Design Samsung Galaxy S22 serie bevestigd op foto’s Tweetal foto’s tonen de achterzijde van de begin 2022 verwachte Samsung Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra. De beelden bevestigen eerder gelekt design.

Naarmate de tijd verstrijkt worden er steeds meer details over de Galaxy S22 serie bekend. Samsung zal de nieuwe S-serie line-up hoogstwaarschijnlijk in februari 2022 officieel introduceren, tijdens een speciaal daarvoor opgezet Galaxy Unpacked evenement. Nadat LetsGoDigital in oktober het design van de Galaxy S22 Ultra wist te onthullen, verschenen niet lang daarna de eerste foto’s online waarin het nieuwe topmodel van Samsung te zien was.

In de tussentijd wist een oud Samsung medewerker via LetsGoDigital te onthullen dat de Galaxy S22 en S22 Plus qua ontwerp veel gelijkenissen zal krijgen met z’n voorgangers. Van deze twee modellen zijn nog geen live beelden online verschenen. Wel zijn inmiddels verschillende officiële wallpapers voor de S22 gelekt.

Samsung Galaxy S22 serie

Daarnaast heeft Twitteraar Yogesh Brar vandaag twee foto’s gepubliceerd waarop third-party mock-ups van de drietal S-serie modellen te zien zijn. De beelden sluiten perfect aan bij voorgaande geruchten en tonen de achterzijde van de S22, S22 Plus en S22 Ultra.

Het Ultra model krijgt een duidelijk afwijkend design ten opzichte van z’n twee kleinere broers, met beduidend minder afgeronde hoeken en een curved display. Het wordt ook het enige nieuwe S-serie model met een S Pen compartiment. Mogelijkerwijs zal dit ertoe resulteren dat Samsung ook de benaming zal wijzigen. Er gaan geruchten dat het topmodel onder de naam Galaxy S22 Note in de markt gezet zal worden.

Hoewel de Samsung S22 / S22+ qua design veel similariteiten krijgt met de S21 / S21+, zal het camerasysteem ditmaal wel aanzienlijk verbeterd worden. Ook worden de nieuwe modellen ietsje kleiner. Verwacht wordt dat het basismodel over een 6,1” display zal beschikken, de Plus krijgt een 6,6” scherm. Bij beide gaat het om een Full HD+ AMOLED display. Het Ultra model wordt uitgerust met een extra groot en scherp 6,8” QHD+ AMOLED scherm.

Alle drie de Galaxy S22 modellen zullen draaien op het Android 12 OS en worden aangedreven door de recent geïntroduceerde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, die zorgdraagt voor uitermate goede prestaties. In sommige regio’s wordt mogelijk de nog niet officieel geïntroduceerde Exynos 2200 SoC ingezet. Samsung lijkt echter serieuze productieproblemen te ervaren, waardoor deze processor in minder regio’s zal worden toegepast dan initieel gepland.

Aangaande de kleuren, het basis- en plus model zullen ten tijde van de release verkrijgbaar zijn in de kleuren zwart, wit, rosé goud en groen. De Samsung S22 Ultra wordt waarschijnlijk uitgebracht in de kleuren zwart, wit, olijfgroen en rood. SamMobile onthulde afgelopen week dat de prijzen gelijk blijven aan dit jaar – in ieder geval voor het basismodel. Trekken we dat door naar de hele line-up dan zou dat betekenen dat de adviesprijs als volgt wordt vastgesteld:

Samsung Galaxy S22 8GB / 128GB : € 850

Samsung Galaxy S22 Plus 12GB / 128GB : € 1.050

Samsung Galaxy S22 Note 12GB / 128GB : € 1.250

Verwacht wordt dat de Galaxy S22 serie op 8 februari 2022 officieel geïntroduceerd zal worden door Samsung. Vanaf dat moment zal het ook mogelijk worden om een pre-order te plaatsen voor de nieuwe telefoon modellen. Op vrijdag 18 februari 2022 zal de release plaatsvinden.