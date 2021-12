Samsung Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3 kopen met korting Samsung organiseert exclusief Vriendenvoordeel programma voor Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 gebruikers. Dat betekent voordeel voor jou én je vrienden.

Ben jij een van de gelukkige die een Galaxy Z Fold 3 of Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphone heeft gekocht tijdens de pre-order periode in augustus dit jaar? Dan kun jij deelnemen aan het exclusieve Samsung Vriendenvoordeel programma. Via de website van Samsung kun je een 10% kortingscode genereren, die jouw vrienden kunnen gebruiken om ook een opvouwbare telefoon te kopen. De code is door maximaal 5 vrienden te gebruiken.

Niet alleen je vrienden kunnen hun voordeel doen met deze actie. In ruil ontvang jij €30 korting op een smartwatch uit de Galaxy Watch 4 serie – per vriend die gebruik maakt van jouw kortingscode. Oftewel, krijg jij 5 vrienden zover om een Samsung Galaxy Z Fold 3 of Z Flip 3 te kopen, dan ontvang je 5 x 30 euro = €150 korting bij aankoop van een Galaxy Watch 4 (40mm en 44mm) of Galaxy Watch 4 Classic (42mm en 46mm). De code kan worden gebruikt bovenop andere aanbiedingen, zoals inruil- of bundelpromoties.

Samsung Vriendenvoordeel kortingsactie

Er zitten wel een paar “mitsen en maren” gekoppeld aan de actie. Zo is de 10% kortingscode alleen bruikbaar als jouw vriend dezelfde foldable koopt als jij. Heb jij bijvoorbeeld de Samsung Z Fold 3 gekocht, maar is jouw vriend of vriendin meer geïnteresseerd in de Z Flip 3? Dan is de code niet geldig. Daarnaast dient de bestelling plaats te vinden via de website van Samsung. Andere webshops doen niet mee aan deze actie. De aanbieding is uitsluitend geldig voor losse telefoons – zonder abonnement.

De vriendenvoordeel actie van Samsung is geldig tot en met 31 januari 2022. Jouw verdiende kortingscode wordt 30 dagen na het einde van de promotieperiode automatisch naar jou verzonden – nadat de retourtermijn van jouw vrienden is verstreken. De kortingscode die jij zelf ontvangt is geldig van 2 maart t/m 2 april 2022. Jouw eigen kortingscode kan alleen worden gebruikt bij bestelling van een Galaxy Watch4 Series.

Meer weten? Bekijk hier de bijzondere actievoorwaarden van Samsung, waarin alle details, inclusief alle deelnemende modellen beschreven staan.

Samsung Z Fold 3 en Z Flip 3 kopen met korting

Aangaande de prijzen, de Samsung Galaxy Z Fold 3 5G kost op het moment van schrijven €1.720 (256GB) via de website van Samsung. Diegene die kiezen voor de nieuwe Fold ontvangen er nu tijdelijk een Galaxy Watch 4 Classic (t.w.v. €370) bij cadeau. Hierbij wordt keuze geboden uit een zilverkleurig 42mm model of een zwart 46mm model. De aanbieding is geldig tot en met 2 januari 2022, zolang de voorraad strekt. Het te ontvangen product wordt gratis thuis geleverd, na registratie via de Samsung site.

Voor de Galaxy Z Flip 3 beginnen de prijzen bij €1.010 (128GB). Consumenten die deze opvouwbare telefoon kopen ontvangen nu tijdelijk de Galaxy Buds 2 (t.w.v. €150) cadeau. Geen behoefte aan nieuwe oordopjes? Bekijk dan ook eens de website van Coolblue, zij hanteren momenteel namelijk €125 kassakorting – waardoor je slechts €874 hoeft af te rekenen voor Samsung’s clamshell telefoon. Dat is toch een aanzienlijk verschil met de prijs die Samsung via haar website hanteert. Misschien ten overvloede, maar mocht je besluiten om de Z Flip3 bij Coolblue te kopen, dan gaat de Vriendenvoordeel actie niet op.

Heb je eenmaal één of meerdere vrienden bereid gevonden om een Samsung vouwtelefoon te kopen met de door jouw gegeven 10% kortingscode? Dan kun je vast uitkijken naar de Galaxy Watch 4, er wordt keuze geboden uit vier modelvarianten. De Watch 4 is verkrijgbaar voor €250 (40mm) / €257 (44mm), voor het Classic model betaal je €315 (42mm) / €350 (46mm). Ook voor de smartwatches heeft Samsung momenteel een aanbieding lopen. Ongeacht welke variant je koopt, ontvang je momenteel €50 retour direct in je winkelwagen.

Oftewel, wil je de Watch 4 Classic 42mm kopen, dan ben je nu tijdelijk geen €315 maar €265 kwijt. Daar gaat vervolgens de kortingscoupon nog vanaf – €30 per vriend die jouw kortingscode heeft gebruikt.