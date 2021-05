Samsung Galaxy Z Fold Tab opvouwbaar in 3 delen Nieuw type Samsung Galaxy Z Fold smartphone met dubbel scharnier dat twee kanten op kan vouwen. Uitvouwbaar tot tablet, met S Pen opbergmogelijkheid.

Daarnaast wordt er al geruime tijd gesproken over een opvouwbaar Samsung apparaat met een dubbel scharnier, dat twee kanten op gevouwen kan worden. Recentelijk heeft de displaydivisie van Samsung nog een S Foldable device getoond, dat eveneens op twee punten gevouwen kan worden. Het nadeel van deze vormfactor is echter de dikte in opgevouwen stand. Ten slotte liggen er dan 3 toesteldelen op elkaar, waardoor het apparaat in ieder geval niet meer in een broekzak past.

Samsung Z Fold Tab is binnenwaarts en buitenwaarts vouwbaar

Samsung heeft echter nog een alternatief voorhanden. Deze tablet smartphone heeft eveneens een dubbele vouwlijn, maar is opgevouwen slechts 2x zo dik als in uitgevouwen stand – vergelijkbaar met de Galaxy Z Fold 2. In april 2021 rapporteerde LetsGoDigital al over een octrooi dat Samsung Electronics heeft aangevraagd voor zo’n type tri-fold smartphone. Een bijkomend voordeel van dit ontwerp is dat er ook ruimte is gemaakt voor de S Pen.

Het bijzondere ontwerp van Samsung heeft de getalenteerde industrieel designer Sarang Sheth geïnspireerd om dit toestel tot leven te laten komen. In samenwerking met LetsGoDigital heeft Sarang een serie hoge resolutie renders gemaakt van deze ‘Galaxy Z Fold Tab’. Sarang is hoofdredacteur bij Yanko Design, een gerespecteerd online magazine over moderne, industriële designs.

Om de renders te ontwerpen heeft Sarang het octrooi van Samsung Electronics als basis gebruikt. In de documentatie wordt gesproken over een flexibel scherm dat zowel binnenwaarts als buitenwaarts vouwbaar is. Buitenwaarts kan handig zijn tijdens het gebruik, terwijl binnenwaarts de voorkeur geniet wanneer je het toestel met je meedraagt – met dit toestel is beide mogelijk.

Doordat het toestel multi-foldable is, vervalt bovendien de noodzaak om een cover-display te integreren. Uiteraard dient het scharnier wel aangepast te worden, zoals ook op de afbeeldingen geïllustreerd wordt. Door het scharnier breder vorm te geven wordt het mogelijk om het scherm twee kanten op te buigen – naar voren of naar achteren.

De S-Foldable die Samsung Display onlangs demonstreerde kon tevens twee kanten op vouwen, dit lijkt dan ook de toekomst te worden. Begin 2019 toonde Xiaomi ook al eens een prototype van een enigszins vergelijkbare dubbel opvouwbare smartphone, dit model was echter uitsluitend buitenwaarts vouwbaar. Samsung lijkt zich inmiddels met de volgende fase bezig te houden. Onlangs heeft het bedrijf ook de bediening van dit device vastgelegd, hier komen we later in deze publicatie nog op terug.

Over de benaming is overigens nog niets zeker. Samsung zou vanwege het grote tabletformaat display kunnen kiezen voor de modelnaam Galaxy Z Fold Tab of Z Tab Fold, maar er zijn natuurlijk meer alternatieven voorhanden. Zo zou ‘Samsung Galaxy Z Flex’ ook een goede optie kunnen zijn, vanwege het flexibele scherm dat twee kanten op gevouwen kan worden. Bovendien wordt de naam ‘Flex’ vaker gebruikt binnen het productportfolio van Samsung, denk bijvoorbeeld aan de Galaxy Book Flex 2-in-1 laptop.

Het device biedt in ieder geval meer dan alleen de functionaliteit van een draagbare tablet. Hoewel het toestel in opgevouwen stand iets breder zal zijn dan een reguliere telefoon, is het apparaat alsnog compact genoeg om mee te kunnen bellen. Dergelijke extra functies kunnen de vraag naar dit soort type apparaten natuurlijk vergroten.

Je kunt je namelijk afvragen hoe groot de markt voor opvouwbare tablets is. Veel mensen gebruiken hun tablet voornamelijk binnenshuis, waardoor de noodzaak voor een vouwbaar model minder groot is. Bovendien worden er anno 2021 veel minder tablets dan smartphones verkocht. Tel daar de hoge prijs bij op, dan begrijp je al snel dat de animo voor een opvouwbare tablet niet bijzonder groot zal zijn.

Ingenieuze oplossing voor de S Pen

Een andere functionaliteit die de vraag naar dit soort apparaten kan vergroten is Samsung’s befaamde S Pen. Voor dit model heeft Samsung dan ook een innovatieve oplossing gevonden voor het opbergen van de S Pen, zonder dat er kostbare ruimte wordt opgeëist door een styluspen compartiment.

