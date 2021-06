Review: Nintendo Game & Watch Super Mario Bros 2020 Editie De Game & Watch Super Mario Bros 2020 Editie van Nintendo is een klassiek spelsysteem dat ook nu nog erg leuk is om te spelen, voor jong én oud.

In november 2020 kondigde Nintendo een uniek spelletjes systeem aan, ter ere van het 35-jarig jubileum van Super Mario Bros. De Nintendo Game & Watch Super Mario Bros is een klassiek spelsysteem, gebaseerd op de oorspronkelijke Game & Watch die in 1980 werd uitgebracht in Japan, als allereerste handheld van Nintendo. Op de 2020 editie kun je de oorspronkelijke Super Mario Bros spelen, Super Mario Bros. 2, het spel Mario Ball en er is een digitale klok voorhanden.

Nintendo Game & Watch Super Mario Bros 2020 editie is een handzaam spelapparaat dat een stukje nostalgie oproept. Dankzij de moderne richtingsknop kun je het spel nog beter bedienen dan destijds. Het Bonami SpelComputer Museum, Nederlands grootste museum op het gebied van games & computers, behoorde tot de eerste die dit spelsysteem van Nintendo wist te bemachtigen.

Het museum in Zwolle heeft een grote collectie aan Game & Watch handhelds, die allemaal staan opgesteld voor het publiek om kennis mee te maken. LetsGoDigital heeft de Game & Watch Super Mario Bros 2020 editie een geruime tijd kunnen uitproberen, onze ervaringen zijn in de volgende review terug te lezen.

Historie Nintendo Game & Watch serie

Van de jaren ’80 tot ’90 heeft Nintendo ruim 60 verschillende Game & Watch handhelds uitgebracht. Op elk spelletjesapparaat stond een ander spelletje voorgeprogrammeerd. De handzame spelcomputers kregen elk hun eigen ontwerp en werden in verschillende series ondergebracht.

LetsGoDigital heeft al diverse Game & Watch handhelds kunnen testen, deze kregen wij tevens ter leen aangeboden van het Bonami SpelComputer Museum in Zwolle. Zo rapporteerde we eerder over een Game & Watch handheld met Mario Bros, evenals een Game & Watch Multi Screen met het spelletje Squiz en een Micro VS. System met Donkey Kong 3. Ook de tabletop mini retro arcadekast met Popeye en het Game Watch horloge met Super Mario Bros 3 behoren tot de Game & Watch serie.

Het waren de voorlopers van de immens populaire Nintendo Game Boy. Laatstgenoemde zorgde voor een ware game-revolutie, doordat het voor het eerst mogelijk werd om game cartridges te gebruiken waardoor je verschillende spelletjes op hetzelfde apparaat kon spelen. De Game & Watch serie was echter ook een groot succes voor Nintendo, er ruim 44 miljoen exemplaren zijn er wereldwijd van verkocht.

De nieuwe 2020 versie staat in het teken van het 35-jarig jubileum van Super Mario Bros, met loodgieter Mario en z’n jongere broer Luigi. Deze bijzonder populaire spelkarakters worden nog altijd veelvuldig gebruikt door Nintendo. Het is overigens niet voor het eerst dat Nintendo haar oude klassiekers nieuw leven in blaast. Zo introduceerde de Japanse gamefabrikant enkele jaren geleden al een NES Classic Mini en een SNES Classic Mini. Ditmaal wordt de befaamde Game & Watch serie in het zonnetje gezet.

Super Mario Bros spelen met de D-Pad

Super Mario Bros is een side-scrolling platformspel, dat in ’85 werd ontwikkeld voor de NES spelcomputer. Een jaar later bracht Nintendo ook een Game & Watch ‘Crystal Screen’ uit, met Super Mario Bros in de hoofdrol. Naderhand zou er ook nog een ‘Special Edition’ en een ‘New Wide Screen’ variant volgen met Super Mario Bros.

Voor de 2020 versie heeft Nintendo gekozen voor het originele Game & Watch design, maar met de toevoeging van een D-pad. Een leuk weetje; de bekende D-pad is ontworpen door de Japanse video game designer Gunpei Yokoi en werd voor het eerst toegepast door Nintendo in 1982, voor de Game & Watch Donkey Kong handheld. Naderhand is de D-Pad door tal van videospelletjes fabrikanten overgenomen, vooral voor 2D games blijft de D-pad een erg geliefd bedieningselement.

Met afmetingen van 67x112x12.5mm (HxBxD) is de Nintendo Game & Watch een erg handzaam apparaat. Ideaal om bijvoorbeeld op de achterbank in de auto te gebruiken of lekker onder uitzittend op de bank natuurlijk. Met een gewicht van 68 gram is het ook een bijzonder licht spelsysteem. Nintendo heeft gekozen voor een klassiek ontwerp met een modern 2,36-inch kleuren LCD scherm. Afgezien van de D-Pad komen de overige bedieningsknoppen overeen met het origineel.

