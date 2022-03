Samsung Galaxy Z-serie smartphone met flip display Samsung patenteert een unieke smartphone met een flexibel display dat uitklapbaar is vanuit de achterzijde naar de voorzijde van de telefoon.

Toon pagina inhoud

Samsung is niet van plan om z’n koppositie zomaar uit handen te geven. Verwacht wordt dat de opvouwbare smartphone verkopen de komende jaren sterk zullen blijven stijgen, zo blijkt ook uit een onlangs uitgebracht branche rapport van onderzoeksbureau Canalys.

De groeiende verkoopaantallen zullen stimulerend werken voor Samsung om nog meer verschillende type telefoonmodellen met een flexibel display te ontwikkelen. Zo heeft Samsung Display reeds diverse prototypes getoond, onder andere van een uittrekbare Galaxy Z Slide smartphone en een dubbel vouwbare smartphone.

Ondertussen patenteert de Zuid-Koreaanse fabrikant ook regelmatig nieuwe form factors. Zo rapporteerde LetsGoDigital afgelopen maand nog over een multi-opvouwbare Samsung smartphone. Ditmaal gaat het om een Samsung telefoon met een scherm dat deels uitklapbaar is.

Om dit bijzondere smartphone ontwerp leven in te blazen heeft grafisch designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, in opdracht van LetsGoDigital een serie product renders gemaakt op basis van het octrooi van Samsung Electronics.

Samsung Galaxy smartphone met Flip display

Het betreft een patent dat halverwege 2021 is ingediend door Samsung Electronics bij de WIPO (World Intellectual Property Organisation). De 66 pagina tellende documentatie getiteld ‘Electronics device comprising flexible display’ werd op 20 januari 2022 goedgekeurd en gepubliceerd.

In z’n meest compacte vorm heeft het toestel een soortgelijke vormfactor als een reguliere mobiele telefoon. Uniek is echter dat de display aan de linker bovenzijde doorloopt naar de achterzijde. Draai je de telefoon om dan wordt zichtbaar dat het schermoppervlak reikt tot direct naast het verticale camerasysteem.

Het betreft echter geen reguliere dual display telefoon, zoals in het verleden door verschillende fabrikanten is uitgebracht. Deze geavanceerde Samsung smartphone beschikt over een flexibel scherm, zodoende is het mogelijk om het schermoppervlak dat zich standaard aan de achterzijde bevindt bij de voorzijde te betrekken. Uitgevouwen heeft het toestel een P-vorm in spiegelbeeld.

Om dit mogelijk te maken is er een ingenieus scharnier ingebouwd aan de zijkant van het frame, onder het vouwbare scherm. Het scharnier is zodanig ontworpen dat deze niet zo makkelijk breekt, mocht de gebruiker het scherm per ongeluk te ver willen doorbuigen. Ook staat er in de patentdocumentatie vermeld dat het scherm wordt voorzien van UTG (Ultra Thin Glass) – zoals we ook kennen van de huidige Galaxy Z serie smartphones.

Middels een drietal magneten wordt voorkomen dat het Flip display ineens los kan schieten van de achterzijde. Wel zo handig, anders zou er schade kunnen ontstaan wanneer je het toestel bij je draagt en deze ongewild open zou vouwen. De gebruiker kan het scherm eenvoudig van het achterpaneel lostrekken, waarna de displayoppervlak vanuit de achterzijde bij het hoofdscherm wordt getrokken.

Doordat het onderste deel van de smartphone onveranderd blijft – ongeacht de stand van het scherm – behoudt de gebruiker een goede grip op het toestel. Middels sensoren kan bepaalt worden hoe het mobiele apparaat gebruikt wordt, waarna de interface automatisch wordt aangepast.

Zo is het mogelijk om het extra schermoppervlak te gebruiken om een breed display te creëren – handig tijdens het kijken naar een film of ultragroothoek foto’s. De bediening kan dan op het onderste displaydeel getoond worden. Indien gewenst kan de bediening ook eenvoudig naar de linkerzijde verplaatst worden. In dat geval kan de content over de gehele lengte van het rechterdisplaydeel worden getoond.

Ook wordt er in de documentatie gesproken over een picture-in-picture situatie. Door het telefoonscherm volledig uit te vouwen wordt de picture-in-picture automatisch op het extra schermdeel getoond, waardoor je beide foto’s volledig kunt blijven zien. Tijdens het voeren van een video-call kan deze functionaliteit eveneens van pas komen.

Er zijn tal van situaties denkbaar waarbij een extra groot schermoppervlak gewenst is. Het idee heeft ook wel wat weg van de LG Wing. Bij dat toestel werden er echter twee displays achter elkaar geplaatst, zie zodanig gedraaid kunnen worden dat er een T-vorm ontstaat. Samsung’s benadering lijkt minstens zo veelzijdig en duurzaam te zijn. Bovendien blijft het toestel in z’n meest compacte vorm bijzonder slank.

In z’n meest compacte vorm zal het extra schermdeel aan de achterzijde gesitueerd zijn. Op die manier ontstaat er een dual display telefoon, waarbij het achterste schermdeel gebruikt kan worden als viewfinder voor het maken van hoge resolutie selfies met de hoofdcamera. Het scherm ligt mooi verdiept, dankzij de uitsparing die is gemaakt op het achterpaneel.

Direct naast de display is een verticaal camerasysteem aangebracht. Het gaat om drie cameralenzen en een flitser. Details omtrent de sensoren en lenzen zijn niet bekend. Vermoedelijk gaat het om een groothoek, ultra-groothoek en een telefoto lens – zoals we ook kennen van opvouwbare smartphones zoals de Galaxy Z Fold 3.

De gepatenteerde Samsung Galaxy telefoon beschikt tevens over een front-camera. Op de patentafbeeldingen en de product renders wordt een centraal geplaatste punch-hole selfiecamera getoond, zoals we onder andere kennen van de onlangs geïntroduceerde Galaxy S22 serie. Het is echter ook mogelijk dat Samsung een under-display camera zal toepassen – zoals ook bij de Z Fold 3 is toegepast.

Hoewel de under-display camera qua beeldkwaliteit nog onder doet ten opzichte van een punch-hole camerasysteem, is dat bij deze smartphone minder van belang doordat er ook selfies en videogesprekken gevoerd kunnen worden via de hoofdcamera.

Tot slot staat in de documentatie vermeld dat de gepatenteerde Samsung Galaxy telefoon wordt voorzien van twee batterijen, zoals we ook zien bij de Z Flip en Z Fold smartphones van het merk. Of en wanneer Samsung in de toekomst zo’n type smartphone zal introduceren blijft nog onbekend.

De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft vooralsnog afgezien van de introductie van een dual-display telefoon. Wel heeft het bedrijf door de tijd heen diverse patenten aangevraagd voor zo’n toestel. Het is zeker niet ondenkbaar dat Samsung destijds te weinig toegevoegde waarde zag in zo’n model. Door er echter een flexibel scherm van te maken ontstaan er diverse extra gebruikersfuncties. Naarmate het toepassen van een flexibel scherm goedkoper wordt, kan dit een interessant alternatief vormen voor reguliere smartphone modellen.

Download official documentation: Samsung Galaxy smartphone with flip display.

Note to publishers : The 3D product renders of the Samsung Galaxy smartphone with flexible display are created by graphic designer Jermaine Smit, aka Concept Creator commissioned by LetsGoDigital. This product is not for sale. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.