Samsung Galaxy S22 officiële wallpapers Aanschouw hier de Galaxy S22 smartphones met officiële achtergronden. De nieuwe Samsung S-serie modellen worden over twee maanden verwacht.

Toon pagina inhoud

Nu het eind van 2021 nadert kijken veel Galaxy fans vooruit naar het eerste kwartaal van 2022. Verwacht wordt dat Samsung in de eerste drie maanden van het nieuwe jaar meerdere smartphone modellen zal introduceren. In januari wordt de Galaxy S21 FE verwacht, een maand later zal de Galaxy S22 serie arriveren. Naast een basismodel zal er ook een Galaxy S22 Plus en een S22 Ultra worden aangekondigd. Vervolgens worden er ook nog meerdere goedkopere A-serie modellen verwacht, denk aan de Galaxy A33, de A53 en de A73.

Het zijn de nieuwe S-serie modellen waar de meeste aandacht naar uitgaat. Deze high-end smartphones zullen worden aangedreven door de recent geïntroduceerde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 processor en draaien op het Android 12 besturingssysteem. De afgelopen periode is er al veel bekend geworden omtrent het design en de functies van de drietal verwachte Samsung Galaxy S22 modellen.

Samsung Galaxy S22 achtergronden

Dankzij AndroidPolice zijn er inmiddels verschillende officiële wallpapers beschikbaar. De Android-georiënteerde website publiceerde afgelopen week vier achtergronden in verschillende kleurschakeringen. Het gaat om stock wallpapers voor de Galaxy S22. Deze achtergrond worden voorgeïnstalleerd op de telefoon.

Dat heeft grafisch designer Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn) ertoe geïnspireerd om een serie 3D product renders te maken van de Samsung S22 met de nieuwe wallpapers uiteraard. Zodoende krijg je een zeer accuraat beeld van hoe Samsung’s nieuwe S-serie smartphones eruit komen te zien.

De nieuwe achtergronden zijn duidelijk geïnspireerd op de officiële wallpapers voor de Galaxy S21. De kleurrijke beelden laten wat aan de verbeelding over en combineren natuurlijke elementen zoals water, zand en wind.

De eerste wallpaper is het meest donker vormgegeven. Dit is dan ook een ideale achtergrond om te gebruiken in combinatie met de donkere modus. De overige drie zijn in een gele, rode en groene kleurtint vormgegeven – die ongetwijfeld uitstekend zullen matchen met de Galaxy S22 die in het zwart, wit, groen en rosé goud wordt uitgebracht.

Het ligt overigens in de lijn der verwachtingen dat Samsung meer wallpaper varianten beschikbaar zal stellen voor de S22 serie. Naast statische achtergronden (still wallpapers) zal Samsung ook een serie bewegende achtergronden introduceren, ook wel ‘live wallpapers’ genoemd.

Met deze achtergronden kun je zowel het startscherm als het vergrendelscherm van je telefoon verrijken. Hoewel de beelden zijn ontworpen voor de Galaxy S22 kun je de achtergronden uiteraard ook gebruiken voor een ander telefoonmodel. Onderaan deze publicatie kun je de viertal wallpapers downloaden.

Onlangs maakte we al een setje product renders van de S22 Ultra met een soortgelijke blauwe wallpaper, deze achtergrond staat eveneens onderaan de publicatie vermeld alszijnde ‘wallpaper 5’.

Samsung S22 en S22 Plus

Net als dit jaar worden er drie nieuwe S-serie modellen verwacht. Samsung zal ditmaal een grotere differentiatie aanbrengen tussen de Galaxy S22 / S22+ en de Galaxy S22 Ultra. Het topmodel zal meer similariteiten krijgen met de Galaxy Note 20 Ultra. Dit is niet alleen zichtbaar aan de beduidend minder afgeronde hoeken, maar ook aan de integratie van een S Pen compartiment – waardoor je de stylus in de behuizing van de telefoon kunt opbergen.

Het basis- en Plus-model zullen veel gelijkenissen behouden met hun voorgangers, hoewel het nieuwe duo iets kleiner wordt dan voorheen. De Galaxy S22 krijgt een 6,06” scherm en de S22 Plus wordt uitgerust met een 6,55” display. Beide krijgen een plat AMOLED scherm met een Full HD+ resolutie en een 120Hz refresh-rate. De beeldverhouding zal enigszins veranderen, het was 20:9 en wordt 19.3:9 – dat betekent dat het scherm iets korter en breder wordt. Dit wordt mede mogelijk gemaakt doordat de bovenste en onderste schermrand wordt verkleind. Uiteraard worden de nieuwe S-serie modellen ook weer stof- en waterbestendig gemaakt.

Ook het camerasysteem wordt hernieuwd, de camera lenzen worden ook iets groter dan voorheen. Verwacht wordt dat Samsung voor de hoofdcamera de nieuwe 50MP IcoCell GN5 beeldsensor zal toepassen. Daarnaast wordt de Samsung S22 / S22+ voorzien van een 12MP ultra-groothoekcamera en een 10MP telefoto camera met 3x optische zoom.

Aangaande de batterijcapaciteit, de Samsung S22 5G wordt uitgerust met een 3.700 mAh batterij. Dat is kleiner dan de 4.000 mAh accu die in de S21 te vinden is. Ook het Plus model krijgt een kleinere accu van 4.500 mAh – in plaats van 4.800 mAh. Het scherm wordt natuurlijk ook iets kleiner, daarnaast zal de nieuwe chipset ongetwijfeld extra energiezuinig worden. Desondanks lijkt het erop dat de nieuwe modellen er in ieder geval niet op vooruit zullen gaan qua accuduur.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Het Ultra model zal over de meest geavanceerde specs beschikken. Het wordt ook het grootste en enige model met een afgerond display. Het gaat om een 6,8” AMOLED display met een WQHD+ resolutie en een adaptieve 120Hz refresh-rate. De vingerafdruksensor zal bij alle drie de modellen onder het scherm verwerkt worden. Daarnaast zullen de nieuwe S-serie modellen via Face Unlock te ontgrendelen zijn.

