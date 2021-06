Samsung Z Fold 3 met UPC en in-display vingerafdruksensor Samsung patenteert opvouwbare smartphone met verschillende sensoren onder het flexibele scherm, waaronder een vingerafdruksensor en camera module.

In augustus 2021 zal Samsung naar verwachting een Galaxy Unpacked evenement organiseren om twee opvouwbare smartphones te introduceren, de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3. De nieuwe Z Fold wordt sterker en duurzamer dan voorheen en zal bovendien verschillende nieuwe functies bevatten. Noemenswaardig hierbij is S Pen support en natuurlijk de under panel camera (UPC). Oftewel, de camera wordt onder het flexibele scherm verwerkt.

Een nieuw patent toont aan hoe Samsung de selfiecamera en andere sensoren onder de display wil verwerken. Is dit de technologie die wordt toegepast bij de langverwachte Samsung Z Fold 3?

Samsung Galaxy Z Fold 3 met under panel camera

Het octrooi is eind november 2020 door Samsung Electronics aangevraagd bij de European Patent Office, waarna de documentatie is opgenomen in de database van de World Intellectual Property Office (WIPO). De documentatie getiteld ‘Portable communication device including display’ werd op 9 juni 2021 gepubliceerd.

Er wordt tevens verwezen naar een patent dat Samsung reeds in 2019 heeft aangevraagd in thuisland Zuid-Korea, hier borduurt het nieuwe patent op voort.

Het betreft een Galaxy Z Fold type smartphone, oftewel, het is een opvouwbare smartphone dat kan worden opengeklapt tot tablet formaat. In hoofdzaak gaat het patent om het flexibele scherm dat aan de binnenzijde van het toestel gesitueerd is. Samsung wil meerdere sensoren onder het display plaatsen.

Het gaat om verschillende type sensoren, denk aan een camera sensor, een vingerafdruksensor, een receiver en een proximity sensor. Samsung kan verschillende combinaties inzetten, door extra sensoren toe te voegen zoals een illuminance sensor en/of een iris sensor. De camera en gerelateerde sensoren worden in de rechterbovenhoek gesitueerd – daar waar bij de Galaxy Fold de notch werd geplaatst. De in-display vingerafdruksensor wordt uiteraard verder naar onder geplaatst.

Door gebruik te maken van een ondersteuningsplaat die tussen het scherm en de cameramodule wordt geplaatst, kan de druk die op het scherm wordt uitgeoefend geen negatieve invloed hebben op de cameraprestaties. Rondom de cameramodule wordt aan de linker- en rechterzijde extra ruimte vrijgelaten, zodat deze kan meebewegen naarmate het toestel op- en uitgevouwen wordt. Optioneel kunnen er meerdere camera’s onder het scherm geplaatst worden, in de documentatie wordt zelfs over 3 of meer camera’s gesproken.

Door al deze sensoren onder het scherm te verwerken kan een full screen ervaring gecreëerd worden. Bij de originele Fold is de brede notch dikwijls bekritiseerd. Bij de Galaxy Z Fold 2 koos Samsung voor een beduidend stijlvollere oplossing, door een punch-hole camera te integreren. De Galaxy Z Fold 3 wordt naar verwachting de allereerste opvouwbare smartphone van Samsung waarbij de camera onder het scherm wordt geplaatst. Vermoedelijk gaat het om een 16 megapixel (1µm) beeldsensor van Sony-makelij.

Verwacht wordt overigens dat de beeldkwaliteit van deze nieuwe cameraoplossing nog niet zo hoog zal zijn. Daarnaast zal de camera ook nog enigszins zichtbaar zijn, ondanks dat deze onder het scherm is geplaatst. Hoewel smartphone fabrikanten al meerdere jaren werken aan een under-display camera, blijkt deze technologie vooralsnog niet zo eenvoudig toe te passen te zijn – zo heeft ook de ZTE Axon 20 aangetoond. Desalniettemin lijkt Samsung zich klaar te stomen om haar eerste smartphone met under panel camera uit te brengen.

Daarbij is het zeker niet ondenkbaar dat ook andere sensoren, zoals de vingerafdrukscanner, onder het scherm worden geplaatst. De vingerafdruksensor van de Z Fold 2 werd in de power-knop verwerkt, aan de zijkant van het toestel. Opvallend aan de patentbeelden is de plaatsing van de in-display vingerafdruksensor, deze is namelijk net uit het midden gesitueerd. Hiermee wordt voorkomen dat de vinger precies op de vouwlijn geplaatst moet worden, wat de biometrische authenticatie zou bemoeilijken.

Aangezien de documentatie voortborduurt op een octrooi dat Samsung reeds in 2019 heeft aangevraagd is het zeker niet ondenkbaar dat deze technologie wordt toegepast bij de binnenkort verwachte Samsung Z Fold 3. De nieuwe vouwtelefoon wordt naar verwachting begin augustus officiëel geïntroduceerd, waarna de release later die maand zal plaatsvinden.

