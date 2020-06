Samsung Odyssey G7 curved gaming monitor Samsung brengt een nieuwe gebogen gaming monitor uit. De Odyssey G7 is verkrijgbaar in twee beeldscherm formaten en biedt een snelle refresh-rate.

Samsung heeft een nieuwe gaming monitor aangekondigd voor de Nederlandse markt. De Samsung Odyssey G7 is een gebogen monitor dat verkrijgbaar is in twee schermformaten; 27-inch en 32-inch. De G7 is ’s werelds eerste 1000R-gaming monitor, oftewel het scherm heeft een curve van 1.000 millimeter dat voor een extra intense game-ervaring moet zorgen. De Odyssey G7 heeft een snelle responstijd van 1 ms, een verversingssnelheid van 240 Hz en levert een prachtige QLED-beeldkwaliteit.

De nieuwe Samsung Odyssey monitoren zijn gecertificeerd door TÜV Rheinland. De toonaangevende internationale certificeringsorganisatie heeft de G7 onderscheiden met ‘the industry’s best high performance 1000R curved display’ en het ‘Eye Comfort-certificaat’.

De 27” en 32” Odyssey G7 leveren een snelle refresh rate van 240 Hz, een responstijd van 1 ms en een diepe curve van 1000R, voor ultieme gaming prestaties. Wide Quad-High Definition (WQHD; 2.560×1.440 resolutie), 16:9 beeldverhouding, 600 cd / m2 piekhelderheid en Quantum dot-technologie zorgen voor een nauwkeurige kleurweergave, ongeacht de belichting.

Evert Van Camp, Display Director van Samsung Benelux zegt: Samsung versterkt zijn positie als wereldwijde marktleider op het gebied van gaming monitoren met voortdurende innovatie in het creëren van meeslepende game-ervaringen en verlegt de grenzen van wat mogelijk is. De Samsung Odyssey G7 curved gaming monitor is de ultieme combinatie van curved, comfort en concurrentievoordeel, waardoor gamers de geavanceerde prestaties krijgen die ze nodig hebben.

Samsung heeft futuristische ontwerpelementen verwerkt op basis van observatie van markttrends en feedback van consumenten. De combinatie van de matzwarte buitenkant met een van kleur veranderende kernverlichting aan de achterkant, zorgt voor een levensechte game-ervaring. Deze kernverlichting kan statisch of gedimd blijven tijdens het gamen, maar ook kleuren aanpassen op basis van jouw voorkeur. Daarnaast ondersteunt de Samsung G7 NVIDIA G-SYNC-compatibiliteit en Adaptive Sync op DP1.4.

Samsung gaming monitoren voor eSport trainingen

Onlangs kondigde Samsung de samenwerking aan met de wereldwijde e-sportorganisatie T1 Entertainment & Sports (T1). Alle teams en spelers trainen op de trainingsfaciliteit van het T1-hoofdkantoor in Seoul met de nieuwste curved gaming monitoren van Samsung, de Odyssey G9 en G7.

Het succesvolle League of Legends-team van T1 is een van de meest professionele e-sportteams ter wereld en het enige team dat maar liefst drie League of Legends World Championship-titels heeft gewonnen. Daarnaast heeft T1 professionele teams en spelers in competitieve gamesegmenten, waaronder Valorant, Fortnite, Dota 2, PUBG, Super Smash Bros., Hearthstone, Apex Legends, Overwatch en FIFA Online 4.

De Samsung Odyssey G7 is vanaf begin juli in Nederland verkrijgbaar. Het 27-inch model heeft een verkoopadviesprijs van € 650 en de 32-inch variant kost € 750.