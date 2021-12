Samsung Galaxy S22 Ultra met officiële wallpaper Nieuwe 3D product renders van Technizo Concept tonen levensechte Galaxy S22 Ultra (aka Galaxy S22 Note) in een prachtige witte kleur met officiële wallpaper.

Toon pagina inhoud

Over twee maanden wordt de Galaxy S22 serie van Samsung verwacht. Het gaat om drie geavanceerde S-serie smartphones. Naast een basismodel zit er een Galaxy S22 Plus en een S22 Ultra in de pijplijn. De afgelopen periode zijn veruit de meeste specs al bekend geworden. Daarnaast zijn er verschillende hoesjes en screen protectors gelekt, waardoor ook het design van het nieuwe trio bekend is geworden. Inmiddels circuleren er ook verschillende officiële wallpapers online, die Samsung zal voor-installeren op de nieuwe toestellen.

Eén van de nieuwe achtergronden werd gepubliceerd door het Koreaanse IT Material. Om een goed beeld te krijgen hoe deze nieuwe wallpaper eruit zal komen te zien op het nieuwe topmodel van Samsung heeft grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept samen met Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn) een serie product afbeeldingen gemaakt van de Galaxy S22 Ultra met de officiële wallpaper.

Galaxy S22 Ultra wallpaper

De getoonde wallpaper ligt in lijn met de serie die Samsung ten tijde van de Galaxy S21 uitbracht. Tal van korrels vormen een soort van opwaaiende zandstructuur. Deze wallpaper bestaat uit verschillende blauw-tinten en heeft een lichte achtergrond die perfect past bij de witte S22 Ultra.

Verwacht wordt dat het nieuwe vlaggenschip ook in de kleuren zwart, donkerrood en groen zal verschijnen. Hiervoor heeft Samsung een reeks andere achtergronden ontworpen. Zo zijn er inmiddels ook verschillende achtergronden online verschenen in een gele, groene, rode en donkere kleurtint. Zeer binnenkort zal ons design team ook deze wallpapers tonen in een reeks nieuwe Galaxy S22 product renders.

Wil je vast helemaal in de sferen komen van de Galaxy S22? Dan kun je de achtergrond op jouw huidige telefoon zetten. Onderaan deze publicatie kun je het bestand downloaden. Vooralsnog zijn overigens alleen de still wallpapers online verschenen. Je mag er vanuit gaan dat Samsung daarnaast ook een serie nieuwe bewegende achtergronden, oftewel live wallpapers, zal voor-installeren.

In de tussentijd is de Galaxy S22 Ultra met modelnummer SM-S908U en SM-S908N ook opgedoken in de Geekbench, zo meldde MySmartPrice eerder deze week. Het test model wordt aangedreven door de Exynos 2200 SoC, draait op het Android 12 OS en beschikt over 8GB en 10GB RAM geheugen. De hoeveelheid geheugen is enigszins opmerkelijk, aangezien verwacht wordt dat 12GB RAM het minimum wordt voor het Ultra model. Het gaat echter om prototypes, de prestaties zullen dan ook nog verder verfijnd worden.

Het toestel behaalt 691 punten in single-core en 3.167 in multi-core. Ter vergelijking, de Snapdragon 8 Gen 1 behaalde enige tijd geleden respectievelijk 1,219 en 3,154 punten. Qualcomm heeft de Snapdragon 8 Gen 1 begin deze maand onthuld, de Samsung Exynos 2200 SoC moet nog officieel geïntroduceerd worden. Het wordt de eerste Exynos processor met AMD GPU. Het lijkt er echter op dat de Exynos 2200 in veel minder regio’s zal worden toegepast dan initieel gepland. Door productieproblemen zou Samsung zich genoodzaakt voelen om het overgrote merendeel van alle S22 toestellen te voorzien van een Snapdragon processor.

Samsung Galaxy S22 Note

Een ander opmerkelijk nieuwtje dat deze week opdook gaat over de benaming. Samsung zet het nieuwe Ultra model mogelijk weg onder een nieuwe modelnaam. Volgens de jonge Zuid-Koreaanse Twitteraar Tron zal het vlaggenschip onder de naam Galaxy S22 Note in de markt worden gezet.

Het is niet voor het eerst dat er geruchten de ronde gaan over een andere benaming. In september dit jaar gingen er verhalen de ronde dat Samsung mogelijk zal kiezen voor Galaxy Note S22 Ultra of Galaxy S22 Note Ultra. Inmiddels is duidelijk dat het nieuwe topmodel qua design veel similariteiten krijgt met de Note line-up.

Het is mijn inziens zeker niet ondenkbaar dat Samsung de Note en S22 benaming zal combineren. Vanuit een marketing opzicht lijkt dit strategisch gezien ook de beste keuze. Hiermee zegt Samsung in feite dat de Note en S-serie in elkaar samenvloeien. In plaats van dat de Note-serie plaats heeft moeten maken voor de S-serie en de relatief nieuwe Z-serie.

Verwacht wordt dat Samsung op 8 februari 2022 een virtueel Galaxy Unpacked evenement zal organiseren om de nieuwe S-serie modellen officieel te introduceren. Hoogstwaarschijnlijk worden de telefoons op vrijdag 18 februari 2022 uitgebracht. Lees hier meer over de verwachte prijs en release datum. Voor die tijd wordt eerst nog de Galaxy S21 FE verwacht, deze langverwachte telefoon zal waarschijnlijk in januari 2022 debuteren met Android 12.

Download Galaxy S22 Ultra wallpaper

Note to publishers : The Samsung Galaxy S22 product renders presented in this article are created by in-house graphic designers Parvez Khan (aka Technizo Concept) and Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn). The 3D renders are based on rumors and meant for illustrative purposes only. This product is not (yet) for sale. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.