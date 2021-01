LG transparante TV en 8K OLED TV’s LG Display toont nieuwe televisie innovaties, waaronder een transparante televisie en extra heldere OLED TV’s, zowel in grote als kleine beeldformaten.

Tijdens CES 2021 heeft LG Display haar nieuwste televisie innovaties onthuld. Het gaat om een reeks 8K OLED TV’s. Dit jaar zijn er niet alleen grote schermen aangekondigd, het bedrijf heeft namelijk ook het kleinste OLED scherm tot nu toe gepresenteerd. Ten slotte leent niet elke ruimte zich voor een groot scherm, daar speelt LG handig op in met het nieuwe 42” formaat. Additioneel heeft de Zuid-Koreaanse display- en elektronica fabrikant ook een 55-inch transparante TV gedemonstreerd.

Hoewel het met de mobiele divisie van LG al jaren bergafwaarts gaat, weet het bedrijf nog wel altijd winstgevende cijfers te presenteren binnen de TV branche. LG is de op één na grootste televisie producent ter wereld en zelfs de grootse als het gaat om OLED TV’s. Ook de TV schermen van Sony, Panasonic en Philips worden veelal door LG Display gefabriceerd.

LG 8K OLED TV’s met Film Cinematic Sound

De nieuwe televisies van de Zuid-Koreaanse fabrikant bieden een verbeterde beeldkwaliteit en vernieuwde audio technologieën. Eén van de nieuwe innovaties is een 77-inch OLED-scherm dat dankzij de toepassing van nieuw ontwikkelde materialen en de toevoeging van een extra laag aan het scherm een verbeterde helderheid toont van maar liefst 20%, wat bijdraagt aan een extra levendige ervaring. Dit is een groot pluspunt, aangezien juist de helderheid één van de minpunten was van OLED technologie.

Wel worden OLED-schermen geroemd om hun mooie beeldkwaliteit met diepe zwarttinten, de grote kijkhoek en de hoge energiezuinigheid. In tegenstelling tot LCD en QLED TV’s zijn OLED schermen zelf-uitstralend (self-emitting), er wordt dus geen gebruik gemaakt van achtergrondverlichting.

Alle pixels stralen individueel licht en kleur uit, dit wordt geregeld middels een proces dat ‘pixel-dimming’ wordt genoemd. Bij een 8K OLED-scherm gaat het om 33 miljoen pixels die allemaal self-emitting zijn. Dankzij pixel-dimming kunnen OLED-schermen met extreme nauwkeurigheid bijzonder heldere en donkerde beelden realiseren, wat resulteert in een extra mooie beeldkwaliteit. Dit is ook de reden waarom OLED perfect zwart kan tonen, wat beschouwd wordt als de basis voor alle kleuren.

De OLED-schermen van LG zijn tevens erkend en gecertificeerd door toonaangevende wereldwijde certificeringsorganisaties in de VS en Duitsland. Zo zijn de televisieschermen comfortabel voor de ogen van kijkers, omdat ze flikkervrij zijn en weinig blauw licht uitstralen, wat schadelijk kan zijn voor de gezondheid van het oog.

LG Display is voornemens om deze next-gen OLED-technologie toe te passen voor de high-end TV modellen die dit jaar worden gelanceerd. Naar verloop van tijd zullen ook de goedkopere modellen voorzien worden van deze nieuwe technologie.

Het assortiment LG 8K OLED TV’s bestaat dit jaar uit een 42”, 48”, 55”, 65”, 77”, 83” en een 88” formaat. Zo is er voor elke kamer wel een geschikt formaat te vinden. Daarnaast is LG voornemens om zijn product assortiment voor kleine TV schermen aanzienlijk uit te breiden, we hebben het dan over 20 tot 30 inch displays. Deze TV reeks wordt geoptimaliseerd voor gaming, mobiliteit en een persoonlijke weergave.

Niet alleen de beeldkwaliteit zal naar een nieuw niveau worden getild, ook het design én de audiokwaliteit wordt verbetert. LG zal Film Cinematic Sound OLED (Film CSO) gaan toepassen, dat een nog slanker ontwerp mogelijk maakt en het geluid rechtstreeks van het scherm kan genereren zonder aparte luidsprekers. LG behoorde overigens ook tot de eerste fabrikanten die dergelijke sound technologie toepaste bij haar smartphones, de in 2019 geïntroduceerde LG G8 ThinQ beschikte al over sound on display technologie.

