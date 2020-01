Sony PS5 release datum, prijs en verwachte PlayStation games Gelekte interne memo van Sony zou meer informatie verschaffen over de release datum, prijs en een serie nieuwe games voor de nieuwe PlayStation 5.

Toon pagina inhoud

Al maanden wordt er gesproken over de PlayStation 5. Sony zal haar 5de generatie game console eind dit jaar uitbrengen, rond de December feestdagen – zo heeft de Japanse spelcomputerfabrikant reeds bevestigd. Er zijn inmiddels al behoorlijk wat specs en details bekend omtrent de nieuwe spelcomputer. Toch blijft het nog altijd een groot geheim wanneer de PS5 officieel geïntroduceerd zal worden. Lange tijd werden er twee mogelijkheden genoemd; een PlayStation Meeting die ergens in februari zal plaatsvinden of E3 2020.

Vanaf vandaag kunnen we laatst genoemde optie definitief van tafel vegen. Want net als afgelopen jaar zal Sony ook dit jaar niet op E3 (Electronic Entertainment Expo) aanwezig zijn, zo maakte het bedrijf onlangs bekend in een interview. De visie van de gamebeurs zou niet passen bij de huidige focus van Sony.

Sony Interactive Entertainment niet aanwezig op E3 2020

Het is op z’n minst merkwaardig te noemen dat Sony de E3 opnieuw zal overslaan, ten slotte ligt de focus dit jaar op de PS5. Als deze volledig nieuwe spelconsole niet voldoende reden is om de gamebeurs te bezoeken, dan kun je je afvragen of Sony ooit nog naar deze beurs in Los Angeles, Noord-Amerika zal terugkeren.

Sinds de allereerste editie in 1995 is Sony present geweest op de E3 Expo, tot vorig jaar. Destijds werd er nog gezegd: ‘dat we 2019 overslaan wil nog niets zeggen over 2020’. Maar blijkbaar zijn er verschillende belangen tegen elkaar afgewogen en is er besloten om ook dit jaar niet terug te keren naar Amerika’s grootste game beurs.

Het Amerikaanse Microsoft zal haar gezicht wel laten zien. Daarnaast is het goed mogelijk dat er ook enkele nieuwe games voor de PlayStation worden aangekondigd tijdens E3, die dit jaar plaatsvindt van dinsdag 9 juni tot en met donderdag 11 juni. Sony zal wel deelnemen aan andere evenementen, denk aan Gamescom in Berlijn en de Tokyo Game Show in Japan. Het ligt echter voor de hand dat de Sony PS5 op een eigen evenement wordt aangekondigd.

PlayStation 5 introductie op 5 februari 2020

Al tijden wordt er gesproken over een PlayStation Meeting in februari. Een exacte datum is echter nooit genoemd. Op het 4Chan bulletin board is een interne memo van Sony Interactive Entertainment gelekt waarop een reeks feiten op rij worden genoemd. Wat er vermeld wordt klinkt redelijk logisch, toch heb ik persoonlijk sterke twijfels of deze informatie ook daadwerkelijk afkomstig is van Sony – of dat dit simpelweg bedacht is door een creatieve geest.

Zo is één van de gemelde punten: ‘Sony keert terug naar E3 2020 om meer informatie te delen over de PS5 en andere komende game titels’. Van dit punt kunnen we inmiddels al met zekerheid zeggen dat het niet correct is. Desalniettemin willen we de zogenaamde interne memo toch met je delen, je moet zelf maar beoordelen in hoeverre het geloofwaardig klinkt.

Het originele bericht is opgesteld in het Engels, vertaald naar het Nederlands wordt er het volgende gemeld:

• Belangrijk PlayStation 5 nieuws wordt onthuld tijdens het PlayStation Meeting event op 5 Februari 2020.

• De PlayStation Meeting 2020 vindt plaats bij de Sony Hall in New York City.

• Een preorder bestelling kan al direct na de introductie geplaatst worden.

• De Sony PS5 wordt in oktober 2020 wereldwijd gelanceerd.

• De nieuwe PlayStation slogan wordt ‘It’s time to play’.

• De game console krijgt een prijs van $499 USD / £449 UK / €449 EU / ¥54.999.

• Er wordt één model geïntroduceerd, geen ‘pro-model’.

