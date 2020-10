Oppo 4K QLED TV en Oppo Watch RX smartwatch Oppo introduceert drie 4K QLED TV modellen, een Watch RX smartwatch met ronde wijzerplaat en nieuwe Enco X draadloze oordopjes met ruisonderdrukking.

Tijdens een online evenement heeft Oppo een reeks nieuwe producten aangekondigd onder het thema ‘One More Step’. Naast de Enco X draadloze oordopjes met ruisonderdrukking heeft Oppo ook haar tweede smartwatch aangekondigd, genaamd de Oppo Watch RX. In tegenstelling tot de eerste Oppo Watch, die sinds afgelopen maand ook in Nederland verkrijgbaar is, heeft het nieuwe model een rond design in plaats van een rechthoekige horlogekast. Gelijktijdig werd ook de eerste Oppo TV aangekondigd, of eigenlijk Oppo TV’s, het gaat om drie modellen in de S1 en R1 serie – met 4K Samsung QLED schermen.

Oppo heeft zich de afgelopen jaren geprofileerd als een vooraanstaande smartphone fabrikant met innovatieve telefoonmodellen. Sinds dit jaar wordt het portfolio uitgebreid met andere type elektronica producten, om zo het portfolio binnen de IoT markt uit te breiden.

Door de apparaten onderling met elkaar te kunnen verbinden ontstaan extra bedieningsmogelijkheden en een groter bedieningsgemak. Hierbij combineert Oppo geavanceerde technologieën met esthetisch aantrekkelijke ontwerpen, bedoelt om jouw leven intelligenter en plezierig te maken.

Oppo Enco X draadloze oordopjes met ruisonderdrukking

De nieuwe Oppo Enco X True Wireless Noise Cancelling Earphones zijn ontworpen in samenwerking met het wereldwijd bekende hifi-merk Dynaudio. De oortelefoons zijn afgestemd door Daniel Emonts, de akoestisch ontwerper van verschillende Dynaudio bekroonde luidsprekers.

Aangedreven door een exclusief DBEE 3.0 akoestisch systeem en met een innovatief ontwerp, zijn de Oppo Enco X draadloze oordopjes in staat om de muziek te reproduceren in hoogstaande Hi-Fi kwaliteit. Bovendien werkt de ruisonderdrukking functie in alle scenario’s, met beheer van ruisonderdrukking op meerdere niveaus. De koptelefoons ondersteunen ook noise reduction met drie microfoons en draadloos opladen.

Oppo Smart TV Series

Oppo heeft twee compleet nieuwe smart TV series aangekondigd, de Oppo TV S1 en Oppo TV R1 zijn verkrijgbaar in drie verschillende modellen. De 65-inch Oppo TV S1 heeft een Quantum Dot-scherm met een breed kleurengamma in 4K QLED-resolutie.

Het is de eerste QLED TV die niet door Samsung wordt aangekondigd. QLED staat bekend om z’n hoge beeldkwaliteit en uitstekende helderheid. Een QLED scherm zal ook nooit inbranden, iets wat met OLED displays nog wel eens kan voorkomen.

Het NTSC 120% ultra-brede kleurengamma maakt levendige beelden met zachte kleurovergangen mogelijk. De ultieme vernieuwingsfrequentie van 120 Hz en de variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) zorgen ervoor dat sport- en gaming beelden er vloeiender en natuurlijker uitzien.

De nieuwe Oppo smart TV´s leveren ook hoge akoestische prestaties. De Oppo TV S1 is uitgerust met achttien stereo-surround luidsprekers met een totaal vermogen van maximaal 85W, ondersteunt 5.1.2-kanalen en Dolby Atmos.

De Oppo TV R1 is beschikbaar in een 55-inch en 65-inch model. Deze smart televisies zijn voorzien van een quad-core processor en supersnelle Wi-Fi 6 ondersteuning en biedt gebruikers een nieuwe huiskamerervaring met de “instant-on”-functie.

Oppo Watch RX smartwatch met ronde wijzerplaat

Oppo heeft ook haar eerste smartwatch met een ronde wijzerplaat aangekondigd. De Oppo Watch RX draait op de bijgewerkte ColorOS Watch 1.5 interface, met inbegrip van nieuwe wijzerplaten, sportmodi en een verscheidenheid aan apps om de gebruikerservaring verder te verbeteren.

Oppo werkte samen met League of Legends (een populair multiplayer actie-strategiespel) om ook drie Limited Edition modellen te introduceren in China: de Oppo Watch League of Legends Limited Edition, de Oppo Watch RX League of Legends Limited Edition en de Oppo Find X2 League of Legends Esports: Worlds 2020 Edition.

Helaas zullen deze special editions niet in ons land verkocht worden, desalniettemin is het wel goed mogelijk dat je in de toekomst ook Oppo smartwatches in Nederland kunt kopen met een ronde wijzerplaat. Zo is er voor ieder wat wils.

De komst van 5G en AI (Artificial Intelligence) maakt het mogelijk om nog meer apparaten met elkaar in verbinding te stellen. Als pioneer op het gebied van 5G zet Oppo in op de toekomst en zal hierbij drie toepassingsscenario’s centraal stellen: ‘Persoonlijk entertainment’, ‘Huishoudapparatuur & Inrichting’ en ‘Sport & Gezondheid’. De komende periode mag je dan ook nog meer nieuwe Oppo producten verwachten rondom deze thema’s.