Samsung Galaxy Dual Fold telefoon met S Pen houder Samsung patenteert een geavanceerde dubbel vouwbare Galaxy smartphone met een geïntegreerde styluspen houder om de S Pen in op te kunnen bergen.

Halverwege 2021 werd de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 uitgebracht, als derde generatie opvouwbare telefoons van het merk. Op de achtergrond houdt de Zuid-Koreaanse fabrikant zich al geruime tijd bezig met volledig nieuwe designs. Denk bijvoorbeeld aan een slide smartphone met een oprolbaar display. Ook heeft het bedrijf een dubbel vouwbare telefoon in ontwikkeling, met twee scharnieren en drie displaydelen. Van beide type telefoons heeft Samsung Display vorig jaar reeds een prototype getoond.

In deze publicatie beperken we ons tot de dubbel vouwbare variant. Dit toestel vouwt in een Z-vorm. Dat betekent dat één deel naar voren en één schermdeel naar achteren gevouwen kan worden. Door de jaren heen heeft Samsung Electronics meermaals een patent aangevraagd voor zo’n type device. Eind vorig jaar rapporteerde LetsGoDigital nog over zo’n soort Samsung smartphone met reverse wireless charging technologie.

Ditmaal heeft het bedrijf nieuwe documentatie ingediend, dat geheel gericht is op de S Pen. De Galaxy Z Fold 3 is de eerste opvouwbare telefoon van het merk met ondersteuning voor Samsung’s styluspen. Nu het bedrijf in staat is om de S Pen te laten werken op een flexibel scherm ligt het in de lijn der verwachtingen dat toekomstige vouwbare modellen van het merk ook worden voorzien van stylus support – om zodoende extra productief en creatief te werk te kunnen gaan. Dat geldt uiteraard des te meer bij een Dual Fold telefoon, aangezien die over een nóg groter displayoppervlak beschikt.

Samsung Dual Fold smartphone met S Pen

Op 23 juli 2021 heeft Samsung Electronics een patent ingediend bij de World Intellectual Property Office (WIPO). De 66-pagina tellende documentatie getiteld ‘Foldable electronic device comprising stylus pen’ werd vandaag, op 27 januari 2022, gepubliceerd.

De uitgebreide documentatie toont een Galaxy telefoon die gevouwen kan worden in een Z-vorm. Zodoende beschik je in opgevouwen stand over een telefoon die net zo groot is als een regulier toestel – afgezien van de dikte natuurlijk. Uitgevouwen krijg je een extra groot en breed display tot je beschikking, waardoor deze een echte tablet-functie krijgt.

Er hoeft geen separaat front-display ingebouwd te worden. Het rechter displaydeel in uitgevouwen stand vormt namelijk het front-display wanneer je de telefoon opvouwt. Aan de achterkant van dit displaydeel wordt een uitsparing gemaakt voor de S Pen.

Precies daartegenover, in het middelste deel, is eveneens een uitsparing gemaakt. Zodoende kun je de telefoon volledig dichtvouwen en zal de S Pen ertussen vastgeklemd zitten. De stylus wordt tevens magnetisch op z’n plek gehouden – vergelijkbaar met de Galaxy Tab serie.

Doordat de S Pen magnetisch op z’n plek gehouden wordt, zal deze er niet zomaar uitvallen wanneer je de telefoon openvouwt. Bovendien kan op deze wijze gezorgd worden dat de S Pen automatisch goed ligt om opgeladen te kunnen worden – hiervoor wordt een oplaadspoel ingebouwd. De huidige S Pen Fold Edition hoeft niet opgeladen te worden, de S Pen Pro daarentegen wel. De gepatenteerde Galaxy telefoon zal dus ook compatibel zijn met de extra geavanceerde S Pen Pro, waardoor je ook over alle Bluetooth functies beschikt waaronder Remote control.

Verder is het ook mogelijk om de S Pen via de onderzijde uit te nemen – zoals we kennen van de Galaxy Note smartphones en de komende maand verwachte Galaxy S22 Ultra. Doordat je de S Pen via de onderzijde kunt uitnemen hoef je de telefoon niet eerst uit te vouwen – je kunt de S Pen ook in opgevouwen stand uit de behuizing halen of er weer in stoppen.

De patentafbeeldingen tonen op de achterzijde van deze Galaxy Dual Fold telefoon een triple-camera, waarvan de onderste een periscopische zoomlens betreft. Deze camera is zowel te gebruiken in opgevouwen stand als wanneer het toestel (deels) is opengevouwen. Daarnaast wordt er een under-panel selfiecamera toegepast – zoals we reeds kennen van de Z Fold 3. Verder wordt uit de documentatie duidelijk dat er een dubbele batterij wordt ingebouwd – zoals ook al het geval is bij de huidige Galaxy Z devices.

Samsung heeft het afgelopen jaar meerdere octrooien ingediend voor opvouwbare smartphones met S Pen. Hierbij zijn verschillende oplossingen aan bod gekomen, de meeste hebben echter een S Pen houder vergelijkbaar met dit model.

In eerste instantie werd verwacht dat Samsung eind 2021 haar eerste dubbel opvouwbare telefoon zou presenteren. Daar is het vooralsnog niet van gekomen. Vermoedelijk zullen we later dit jaar wel meer over dit toestel te horen krijgen. Ten slotte heeft Samsung Display al meermaals een prototype getoond. Ook Samsung Electronics houdt zich al meerdere jaren bezig met zo’n model. In 2019 rapporteerde LetsGoDigital al over een vergelijkbare Galaxy opvouwbare telefoon met Z-Fold design.

Samsung behaalt indrukwekkende verkoopresultaten met de huidige Galaxy Z line-up. Ook in Nederland worden de vouwbare modellen gretig afgenomen. De 3de generatie Galaxy Z opvouwbare telefoons zijn maar liefst 5,5x vaker verkocht dan het jaar ervoor, zo maakte het bedrijf eerder deze maand bekend. De Samsung Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 worden vermoedelijk rond augustus 2022 gepresenteerd.

Samsung is echter niet de enige fabrikant met vouwbare smartphones in het assortiment. Zo zijn vorig jaar de Xiaomi Mi Mix Fold, de Huawei Mate X2, de Huawei P50 Pocket, de Honor Magic V en de Oppo Find N geïntroduceerd. Eén voor één modellen die uitsluitend in China verkrijgbaar zijn. Althans, op de P50 Pocket na. Deze clamshell telefoon is gisteren aangekondigd in Duitsland en zal de komende weken in meer Europese landen verschijnen. Al met al zal Samsung moeten blijven innoveren om marktleider te kunnen blijven binnen dit nieuwe marktsegment.

Download official documentation: Samsung Galaxy Dual Fold