Hier houdt de gelekte informatie nog niet op. Tijdens de PlayStation Meeting zal zowel het ontwerp van de console als de controller onthuld worden, evenals de interface, het startscherm, bepaalde functies en technische specificaties. Daarnaast zullen er nieuwe exclusieve game titels voor de PS5 aan bod komen. Ook zal de pers de mogelijkheid krijgen om de console direct uit te proberen.

Focuspunten tijdens de presentatie worden: weinig tot geen laadtijden, razendsnelle downloads, meeslepende bedieningselementen, modulaire game download, Blu-ray disk station en het downloaden en streamen van games.

PlayStation Now service zal een cruciale rol gaan spelen. Door een abonnement af te sluiten op PS Now krijg je toegang tot meer dan 700 games. Sony is voornemens om tijdelijk een 3 maanden abonnement mee te leveren bij de PlayStation 5, in een geselecteerd aantal regio’s.

Sony PlayStation 5 wordt backwards compatibel

Een andere belangrijk functie is de backwards compatibiliteit. Alle Sony PS4 games, maar ook games van de PS, PS2, PS3, PS4 en PSP zullen compatibel zijn met de nieuwe game console. Zodoende wordt de PS5 de ultieme PlayStation console waarbij de nadruk wordt gelegd op games uit het verleden en heden. De DualShock 4 controllers, de PSVR en andere PS4 accessoires zullen ook forwards compatibel zijn, waardoor het niet nodig is om alle aangeschafte toebehoren opnieuw te kopen.

Tijdens de presentatie zal er ook aandacht worden besteed aan Remote Play, waarmee het mogelijk is om PS5 games op je smartphone, tablet, laptop of desktop te spelen. De spelconsole fungeert zodoende als database, waarbij de games naar tal van apparaten gestreamd kunnen worden. Ook de PlayStation app zal een update ondergaan, met een nieuwe interface en nieuwe functies die de algehele PS5 ervaring moeten verbeteren.

De informatie uit de memo gaat nog verder, want er worden ook verschillende games genoemd. Enkele nieuwe lanceringstitels voor de PlayStation 5 zouden zijn: Gran Turismo 7, MLB The Show 21, Demon Souls Remastered, Godfall en Legendz (nieuwe IP van SIE Santa Monica Studio). Ook zullen er trailers getoond worden van toekomstige PS5 games, waaronder een nieuw Horizon spel, nieuwe Spider Man van Insomniac, een nieuwe Crash Bandicoot game, een nieuwe sci-fi IP van Naughty Dog, Final Fantasy 16 en ten slotte een nieuwe Resident Evil titel.

PS5 prijs in verhouding met de Xbox Series X en Xbox Series S consoles

In dezelfde berichtgeving wordt er ook gesproken over de prijs van de Xbox Series X. De spelconsole van Microsoft zou $100 USD meer gaan kosten, verwacht wordt dat dit de meest krachtigste spelcomputer wordt. Daarnaast is er een goedkope ‘Lockhart’-variant in ontwikkeling (opvolger van de Xbox One S All Digital) deze spelcomputer zou $100 USD minder gaan kosten.

Oftewel; de Xbox Series S wordt voorzien van 4TFlops en krijgt een prijs van $400 USD. De Sony PS5 beschikt over 10Tflops voor een adviesprijs van $500 USD en ten slotte de Xbox Series X met 12TFlops gaat $600 USD kosten.

Al met al behoorlijk wat informatie. Wat betreft de PS5 prijs, enige tijd geleden heeft LetsGoDigital al aangegeven dat het aannemelijk is dat de prijs van de nieuwe Sony PlayStation tussen de twee Xbox consoles komt te liggen. Een prijs van $500 USD is ook al vaker genoemd en zeker niet ondenkbaar, het is echter nog maar zeer de vraag of daar een euro bedrag van €450 tegenover zal staan. Persoonlijk verwacht ik dat de Europese prijs iets hoger zal uitvallen.

Ook de genoemde release datum is in strijd met hetgeen eerder op het internet verscheen, in november vorig jaar werd er gesproken over een PlayStation 5 release op 20 november 2020. Het blijft dus nog even de vraag of het hier uitsluitend over een wensenlijstje gaat of dat deze informatie daadwerkelijk afkomstig is van Sony. Vooralsnog nemen we het bericht met een flinke korrel zout.

Opmerking: De productafbeeldingen van de PlayStation 5 met DualShock game controller zijn van een tot nu toe onbekende bron. Wij proberen deze persoon nog te achterhalen.