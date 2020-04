Burnout Paradise racegame komt naar Nintendo Switch Online racen tegen je vrienden? De populaire racegame Burnout Paradise Remastered komt later dit jaar naar de Nintendo Switch game console.

Gameontwikkelaar Electronic Arts heeft aangekondigd dat het spel Burnout Paradise Remastered dit jaar naar de Nintendo Switch komt. De online racegame speelt zich af in een open wereld. Spelers worden teruggevoerd naar de wereld van Paradise City om het asfalt uiteen te rijden in de ultieme race-ervaring. Burnout Paradise Remastered is volledig geoptimaliseerd en verbeterd voor de Nintendo Switch in 60 fps, met inbegrip van touch-bediening van de kaart voor eenvoudig navigeren.

Naast de originele basisgame kunnen spelers ook genieten van de acht add-ons die tijdens het ‘Jaar van het Paradijs’ zijn uitgebracht, waaronder de Big Surf Island.

Nieuwe racegame voor Nintendo Switch

Burnout Paradise Remastered bevat de volledige originele game en alle extra DLC-pakketten die ooit zijn uitgebracht, inclusief het Cops and Robbers-pakket, Legendary Cars, Burnout Bikes en Big Surf Island, met nieuwe locaties, uitdagingen en voertuigen om te ontdekken. Dus laat die auto’s maar vliegen en slippen door de stad, sloop je vrienden online of bundel je krachten om tal van online uitdagingen te voltooien.

Steve Pointon, SVP, 3rd party content zegt : We willen spelers meer keuze bieden door games te leveren waar ze van houden op de platformen waar ze op willen spelen. Burnout Paradise Remastered is een razendsnelle, spectaculaire ervaring voor een hele nieuwe generatie spelers op de Nintendo Switch, die binnenkort overal en altijd kunnen genieten van de spanning van een racegame in een open wereld.

Burnout Paradise Remastered is door het ESRB geclassificeerd als E10 en is momenteel beschikbaar op de PC, PlayStation 4 en Xbox One. Later dit jaar zal het spel dus ook op de Switch te spelen zijn.

‘Burnout Paradise Remastered’ werd uitgebracht in 2018, exact 10 jaar nadat ‘Burnout Paradise’ uitkwam voor de Xbox 360 en de PlayStation 3. Dit was het 7de spel binnen de ‘Burnout’ game reeks. Nieuw was de open wereld -ook wel bekend als ‘Paradise City’- waardoor je niet langer via een vaste route hoeft te rijden om toch naar de finish te kunnen komen.