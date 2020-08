Oppo slider smartphone met uittrekbaar display Oppo ontwikkelt een compacte slider telefoon met een flexibel scherm dat uittrekbaar is in de hoogte. Het displayoppervlak kan met 80% vergroot worden.

Toon pagina inhoud

Er zijn inmiddels verschillende soorten opvouwbare smartphones geïntroduceerd, denk bijvoorbeeld aan de recent geïntroduceerde Samsung Galaxy Z Fold 2 die je kunt uitvouwen tot een volwaardige tablet. Dit toestel heeft weer een totaal andere vormfactor dan de Motorola RAZR en de Galaxy Z Flip, dat beide clamshell modellen zijn. Nu smartphone fabrikanten in staat blijken te zijn om een flexibel display toe te passen op een telefoon wordt er naar meer mogelijkheden gezocht. Op de achtergrond wordt er alweer geruime tijd gewerkt aan een geheel nieuw type mobiele telefoon, namelijk uittrekbare smartphones.

Ook hier lijken fabrikanten hetzelfde onderscheid te willen maken; het ene model wordt uittrekbaar in de breedte, de ander in de hoogte. Zo toonde Samsung begin dit jaar aan een beperkt gezelschap een Galaxy telefoon die in de breedte uittrekbaar was. Twee maanden later toonde TCL een soortgelijk prototype.

Je mag er vanuit gaan dat inmiddels alle gerenommeerde smartphone fabrikanten zo´n type smartphone in ontwikkeling heeft. Zo rapporteerde LetsGoDigital afgelopen jaar al over een Samsung, Huawei, LG en Xiaomi telefoon die allemaal uittrekbaar waren in de breedte, waarna je een tablet-formaat scherm tot je beschikking krijgt. Ook Oppo legde een telefoon met side-slider vast.

Ditmaal lijkt Oppo het echter over een andere boeg te willen gooien. In plaats van een extra groot toestel te creëren, heeft Oppo een telefoonmodel gepatenteerd dat ingevouwen juist uiterst compact is en zodoende zeer goed met je mee te dragen is.

Oppo mobiele telefoon met compact vierkant design

Op 27 februari 2020 heeft Guangdong Oppo Mobile Telecommunications een design patent ingediend bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration) bestaande uit 28 product schetsen en een summiere omschrijving. Vandaag, 28 augustus 2020 is het octrooi goedgekeurd en gepubliceerd. De afbeeldingen tonen een bijzonder futuristisch ogende uittrekbare telefoon, het is een zeer uniek model.

In tegenstelling tot de meeste uittrekbare telefoon modellen die tot nu toe voorbij zijn gekomen is het toestel van Oppo niet uit te vouwen tot een tablet formaat. Deze Oppo telefoon is ingevouwen juist extra compact om met je mee te dragen. Het toestel past vermoedelijk precies in de palm van je hand. Het betreft een zogenaamde slider telefoon, waarbij het flexibele scherm naar boven uittrekbaar is.

Ingevouwen heeft de telefoon van Oppo een uiterst compacte vormfactor met een vierkant design. Aan de boven- en onderzijde is het toestel prachtig rond vormgegeven. Je kunt dit mobieltje eenvoudig meenemen in je broekzak. De schermranden zijn zeer minimaal gehouden, waardoor de gehele voorzijde uit schermoppervlak bestaat. Aan de rechterzijde is onderaan een smalle, langwerpige knop zichtbaar, mogelijk dat deze dient voor de vergrendeling van het beeldscherm – zodat het toestel niet ongewenst in je broekzak kan uitvouwen.

Oppo smartphone met uittrekbaar scherm

De zijkanten van het telefoonframe bestaat uit een U-vormig profiel die functioneert als een railsysteem. Door een slider beweging naar boven te maken kun je het beeldscherm met maar liefst 80% vergroten – waarna je een regulier formaat telefoonscherm tot je beschikking hebt.

Vorig jaar heeft LetsGoDigital al eens over een soortgelijke Samsung slider smartphone gerapporteerd, het toestel van Oppo is echter beduidend verder uittrekbaar. Het scherm van Samsung kon namelijk met zo’n 25% vergroot worden, in plaats van 80%. Zodra het toestel volledig is uitgetrokken wordt aan de rechterzijde ook het sim-compartiment zichtbaar.

Wat betreft het camerasysteem, opvallend genoeg is er op de bijgesloten afbeeldingen geen selfiecamera zichtbaar. Of deze in een later stadium alsnog in de bovenste framerand geplaatst wordt, of dat Oppo voornemens is om dit model te voorzien van een under-screen camera blijft helaas onbekend. Halverwege vorig jaar behoorde Oppo tot de eerste fabrikanten die een prototype toonde van een under-screen camera smartphone.

Hoewel deze cameratechnologie momenteel nog geen algemeen goed is, is de verwachting dat dit komend jaar zal gaan veranderen. Zo werd recentelijk de ZTE Axon 20 5G aangekondigd, als ’s werelds eerste smartphone met een under-screen camera. Aangezien de ontwikkeling van uittrekbare smartphones ook zeker nog enige tijd zal gaan kosten, is het best mogelijk dat deze technologie te zijner tijd ook in dit soort modellen toe te passen is.

Op de achterzijde van deze Oppo slider telefoon is wel een camerasysteem zichtbaar. Het lijkt om een drievoudige camera te gaan, waarbij de middelste lens het grootst is vormgegeven. De camera’s zijn helemaal bovenin, horizontaal van elkaar zijn geplaatst. Wanneer je het beeldscherm uittrekt zal het camerasysteem ook meebewegen naar boven, deze is dus verbonden aan de bovenste schermrand.

Het blijft vooralsnog onduidelijk wanneer de eerste slider smartphone modellen daadwerkelijk geïntroduceerd zullen worden. Momenteel bevinden veel van dit soort toestellen zich in de prototype fase. Aangezien het om een geheel nieuwe technologie gaat kost het simpelweg veel tijd om alle obstakels uit de weg te ruimen. Vermoedelijk zullen smartphonefabrikanten begin 2021 – ten tijde van CES en MWC – hun nieuwste innovaties op het gebied van telefoons met flexibele schermen gaan tonen. Zo toonde Oppo vorig jaar tijdens MWC 2019 een prototype van een opvouwbare smartphone.

Bekijk hier de documentatie van de Oppo slider smartphone met uittrekbaar scherm.