Bij dit toestel is het in gevouwen stand mogelijk om de S Pen aan de achterzijde, tussen de twee displaydelen, te klemmen. Zo kan eenvoudig voorkomen worden dat de stylus zoekraakt in je tas of blijft rondslingeren op tafel. In opengevouwen stand is het dankzij een magneet ook mogelijk om de S Pen aan de zijkant van het toestel te bevestigen – beide opties worden in de twee bovenstaande renders getoond.

Samsung heeft de afgelopen jaren veel tijd en geld geïnvesteerd in haar multifunctionele S Pen. Er zijn inmiddels verschillende varianten beschikbaar, zo is de optionele S Pen voor de Galaxy S21 Ultra anders dan de meegeleverde S Pen van de Note 20 Ultra. Verwacht wordt dat Samsung dit jaar nog haar eerste opvouwbare smartphone met S Pen compatibiliteit zal introduceren, het gaat om de in augustus 2021 verwachte Galaxy Z Fold 3.

Naar verluidt krijgt de Samsung Z Fold 3 geen stylus compartiment. Het blijft echter nog onduidelijk welk alternatief Samsung in gedachten heeft. Mogelijk worden er optionele hoesjes met een S Pen opbergvakje uitgebracht – zoals ook het geval is bij de S21 Ultra. De Zuid-Koreaanse fabrikant zou ook nog kunnen kiezen voor een magnetische metalen strip, zoals ook bij de Galaxy S7 Plus tablet wordt toegepast.

Bediening van de Samsung Z Fold Tab

Samsung heeft inmiddels ook grondig nagedacht over de bediening van deze ‘Galaxy Z Fold Tab’. In november vorig jaar heeft Samsung Electronics een octrooi ingediend bij de World Intellectual Property Office (WIPO). De 69-pagina tellende documentatie, getiteld ‘Method and device for providing user interface in electronic device having foldable display’, werd op 21 mei 2021 gepubliceerd en gaat uitgebreid in op de gebruikersmogelijkheden en bediening van zo’n multi-foldable device. Een dag eerder werd hetzelfde octrooi ook gepubliceerd door de United States Patent and Trademark Office (USPTO).

Het patent gaat uit van een type smartphone zoals gevisualiseerd is door Sarang. Er kunnen tot drie applicaties gelijktijdig gebruikt worden. Zodra het toestel gevouwen worden, wordt de gebruikersinterface hierop aangepast. Er worden verschillende scenario’s geschetst, afhankelijk van hoe het scherm in gebruik is genomen – denk aan één of twee schermdelen die naar voren- of naar achteren gevouwen zijn.

Daarnaast moet het voor de gebruiker eenvoudig worden om zelf te bepalen welke app op welk schermdeel getoond wordt. De ideeën die besproken worden borduren duidelijk voort op de Flex mode van de Galaxy Z Fold 2 en Z Flip. Afgezien van de prijs zijn dergelijke nieuwe gebruikersmogelijkheden essentieel voor het verkoopsucces van zo’n device.

Nieuwe bedieningsopties maken het makkelijker om twijfelende consumenten over de streep te trekken, om bij de volgende telefoonaankoop voor een foldable te kiezen. Ten slotte blijft dit één van de meest gehoorde vragen; ‘Wat is de toegevoegde waarde en wat kan een opvouwbare smartphone meer (afgezien van het vouwen) dan een reguliere telefoon, die vaak maar de helft van het geld kost’.

Daar komt de intuïtieve bediening van Samsung om de hoek kijken, waardoor deze type smartphones een totaal nieuwe en andere gebruikerservaring kunnen bieden. Tel daar de mogelijkheden van de S Pen bij op en je hebt een bijzonder veelzijdig en draagbaar apparaat tot je beschikking.

Uiteraard valt het nog te bezien of Samsung deze vormfactor ook daadwerkelijk in de markt zal zetten. Door de jaren heen heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant tal van ideeën en designs op papier gezet en uitgewerkt tot prototypes. Lang niet al deze apparaten monden uit in een commercieel product, sommige devices bieden simpelweg te weinig toegevoegde waarde voor de gebruiker.

Desalniettemin moet gesteld worden dat Samsung inmiddels diverse patenten heeft aangevraagd voor zo’n multi-foldable device. Van de vormgeving van het apparaat, tot aan de bediening. Bovendien toont de recente gedemonstreerde S-Foldable aan, dat de displaydivisie van Samsung inmiddels in staat is om zo’n dubbel vouwbaar flexibel scherm te kunnen produceren. Het lijkt dan ook een kwestie van tijd te worden alvorens dergelijke type apparaten op de markt worden gezet.

