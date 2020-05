Nintendo Switch games altijd duurder dan op andere consoles Waarom is een game voor de Nintendo Switch altijd duurder dan wanneer je hetzelfde spel koopt voor een andere console en hoe zit dat met digitale games?

Interactieve cross-platform games geven gamers over de hele wereld de kans om dezelfde game te spelen, hun meningen te delen en onderdeel te worden van de dezelfde gaming community. Het is met cross-platform games zelfs mogelijk om in combinatie met een VPN buiten je eigen regio te gamen. Cross-platform games maken daarnaast de spelerspoule groter en dat is ontzettend handig voor platformen met kleinere multiplayerpopulaties. Cross-platform games komen dan ook steeds vaker voor.

Helaas brengen cross-platform games ook wat nadelen met zich mee. Zo blijkt dat veel cross-platform games op de Nintendo Switch een stuk duurder zijn dan op bijvoorbeeld de Sony PlayStation 4 en de Microsoft Xbox One. Voorbeelden zijn Rime, Aragami en Puyo Puyo Tetris en Minecraft. Deze games zijn gemiddeld maar liefst €10 euro goedkoper op de PlayStation 4 en Xbox One.

Waarom zijn games voor de Nintendo Switch zoveel duurder?

De reden waarom games voor de Nintendo Switch duurder zijn dan dezelfde games op andere consoles is simpel: het is voor de ontwikkelaar en uitgever duurder om de games te maken. Bij de Nintendo Switch is er namelijk voor gekozen om, in plaats van DVD’s of Blu-Ray’s, stevige cartridges te gebruiken. Deze cartridges zijn een stuk duurder om te produceren dan DVD’s of Blu-Ray’s.

Daarnaast hangt de prijs ook af van de grootte van een game. Cartridges zijn beschikbaar in de volgende groottes: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB en 32GB. De productie van een 16GB cartridge is uiteraard een stuk duurder dan de productie van een cartridge van 2GB.

Nintendo heeft ervoor gekozen om de extra kosten die uitgevers en ontwikkelaars moeten maken door te rekenen aan de eindgebruiker, de gamer.

Digitale games hebben dezelfde prijs

Ook voor de digitale games in de eShop hanteert Nintendo dezelfde prijs als voor een game cartridge. Op deze wijze wil Nintendo de verkoop van Switch games voor winkeliers interessant houden. Want als de digitale games goedkoper zouden zijn dan de game cartridges zou het natuurlijk een stuk minder interessant zijn om fysieke games voor de Switch te verkopen. Gamers worden hier echter de dupe van, want zij betalen de rekening.

De redenen waarom Nintendo ervoor heeft gekozen de games voor de Nintendo Switch met een hogere verkoopprijs te verkopen zijn duidelijk. Toch is het natuurlijk niet echt leuk dat de kosten worden doorberekend aan de gamer. Het is nu de vraag hoe andere uitgevers, zoals EA, hiermee om zullen gaan. Zullen zij hetzelfde doen?