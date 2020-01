Nintendo Switch Joy-Con controller met touch stylus pen Nintendo patenteert een stylus pen die je aan de Joy-Con controller kunt koppelen om de Switch game console in tabletop mode te bedienen.

Begin deze maand heeft Nintendo stilletjes een stylus pen onthuld voor de Nintendo Switch game console. De stylus werkt met het touchscreen van het Switch-systeem en is voor verschillende spellen te gebruiken. Denk aan Super Mario Maker 2, maar bijvoorbeeld ook Dr Kawashima’s Brain Training. Het is een vrij eenvoudig ogende touch pen die vanaf 30 januari 2020 in de verkoop gaat. De eerste officiële Nintendo Switch stylus is verkrijgbaar voor een opvallend lage prijs van slechts €8.

Het lijkt er echter op dat Nintendo nog meer creatieve ideeën heeft voor een stylus pen. De Japanse gamefabrikant heeft namelijk een octrooi ingediend voor een stylus die je aan een Joy-Con controller kunt koppelen, waardoor extra functies beschikbaar komen.

Nintendo stylus pen voor de Switch console

Op 4 juni 2019 heeft Nintendo Co. Ltd bij de USPTO (United States Patent and Trademark Office) een patent ingediend voor een ‘touch pen attachment, controller system and game system’. De documentatie werd op 16 januari 2020 gepubliceerd.

In verhouding met de stylus die Nintendo onlangs heeft uitgebracht is de gepatenteerde pen beduidend korter. De touch pen heeft exact dezelfde lengte als een Joy-Con en kan via een slide beweging aan de controller gekoppeld worden. Zo is de controller ook direct een stukje breder, waardoor deze bij velen beter in de hand zal liggen.

Op de stylus zijn een tweetal knoppen aangebracht die dienen als de Second L + R knop. Deze twee knoppen (SL + SR) zijn ook beschikbaar op de Joy-Con controller, maar als de styluspen aan de Joy-Con is gekoppeld zijn deze niet te gebruiken. Door de tweetal knoppen op de stylus aan te brengen blijft toch dezelfde functionaliteit bestaan.

De bewuste knoppen zijn makkelijk bereikbaar met je vingers, bovendien heeft Nintendo de knoppen iets vergroot, waardoor je deze ook goed kunt gebruiken als je de controller over de breedte gebruikt en met je wijsvingers bedient – als een soort schouderknoppen. Aan de pen is ook een handig koortje bevestigd, die je om je pols kunt dragen.

Als de pen eenmaal is gekoppeld aan de Joy-Con controller wordt ook de vibratie functie van de controller ondersteunt. Zo voel je bijvoorbeeld een trilling als je een puzzel-spel speelt waarbij je het verkeerde antwoord geeft. Ook ontstaat er bijvoorbeeld een vibratie als je een virtueel object aantikt.

De pen is tevens in staat om verschillende lijn-diktes te tekenen. Door met de punt van de pen te tekenen wordt een dunne lijn getekend. Door ook de X-bedieningsknop op de controller te gebruiken wordt een dikke lijn getekend. Zo kun je eenvoudig afwisselen tussen het tekenen van een dikke en dunne lijn.

De pen werkt overigens alleen als je de Switch game console in tabletop mode gebruikt. Aangezien het een touch pen is werkt deze niet in combinatie met de TV en ook niet wanneer je de Switch in handheld mode gebruikt. Zodoende is de styluspen dus ook niet te gebruiken met de Switch Lite, ten slotte is het bij de handheld niet mogelijk om de Joy-Con controller los van het apparaat te koppelen, waardoor je de pen neit aan de Joy-Con kunt bevestigen.

Of Nintendo daadwerkelijk voornemens is om deze touch stylus pen uit te brengen blijft vooralsnog onbekend. Mogelijk dat dit zal samenhangen met het succes van de huidige stylus, als deze vorm van bediening aanslaat bij Nintendo fans zal de Japanse gamefabrikant ongetwijfeld eerder geneigd zijn om ook deze geavanceerde pen als optionele accessoire op te nemen in het verkoopassortiment.

Het is overigens niet helemaal voor het eerst dat Nintendo een stylus heeft uitgebracht, voor de Nintendo Wii U Gamepad is ook een stylus pen beschikbaar.

Bekijk hier het patent van de Nintendo Joy-Con touch pen controller.