Over de prijs valt op dit moment nog weinig te zeggen. Qua gebruikersfunctionaliteit biedt dit toestel veel meer mogelijkheden dan de Galaxy Z Fold 2 of de Z Flip. Deze vouwtelefoons zijn echter al behoorlijk pikant geprijsd. Een te hoge prijs zal ongetwijfeld een negatieve invloed hebben op de verkoopaantallen. Samsung zal dan ook haar best willen doen om een scherpe prijs te hanteren, aangezien het bedrijf haar dominante marktpositie op het gebied van foldables ook in de toekomst wil behouden.

Verwachtingen opvouwbare smartphone markt

Afgelopen week maakte het Koreaanse nieuwmedium The Elec bekend dat Samsung voornemens is om 7 miljoen toestellen te verkopen van de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 devices. Dat zou ruim 2,5x zoveel zijn als Samsung’s resultaten afgelopen jaar. De Zuid-Koreaanse fabrikant lijkt de hoogste verwachtingen te hebben van de nieuwe Flip, waarbij de verkoopaantallen geschat worden op 3,5 tot 4 miljoen. Van de nieuwe Fold -die ongetwijfeld duurder wordt dan de nieuwe Flip- verwacht Samsung zo’n 2,5 tot 3 miljoen exemplaren te kunnen afzetten.

Uiteraard gaat het om een doelstelling, waarbij nog niet gezegd is dat deze aantallen ook daadwerkelijk gehaald zullen worden. Afgelopen jaar zette Samsung ook een ambitieus doel uit, maar uiteindelijk werd slechts 60% van de oorspronkelijke doelstelling gehaald. Vermoedelijk heeft COVID-19 ook een negatieve invloed gehad op de verkoopresultaten. Desalniettemin schatten verschillende industrieanalisten de daadwerkelijke verkoopaantallen van de Z Fold 3 en Z Flip 3 tezamen op ‘slechts’ 3 miljoen exemplaren.

Tenslotte krijgt Samsung er binnenkort ook concurrentie bij. Eerder dit jaar werden de Huawei Mate X2 en de Xiaomi Mi Mix Fold reeds uitgebracht, deze vouwtelefoons zijn vooralsnog uitsluitend verkrijgbaar in China. De verwachting is dat er in de tweede helft van 2021 meerdere opvouwbare smartphone modellen geïntroduceerd zullen worden, van verschillende fabrikanten en in meerdere werelddelen.

Er wordt nog een extra model van Xiaomi verwacht, deze zal tevens goedkoper worden dan het huidige model. Mogelijk gaat het om een clamshell, als tegenhanger van de Z Flip. Ook Oppo, Vivo en Google lijken voornemens te zijn om de opvouwbare smartphone markt in de tweede helft van 2021 te betreden. Logischerwijs zullen al deze modellen een deel van het totale marktaandeel opeisen.

Daarmee is overigens nog niet gezegd dat Samsung’s kansen voor de toekomst verkeken zijn. Tenslotte zullen veel van deze fabrikanten de expertise van Samsung Display inschakelen, om het flexibele scherm te produceren. Bovendien heeft Samsung inmiddels een behoorlijke voorsprong weten op te bouwen, ook met betrekking tot de duurzaamheid van foldables. Een belangrijk aspect, mede gezien de hoge verkoopprijs.

Samsung lijkt bij de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 dan ook extra sterk in te willen zetten op de duurzaamheid en robuustheid van zowel het scherm als het apparaat. Denk aan de implementatie van UTG 2.0 display technologie en een sterker Armor Frame. Ook zouden de foldables voor het eerst voorzien worden van een IP-rating.

In augustus 2021 wordt naar verwachting een Galaxy Unpacked evenement georganiseerd. Tijdens dit event worden de nieuwe Z Fold 3 en Z Flip 3 opvouwbare smartphones verwacht, evenals de Galaxy S21 FE – als goedkoopste telg binnen de Galaxy S21 serie. Mogelijkerwijs wordt tijdens het launch event ook aandacht besteed aan toekomstige ontwerpen – zoals de Samsung Galaxy Z Fold Tab en de Galaxy Z Slide.

Verwacht wordt dat we nog tot 2022 geduld moeten hebben alvorens Samsung een nieuwe vormfactor zal introduceren. Het is dan ook niet ondenkbaar dat we pas begin 2022, ten tijde van de Galaxy S22 release, over een nieuw model te horen krijgen.

Bekijk hier de patenten omtrent de bediening en de vormgeving van de Galaxy Z Fold Tab.

Note to editors: The 3D renders presented in this article are made in collaboration with Sarang Sheth, Industrial Designer and Editor in Chief at Yanko Design. The design is based on the patent images of Samsung Electronics. The product images are for illustrative purposes only, this product is not for sale. If you want to use the product renders on your own website, please include a clickable source link into your publication. Thank you very much.