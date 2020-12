LG Wing review: Hoe goed presteert deze Dual Swivel telefoon De LG Wing is een bijzondere swivel smartphone met twee schermen. Android World heeft een uitgebreide review gepubliceerd van deze unieke 5G telefoon.

In september dit jaar heef LG haar eerste smartphone binnen het Explorer Project onthuld, de LG Wing is een bijzonder vormgegeven smartphone met een dual screen swivel design. Door het voorste scherm 90˚ te kantelen, kun je beide displays gebruiken in een soort T-positie. Wat doet dit met de gebruikerservaring, levert dit toestel daadwerkelijk een meerwaarde op voor de gebruiker? Android World zocht het voor je uit.

Sebastien Marien heeft voor AndroidWorld een uitgebreide review geschreven over LG’s nieuwste smartphone, waarin hij stelt: “Het draaien van het scherm werkt vlot en het kan met één hand, alleen het terugdraaien gaat helaas wat minder vlot. Ik stelde me in mijn hands-on wel de vraag of het niet beter is dat het systeem gemotoriseerd zou werken met een knop, want op die manier ben je er zeker van dat het scharnier van de telefoon niet geforceerd wordt door bruuske draaibewegingen. Ik denk ook na een langere testperiode dat dat nog altijd de beste gebruikservaring zou opleveren.”

Swivel mode van de LG Wing

Opengeklapt beschik je over een 6,8-inch horizontaal display en een kleiner 3,9-inch formaat scherm. Beide zijn Full HD+ OLED displays die een refresh-rate van 60Hz ondersteunen. Bijzonder is de Swivel Mode, waardoor het mogelijk is om van beide schermen tegelijkertijd gebruik te maken.

Sebastien zegt hierover het volgende: “Kort samengevat wist deze T-opstelling van schermen mij niet helemaal te overtuigen. De Wing doet het meestal goed op momenten waarbij het liggende hoofdscherm een rol kan spelen, en dat is bijna altijd in video-apps; van YouTube, tot Netflix en Twitch. Al zijn er helaas te veel situaties wanneer de Swivel Mode gewoon niet handig is. Veel apps werken gewoon helemaal niet of niet goed in liggende stand.”

LG heeft de Wing ook voorzien van een degelijk camerasysteem. De LG Wing beschikt over een 32 megapixel selfiecamera, dit betreft een pop-up systeem. Daarnaast zijn er drie camera’s op de achterzijde geplaatst, hiervoor is een 64 megapixel groothoekcamera, een 13 megapixel ultra-groothoekcamera en een 12 megapixel ultragroothoekcamera met ‘Big Pixels’ ingezet. Verder is er een hexa motion stabilizer ingebouwd, die moet zorgdragen voor extra scherpe beelden. Meer weten over de fotografie functies en de algehele prestaties van de Wing? Lees de volledige LG Wing review op AndroidWorld.

Ten tijde van de introductie in september dit jaar kreeg deze 5G smartphone een behoorlijk forse adviesprijs van €1.100. Vandaag de dag kun je de LG Wing kopen voor iets minder dan € 1.000 – dit is de prijs voor een los, simlockvrij toestel. In combinatie met een telefoon abonnement kun je extra korting krijgen op de toestelprijs. Je kunt deze 5G telefoon kopen bij KPN, Mobiel, BelSimpel, en Bol in de kleuren: Aurora Gray en Illusion Sky.