Zo wordt komende week de nieuwe high-end Xiaomi 12 serie verwacht, waarvan de Xiaomi 12 Ultra het nieuwe topmodel wordt. Het productportfolio bevat ook smart devices, zoals de Xiaomi Mi Watch en de binnenkort verwachte Xiaomi Watch S. Ook heeft de Chinese fabrikant oordopjes in het assortiment, evenals een Mi TV line-up. Daarnaast voert Xiaomi ook tablets. De nieuwe Xiaomi Pad 5 is een veelzijdige Android tablet, ideaal voor werk en voor school.

De 11-inch tablet biedt ook een uitstekende mobiele entertainment ervaring. Met een verkoopprijs van €400 behoort de Pad 5 tot de goedkopere tablets. Desondanks is het een krachtig multimedia apparaat met een prachtig scherm, quad stereo speakers en een grote accucapaciteit. Velen zien deze Android tablet dan ook als uitstekend alternatief voor een iPad. Hoewel de recent geïntroduceerde Samsung Galaxy Tab A8 nog een stuk goedkoper is.

Xiaomi Pad 5 met quad stereo speakers

De Pad 5 heeft een zeer moderne vormgeving met smalle schermranden. De tablet is voorzien van over een 11-inch display met een WQHD+ resolutie (1600×2560 pixels) en een 16:10 beeldschermverhouding. Het scherm biedt ondersteuning voor de hoge 120Hz refresh-rate, kan meer dan een miljard kleuren weergeven en wordt gekenmerkt door een piekhelderheid van 500 nits.

Het scherm biedt ook HDR ondersteuning, voor extra rijke beelden, met levendige kleuren en een diep contrast. Ook is er een ingebouwde Low Blue Light modus beschikbaar, waardoor het scherm een extra plezante kijkervaring levert – zonder dat je te maken krijgt met vermoeide ogen.

De nieuwe tablet van Xiaomi wordt aangedreven door de octa-core Qualcomm Snapdragon 860 SoC met een maximale kloksnelheid snelheid tot 2,96 Ghz. Deze processor is gebakken volgens het 7nm procedé en biedt krachtige allround prestaties. Er zijn meerdere geheugen varianten verkrijgbaar. Het instapmodel beschikt over 6GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Voor diegene die behoefte hebben aan meer geheugen, is er ook nog een 6GB RAM / 256GB ROM variant beschikbaar.

Voor het maken van foto’s is er een 8 megapixel front-camera beschikbaar, waarmee je ook Full HD+ video’s kunt opnemen. Ideaal voor het voeren van videogesprekken. Op de achterzijde van de Xiaomi Pad is een 13 megapixel camera geplaatst met ondersteuning voor 4K video’s @ 30fps.

Dankzij de integratie van 4 speakers met Dolby Atmos ondersteuning biedt de Pad 5 ook een rijke 3D surround sound geluidservaring. Zodoende kunnen gebruikers helemaal opgaan in een meeslepende film of een potje gamen. Ook Hi-Res Audio wordt ondersteunt. De tablet PC draait op Android 11 en is voorzien van de MIUI 12.5 gebruikersinterface.

De 8.720 mAh batterij van de Xiaomi Pad 5 is krachtig genoeg om 14 uur te browsen op het internet of om 10 uur achtereen te gamen. Opladen gaat via de USB-C aansluiting. Standaard wordt er een 22.5W adapter en een USB-C kabel meegeleverd. Verder biedt deze Xiaomi tablet ondersteuning voor Bluetooth 5.0.

Compatibel met Xiaomi Smart Pen

De tablet is ook compatibel met de Xiaomi Smart Pen, zodoende kun je extra productief en creatief te werk gaan. De styluspen dien je helaas wel als optionele accessoire te kopen. De Smart Pen weegt 12,2 g en heeft een touch-sampling rate van 240 Hz. Er zijn verschillende handige functies beschikbaar, zoals Smart Pen-functietoetsen om snel aantekeningen te maken, screenshots te maken of eenvoudig te schakelen tussen de pen en een gum. De Xiaomi Smart Pen biedt ondersteuning voor magnetisch wireless charging. Na 18 minuten is de pen weer volledig opgeladen.

De Xiaomi Pad 5 weegt circa 500 gram en is verkrijgbaar in de kleuren Parl White en Cosmic Gray. Hoewel deze Xiaomi tablet niet officieel is uitgebracht in Nederland kun je de Pad 5 wel kopen bij BelSimpel en Amazon Nederland. Beide webwinkels maken gebruik van grijze import om dit mogelijk te maken. De verkoopprijzen liggen wel vrij ver uiteen, BelSimpel hanteert op het moment van schrijven een prijs van €400, terwijl Amazon de nieuwe tablet voor € 510 verkoopt.

Het is niet de eerste tablet van Xiaomi. Het merk heeft echter in korte tijd een stevige voet aan wal gezet in Europa, zodoende wordt het productportfolio voortdurend uitgebreid met nieuwe producten die relatief goedkoop in de markt worden gezet. Het bedrijf staat bekend om de goede prijs/kwaliteit verhouding, daar vormt de Pad 5 geen uitzondering op. De eerste expert reviews wijzen uit dat Xiaomi met deze tablet een bijzonder veelzijdig apparaat in de markt heeft gezet.