Aan de zijkant van het apparaat is een kleine power-knop aangebracht. Rechts van het scherm zijn drie verticaal geplaatste, grijze knoppen aangebracht. Met de bovenste knop kun je één van de drie games starten. Vervolgens is er een Time knop, waarbij je de tijd vol in beeld krijgt te zien. De geanimeerde achtergrond die getoond wordt is instelbaar, er zijn 35 verschillende animaties voorgeprogrammeerd. De derde knop is de Pauze/Set knop. Hiermee kun je een spel pauzeren, maar ook het volume, de helderheid en de tijd instellen.

Daaronder zijn nog twee ronde rode knoppen aangebracht, hier staan de letters ‘B’ en ‘A’ bij vermeld. De rechter ‘A’ knop dient als bevestigingsknop, tevens kun je deze knop gebruiken om te springen in het spel. Met de ‘B’ knop kun je terug als je je in een menu bevindt, tijdens het spel kun je met deze knop schieten. De bediening werkt bijzonder eenvoudig, de knoppen zijn dan ook op logische plekken gesitueerd.

Tal van spel mogelijkheden

Het is een heerlijk compact en eenvoudig spelsysteem, die je doet terugdenken aan pak ‘m beet 30/40 jaar geleden. Bij veel 40ers en 50ers zal dit apparaatje dan ook nostalgische gevoelens bovenbrengen, maar ook jongeren vinden het nog altijd leuk om zo’n spelletje te spelen. De graphics zijn dan wel niet zo indrukwekkend als vandaag de dag, dit doet verder geen afbreuk aan het spelelement en/of het spelgenot.

Bovendien heeft Nintendo verschillende extra functies ingebouwd. Zo is er een 2-player mode beschikbaar bij het spel Super Mario Bros. Bij de Super Mario Bros: Lost Levels kun je kiezen uit de Mario of Luigi game. Ook van het Ball spel zijn twee spelvarianten beschikbaar. Genoeg variatie om je urenlang mee te vermaken.

De voortgang van het spel wordt ook opgeslagen, althans in die zin dat je tussentijds een ander spel kunt spelen om daarna je vorige spelletje weer te hervatten. Heb je alle drie je levens verbruikt? Dan dien je wel weer helemaal van vooraf aan te beginnen.

De Game & Watch Super Mario Bros is uitgerust met een oplaadbare batterij met een accuduur van zo’n 8 uur. Om het systeem op te laden wordt er een USB-C oplaadkabel meegeleverd, deze is overigens niet bijzonder lang – zo’n 30 centimeter. De USB-C kabel dient via de zijkant op de Game & Watch aangesloten te worden, opladen kan bijvoorbeeld via de laptop / computer. Het duurt ongeveer 3 uur om het systeem op te laden. Tijdens het opladen kun je het spelsysteem ook blijven gebruiken.

Nintendo handheld spelsystemen bij het Bonami SpelComputer Museum

De Game & Watch: Super Mario Bros is vanaf 13 november 2020 verkrijgbaar en wordt verkocht zolang de voorraad strekt. Je kunt het spelapparaat kopen voor een adviesprijs van €55. De 2020 Super Mario Bros editie is onder andere verkrijgbaar bij MediaMarkt en Bol.

Vind jij het leuk om deze en andere Game & Watch handhelds van dichtbij te bekijken? Breng dan een bezoek aan het Bonami SpelComputer Museum. In het game museum in Zwolle is een bijzonder grote Nintendo collectie aanwezig met tientallen handhelds, maar ook alle spelcomputers van de Japanse game fabrikant – van vroeger tot nu. Een groot deel van de collectie staat speelbaar opgesteld voor het publiek, ook de retro arcadehal is na het betalen van een entreekaartje onbeperkt toegankelijk.

Vanaf vandaag, 5 juni 2021, is het SpelComputer Museum weer dagelijks geopend. Het afgelopen half jaar is het museum noodgedwongen gesloten geweest, vanwege COVID-19. Inmiddels heeft de Rijksoverheid besloten dat het weer veilig is om uitstapjes te maken, wat uiteraard goed nieuws is voor het SpelComputer Museum en haar bezoekers.

Vanzelfsprekend zijn alle benodigde voorzorgsmaatregelen genomen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Op strategische plekken zijn antibacteriële sprays opgesteld en de 1,5 meter afstand tussen bezoekers kan ten alle tijden gewaarborgd worden. Om een bezoek te brengen aan het nostalgische museum is het, gezien de huidige omstandigheden, nodig om vooraf een reservering te plaatsen.