Samsung Z Fold tablet geconfirmeerd door Europese trademark Nieuw Europees handelsmerk toont aan dat Samsung inderdaad voornemens is om een opvouwbare tablet uit te brengen binnen de ‘Galaxy Z Fold’ serie.

Afgelopen jaar heeft Samsung zowel de Galaxy Z Fold 2 als de Galaxy Z Flip uitgebracht. Beide opvouwbare smartphones zijn binnen de nieuwe Galaxy Z-serie geplaatst. Halverwege dit jaar worden hun opvolgers verwacht, in de vorm van een Galaxy Z Fold 3 en een Galaxy Z Flip 3. Daarnaast lijkt Samsung een tri-fold tablet in ontwikkeling te hebben. Een extra geavanceerd apparaat met twee scharnieren, waardoor je uitgevouwen over een nog groter display zal beschikken. Dit bijzondere toestel wordt naar verluidt onder de modelnaam ‘Samsung Galaxy Z Fold Tab’ in de markt gezet.

Een nieuwe trademark van Samsung Electronics toont aan dat het bedrijf inderdaad voornemens is om naast smartphones ook tablets binnen de ‘Z Fold’ line-up te plaatsen.

Samsung Galaxy Z Fold tablet

Op 23 april 2021 heeft Samsung Electronics een handelsmerk ingediend bij de European Union Intellectual Property Office (EUIPO). De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9, met een korte, maar duidelijke omschrijving: ‘smartphones; tablets’.

Samsung Z Fold trademark description: ‘smartphones, tablets’.

De timing van deze aanvraag is enigszins merkwaardig. Ten slotte is de eerste Z Fold smartphone al een jaar geleden geïntroduceerd. Afgelopen jaar legde het bedrijf al een aanvraag vast voor ‘Galaxy Z’, ook werd de naam ‘Z Flip’ ingediend – met als omschrijving ‘smartphones’.

De ‘Z Fold’ benaming is niet eerder vastgelegd door Samsung. De korte maar duidelijke omschrijving laat weinig te raden over. In tegenstelling tot de Z Flip reeks, lijkt Samsung binnen de Z Fold line-up ook tablets onder te willen brengen.

Samsung opvouwbare tablet

Een dag of tien geleden publiceerde GizmoChina nieuwe informatie omtrent de verwachte Galaxy tri-fold tablet. Samen met Twitteraar Yogesh wist de site informatie te achterhalen omtrent de naam en het release schema van deze verwachte opvouwbare tablet. Samsung zou voornemens zijn om het apparaat ‘Galaxy Z Fold Tab’ te noemen.

De trademark aanvraag voor ‘Samsung Z Fold’ lijkt dit nieuws te bevestigen. De Koreaanse fabrikant lijkt inderdaad voornemens te zijn om in de toekomst ook tablets binnen de ‘Z Fold’ serie onder te brengen. Uiteraard kan hier nog wat achter gezet worden, zoals een cijfer of in dit geval het kenmerkende woord ‘Tab’ – dat Samsung ook voor haar huidige tablet productassortiment gebruikt.

Sommige vroegen zich af waarom Samsung de ‘Z’ benaming zal toevoegen. Ten slotte is ‘Samsung Galaxy Fold Tab’ al een hele mond vol. Het lijkt er echter op dat Samsung de duidelijke differentiatie van series wil behouden. Denk aan de high-end S-serie, de mid-range A-serie en dus ook de opvouwbare Z-serie.

De nieuwe tri-fold tablet van Samsung wordt naar verluidt in het eerste kwartaal van 2022 gepresenteerd. Mogelijk dat Samsung tijdens het Galaxy Unpacked Summer event, waar de Z Fold 3 en Z Flip 3 geïntroduceerd worden, al een teaser zal tonen van deze in ontwikkeling zijnde tablet.

Verwacht wordt dat Samsung’s eerste opvouwbare tablet ook compatibel zal zijn met de S Pen – net zoals het geval zal zijn bij de Galaxy Z Fold 3. Daarnaast lijkt Samsung een nieuwe type UTG (Ultra Thin Glass) toe te willen passen, die de werking van de S Pen moet bevorderen.

Bekijk hier de aanvraag voor Samsung Z Fold.