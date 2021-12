Oppo Find N opvouwbare smartphone Oppo toont video teaser waarin de eerste opvouwbare smartphone van het merk getoond wordt. De Find N wordt op 15 december 2021 officieel aangekondigd.

Het hangt al enige tijd in de lucht, de Chinese smartphone fabrikant Oppo staat op het punt om haar eerste opvouwbare telefoon aan te kondigen. Het toestel wordt binnen de befaamde Find-serie geplaatst en wordt onder de modelnaam Oppo Find N in de markt gezet. Het wordt een binnenwaarts vouwbare telefoon die uitvouwt tot tablet-formaat, vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Z Fold 3. Het toestel krijgt naar verluidt een 8” display.

Lange tijd bleef het onduidelijk hoe de Oppo Find N eruit komt te zien. Inmiddels circuleren er echter meerdere video’s online waarop Oppo’s eerste vouwtelefoon gedemonstreerd wordt. Eén van de video’s werd vrijgegeven door de fabrikant zelf. Het gaat om een 15 seconde durende trailer, die onderstaand getoond wordt.

Oppo opvouwbare telefoon vouwt uit tot tablet-formaat

De getoonde opvouwbare smartphone heeft smalle schermranden, ronde hoeken en een goudkleurig frame. Er is een groot cover-display beschikbaar, voor die momenten dat je de telefoon opgevouwen wenst te gebruiken. Het front-scherm is aan de rechterzijde afgerond, waardoor deze extra stijlvol oogt. Vervolgens kun je de vouwtelefoon openslaan, waarna je een extra groot schermoppervlak tot je beschikking krijgt.

De onderzijde biedt plaats voor een dubbele speaker, het sim-kaart compartiment, een microfoon en een USB-C aansluiting. De power-knop is aan de rechter zijkant verwerkt – bekeken vanuit opengevouwen stand. Aan de andere zijkant zijn de volumetoetsen geïntegreerd.

Uit de vrijgegeven video blijkt dat de Find N niet over een under-display camera zal beschikken – zoals wel het geval is bij de Galaxy Z Fold 3. In plaats daarvan heeft Oppo ervoor gekozen om een punch-hole camera te integreren in de linker bovenzijde van het flexibele scherm. Mogelijkerwijs zal de front-camera wel onder het scherm geplaatst worden, dit valt echter nog niet met zekerheid uit de beelden vast te stellen.

De Oppo opvouwbare telefoon zal op woensdag 15 december 2021 officieel worden aangekondigd – zo blijkt uit de omschrijving die bij de kortstondige teaser video staat vermeld. Het gaat om de tweede dag van Oppo’s INNO Day 2021 evenement.

Verwachte specs en kenmerken

Aangaande de specificaties, verwacht wordt dat de Oppo Find N wordt uitgerust met een 8” QHD+ LTPO AMOLED display met een 120Hz refresh-rate. Het flexibele scherm is vervaardigd door BOE. De display aan de voorzijde is 6,5” groot en biedt een FHD+ resolutie en een 60Hz refresh-rate.

De vouwtelefoon wordt naar verluidt voorzien van een 32MP selfiecamera. Op de achterzijde wordt een drievoudige camera geplaatst. Deze zal waarschijnlijk bestaan uit een 50 megapixel groothoekcamera met OIS, een 16 megapixel ultragroothoekcamera en een 13 megapixel telefoto camera met 5x hybrid zoom.

Verder wordt de Find N uitgerust met stereo speakers met Dolby 3D stereo surround sound. Het toestel wordt niet stof- en waterbestendig. Verder lijkt Oppo een soortgelijke hide-away hinge toe te passen die Samsung ook gebruikt voor haar Galaxy Z-smartphones. Op het scharnier staat de volgende inscriptie vermeld: ‘Designed for Find’.

De smartphone draait op het Android 12 besturingssysteem en wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 888. Je mag er overigens vanuit gaan het dat een 5G opvouwbare telefoon betreft. De vingerafdruksensor wordt in de power-knop, aan de zijkant van het toestel, verwerkt.

De opvouwbare telefoon wordt naar verluidt uitgerust met een 4.500 mAh batterij met ondersteuning voor 65W SuperVooC 2.0 snelladen. Daarnaast zal 50W wireless charging worden ondersteunt.

Oppo Find N Prijs & Verkrijgbaarheid

In een blogpost maakt Oppo duidelijk dat het bedrijf inmiddels 6 prototype opvouwbare smartphones heeft ontwikkeld. De Oppo Find N is het resultaat van vier jaar intensieve R&D. In 2019 toonde het bedrijf reeds een prototype van een buitenwaarts opvouwbare smartphone – vergelijkbaar met de Huawei Mate X. In de tussentijd is het bedrijf onvermoeid doorgegaan met de ontwikkeling van een telefoon met een binnenwaarts vouwbaar scherm – die uiteraard een stuk duurzamer is, doordat het flexibele scherm goed beschermd blijft wanneer je de telefoon met je meedraagt.

De Oppo Find N heeft een comfortabele vormfactor, ziet er stijlvol uit, is krachtig en bovenal gebruiksvriendelijk, aldus de fabrikant. Daarnaast zou Oppo extra energie hebben gestoken in het minimaliseren van de vouwnaad. De resultaten hiervan krijgen we binnenkort te zien.

Het blijft vooralsnog onbekend of Oppo voornemens is om de Find N internationaal uit te brengen. Mogelijkerwijs wordt de eerste vouwtelefoon van het merk uitsluitend in China uitgebracht – net zoals Xiaomi heeft gedaan bij de Mi Mix Fold.

We hoeven in ieder geval niet lang meer te wachten alvorens alle details bekend worden, volgende week woensdag zal de Oppo Find N officieel worden aangekondigd. Op dat moment zullen er ongetwijfeld ook meer details worden vrijgegeven omtrent de prijs en verkrijgbaarheid.

Tijdens INNO Day 2021, dat op 14 december 2021 van start gaat, zal Oppo ook een retractable camera demonstreren. Het gaat om een camera die automatisch intrekt wanneer gedetecteerd wordt dat de telefoon op de grond valt. Het is een soort geavanceerde variant van de bestaande val-detectie technologie, die het bedrijf ten tijde van de Oppo Reno smartphone introduceerde – om de pop-up camera te beschermen.

Vermoedelijk zal de camera ook automatisch worden ingetrokken wanneer deze niet in gebruik is. Zodoende zal de camerabobbel niet langer voor negatieve neveneffecten zorgen – denk aan gewiebel op tafel. Daarnaast lijkt de rectable camera van Oppo ook dienst te doen als verstelbare zoomlens. Onderstaand is het promotiefilmpje te zien. Het ziet het er in ieder geval veelbelovend uit.