Vooralsnog zijn de nieuwe televisies alleen aangekondigd door LG Display, we zullen nog even moeten wachten op de officiële introductie van LG Electronics alvorens er ook meer over de prijs en verkrijgbaarheid van de nieuwe televisiemodellen bekend wordt.

LG transparante TV

Al jaren kom je op beurzen transparante televisies tegen, onder andere van Samsung en Panasonic. LG Electronics was de allereerste fabrikant die een transparante TV uitbracht, voor de zakelijke markt weliswaar. Halverwege vorig jaar was Xiaomi de eerste fabrikant die ook daadwerkelijk overging op massaproductie. Deze doorzichtige OLED TV, genaamd Xiaomi Mi TV Lux OLED Transparent Edition, wordt overigens uitsluitend in China verkocht voor een prijs van omgerekend zo’n €6.150.

Inmiddels heeft LG haar transparante televisie verder verbeterd. Het nieuwe model is geschikt om aan het voeteneind van een bed neer te zetten. Om de televisie een extra futuristisch karakter mee te geven kan het scherm naar boven uitschuiven. Als de OLED TV niet in gebruik is, wordt deze weer veilig opgeborgen in de behuizing. Vanzelfsprekend is deze televisie niet uitsluitend geschikt voor in een hotel accommodatie, ook in een metrostation of een restaurant kan zo’n doorzichtig scherm uitkomst bieden, zo meent LG.

Het betreft overigens geen oprolbare TV, zoals LG vorig jaar uitbracht. Zodoende is de cassette vrij hoog vormgegeven, door deze aan het voeteneind te plaatsen heb je hier echter geen last van en staat de televisie direct op goede hoogte om vanuit je bed TV te kunnen kijken. Bovendien is de televisie eenvoudig verrijdbaar naar elke andere gewenste ruimte, zoals in onderstaande YouTube video gedemonstreerd wordt.

Het OLED scherm van LG heeft een 40% transparantiegraad, wat een duidelijke verbetering is ten opzichte van het 10% transparante LCD paneel dat het bedrijf eerder uitbracht. Ook zou de geluidskwaliteit naar een nieuw niveau zijn getild, de sound technologie is in het frame verwerkt.

Vooralsnog gaat het om een prototype televisie, LG heeft nog geen planning voor commercialisering bekend gemaakt. Mocht deze transparante TV binnenkort alsnog op de markt worden gebracht, dan is de kans groot dat er een stevig prijskaartje aan hangt. Zo ging de oprolbare televisie van LG in oktober 2020 in de verkoop in Zuid-Korea voor omgerekend een kleine €75.000.

LG QNED Mini LED TV

Ten slotte heeft LG ook nog een premium LCD line-up bekend gemaakt, het gaat om LG QNED Mini LED TVs. Dankzij quantum dot en NanoCell-technologieën met mini LED’s als lichtbron, is de helderheid en contrast veel beter dan die van conventionele LCD-televisies. De line-up voor 2021 omvat 10 nieuwe 4K- en 8K-modellen met een schermformaat tot 86 inch.

Als eerste TV’s die quantum dot en NanoCell in één product combineren, produceren LG QNED TV’s ongelooflijk nauwkeurige kleuren. De LED-achtergrondverlichting zorgt voor een beter contrast en diepere zwarttinten, wat bijdraagt aan extra realistische en levendige beelden. Dankzij de hoge verversingssnelheid tot 120 Hz worden ook bewegingen vloeiender en natuurlijker weergegeven.

LG’s innovatieve Mini LED-achtergrondverlichting omvat tot bijna 30.000 kleine LED’s die een ongelooflijke piekhelderheid en een contrastverhouding van 1.000.000:1 produceren, in combinatie met bijna 2.500 dimzones en geavanceerde lokale dimtechnologie. Dit resulteert in een prachtige HDR-beeldkwaliteit met een uitstekend contrast en zwarttinten, een breed kleurengamma en een hogere kleurnauwkeurigheid.

LG is overigens niet de enige die dit jaar een Mini LED TV introduceert. De tegenhanger van LG QNED is Samsung NEO QLED, dit is eveneens een geavanceerde LCD TV met miniLED technologie.