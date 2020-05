Opvouwbare telefoon van ZTE met scherm aan buitenzijde ZTE patenteert een bijzondere opvouwbare telefoon (clamshell) waarbij het flexibele display aan de buitenkant is geplaatst. Stijlvol model met dual camera.

Verschillende fabrikanten hebben inmiddels één of meerdere opvouwbare telefoons in het assortiment – elk toestel heeft z’n eigen ontwerp. Zo vouwt de Samsung Galaxy Fold uit tot een grote tablet. Terwijl de Galaxy Z Flip en Motorola RAZR een klaptelefoon design hebben. Huawei en Royole hebben nog een andere vormfactor gekozen, bij de Huawei Mate Xs en de Royole FlexPai 2 bevindt het flexibele scherm zich namelijk aan de buitenzijde wanneer je de telefoon opvouwt. Mogelijk dat er binnenkort nóg een variant bijkomt; een clamshell model met het scherm aan de buitenzijde.

In maart 2019 toonde we al een ZTE opvouwbare smartphone met een normaal klaptelefoon design. Ditmaal heeft de Chinese fabrikant opnieuw een opvouwbare telefoon laten vastleggen met een horizontale vouwlijn. Er is echter een duidelijk verschil te constateren. ZTE heeft er ditmaal voor gekozen om het scherm zodanig te plaatsen dat deze aan de buitenkant zit, wanneer je de telefoon opvouwt. Het is daarmee een uniek ontwerp dat we niet eerder zijn tegengekomen.

Het designpatent werd halverwege 2019 ingediend door ZTE Corporation in thuisland China. Op 29 mei 2020 is het octrooi gepubliceerd door het CNIPA (China National Intellectual Property Administration). De documentatie omvat 16 productafbeeldingen van een nog niet eerder vertoonde ZTE opvouwbare telefoon.

Bijzondere opvouwbare klaptelefoon van ZTE

Uitgevouwen beschik je over een groot langwerpig schermoppervlak. Vergelijkbaar met toestellen zoals de Samsung Galaxy Z Flip en Motorola RAZR. De smartphone heeft zeer dunne schermranden. De receiver is in de bovenste schermrand verwerkt. Rondom het scherm is er geen camera zichtbaar. Dat is echter ook niet nodig, want je kunt het display, via de onderzijde, om de telefoon slaan.

Zodoende beschik je opgevouwen over een uiterst compact mobieltje, met zowel aan de voor- als achterzijde een schermoppervlak. Aan de voorzijde is het display wel beduidend groter, want aan de achterzijde is er ook ruimte gemaakt voor een dubbele camera met flitser. Het camerasysteem is in de linkerbovenhoek, verticaal van elkaar geplaatst. Doordat je het scherm kunt omslaan naar de achterzijde is het niet nodig om een separate selfiecamera in te bouwen. Dat scheelt weer in de kosten.

Als je de gepatenteerde ZTE telefoon dichtvouwt is het toestel aan de boven- en onderzijde exact even dik. Vouw je de telefoon open, dan is het bovenste gedeelte beduidend dikker. Dit heeft alles te maken met het camerasysteem. Leg je deze vouwtelefoon op tafel, dan zal de bovenzijde dus altijd iets hoger liggen. Aangezien dit over de gehele breedte-as geldt zal dit hoogstwaarschijnlijk niet voor storende onbalans situaties zorgen.

Aan zowel de linker- als rechterzijde van de behuizing is één fysieke knop aangebracht, ter hoogte van het camerasysteem. Deze zullen dienen voor het aan- / uit zetten van het mobiele apparaat en om het volume te regelen. Doordat het scherm via de onderzijde van de behuizing omgeslagen kan worden naar de achterzijde is de USB-C aansluiting verhuisd naar de bovenzijde. Handig, want anders zou je toestel niet kunnen opladen in opgevouwen stand.

ZTE heeft gekozen voor een strak vormgegeven mobieltje met een moderne look. Door het scherm aan de buitenzijde te plaatsen hoeft er ook geen separate selfiecamera ingebouwd te worden. Slechts twee camera’s heeft dit toestel. Dit doet tevens het vermoeden rijzen dat het een relatief goedkope opvouwbare telefoon is. Vanzelfsprekend blijft de duurzaamheid van het flexibele display wel een issue. Tenslotte zal het flexibele scherm eerder krassen, doordat deze aan de buitenzijde is gesitueerd.

Wanneer mogen we een ZTE opvouwbare telefoon verwachten?

ZTE was er eind 2017 vroeg bij met de ZTE Axon M. Deze ‘opvouwbare smartphone’ had echter geen flexibel display, maar een dubbel scherm met een scharnier ertussen. Sindsdien heeft het bedrijf zware tijden doorstaan, mede door de verslechterde relatie met Amerika.

Toch geeft de Chinese fabrikant niet op. In maart 2020 maakte displayfabrikant Royole bekend dat het bedrijf een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan met ZTE om ‘flexibele displays te leveren in het 5G-tijdperk’. Zo zal ZTE de 3de generatie Cicada Wing display gaan gebruiken, die ook in de Royole FlexPai 2 wordt toegepast. Uit de aankondiging van Royole viel tevens op te maken dat de opvouwbare telefoon van ZTE hoogstwaarschijnlijk een 5G telefoon zal zijn.

Wanneer we een opvouwbare telefoon met een flexibel scherm mogen verwelkomen van ZTE blijft nog even onduidelijk. In de tweede helft van 2020 worden er meer opvouwbare modellen verwacht, onder andere van Samsung en Huawei. Mogelijk dat we tegen die tijd ook meer van ZTE te horen krijgen.

Bekijk hier het patent van de ZTE smartphone.