Aangaande de selfiecamera, Samsung lijkt opnieuw te kiezen voor een punch-hole camerasysteem – die gecentreerd wordt geplaatst. Even werd er gedacht dat het nieuwe topmodel binnen de S-serie over een under-display camera zou beschikken, net zoals het geval is bij de Galaxy Z Fold 3 opvouwbare smartphone. Samsung lijkt er echter voor te kiezen om deze nieuwe selfiecamera-technologie eerst verder door te ontwikkelen.

De Samsung S22 Ultra wordt het enige nieuwe S-serie model met een waterdruppel camera design. Het gaat om een quad-camera met flitser en laser-autofocus sensor. Het camerasysteem bestaat uit een verbeterde 108MP groothoekcamera, een 12MP ultra-groothoekcamera, een vernieuwde 10MP telefoto camera en nog een 10MP telefoto camera – die 3x en 10x optische zoom mogelijk maken.

Verwacht wordt dat de Galaxy S22 Ultra wordt uitgerust met een 5.000 mAh batterij – net als z’n voorganger. In onze Galaxy S21 Ultra review concludeerde we dat het toestel goede batterijprestaties levert. Gemiddeld mag je rekenen op een batterijduur van zo’n 16 uur. Dat zal er bij de S22 Ultra met extra energiezuinige Snapdragon 8 Gen 1 niet minder op worden.

Mogelijkerwijs zal het nieuwe model iets sneller op te laden zijn dan voorheen. Er wordt gesproken over 45W bedraad opladen – wat uiteraard een welkome verbetering zou zijn ten opzichte van de huidige 25W support. Eerder waren er geruchten over 65W snelladen, hier lijkt Samsung echter nog altijd niet aan te willen geloven. Verder zal draadloos opladen en omgekeerd draadloos opladen worden ondersteunt.

Net als dit jaar zal er in de verkoopverpakking geen oplader worden inbegrepen, deze dien je als losse accessoire te kopen. Vermoedelijk zal de S Pen ditmaal wel standaard worden meegeleverd, zoals ook altijd het geval is geweest bij de Note-modellen.

Over de modelnaam is nog enige onduidelijkheid, mogelijk wordt het topmodel onder de naam Galaxy S22 Note uitgebracht – daarmee zou de Ultra benaming komen te vervallen.

Prijs & Verkrijgbaarheid

Ook over de prijs en release datum van de S22 serie is inmiddels het nodige gezegd en geschreven. Afgelopen jaar koos Samsung ervoor om de prijs van de S21 modellen naar beneden bij te stellen, ten opzichte van het jaar ervoor. De vraag is nu: welke prijsstrategie zal Samsung komend jaar volgen?

Inmiddels is bekend dat de prijs van het basismodel waarschijnlijk gelijk blijft. Helemaal zeker is dat echter nog niet. Enige tijd geleden verschenen de mogelijke dollar prijzen online – waarbij gesteld werd dat alle drie de modellen $100 duurder zouden worden dan voorheen. Wat dat betreft is een lichte prijsstijging voor één of meerdere modellen niet geheel onwaarschijnlijk.

Om een idee te krijgen, onderstaand de prijzen van de huidige S21 serie:

Galaxy S21 (8GB/128GB) : € 850 / $ 800

Galaxy S21 Plus (12GB/128GB) : €1.050 / $ 1.000

Galaxy S21 Ultra (12GB/128GB) : €1.250 / $ 1.200

De Galaxy S22 en S22+ worden hoogstwaarschijnlijk uitgebracht in de kleuren zwart, wit, olijf groen en rosé goud. Het Ultra model zal ten tijde van de lancering beschikbaar zijn in de kleuren zwart, wit en rood. Mogelijk komt er ook een groene variant.

Het nieuwe trio zal in februari 2022 officieel worden aangekondigd. Waarschijnlijk zal de introductie op 8 februari plaatsvinden. Hiervoor zal Samsung een groots Galaxy Unpacked evenement organiseren, dat tevens via een live stream te volgen zal zijn. De release datum wordt vastgesteld op vrijdag 18 februari.

Samsung zal ongetwijfeld weer een aantrekkelijke pre-order actie opzetten, waarbij je voordeel kunt behalen door de S22 tijdens de voorverkoop te kopen. In tegenstelling tot dit jaar zullen er geen nieuwe oordopjes worden aangekondigd. In het tweede kwartaal van 2022 worden nog wel de Galaxy Buds Pro 2 verwacht, gevolgd door de Galaxy Buds Live 2 in het derde kwartaal.

Vermoedelijk zullen er wel verschillende nieuwe opladers worden aangekondigd. Enige tijd geleden verscheen er al een onaangekondigde 45W Samsung oplader online, evenals een Power Adapter trio met 65W + 25W + 15W poort.

Download: Galaxy S22 wallpaper 1 – wallpaper 2 – wallpaper 3 – wallpaper 4 – wallpaper 5

Note to publishers : The Samsung Galaxy S22 product renders presented in this article are created by in-house designers Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn) and Parvez Khan (aka Technizo Concept). The 3D renders are based on rumors and meant for illustrative purposes only. This product is not (yet) for sale. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.