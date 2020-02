Samsung Z Flip modelnaam vastgelegd, zonder Galaxy Samsung confirmeert productnaam van komende week verwachte opvouwbare smartphone, door een trademark in te dienen voor Samsung Z Flip in Europa.

Aankomende dinsdag, 11 februari 2020, zal Samsung in San Francisco haar Galaxy S20 serie introduceren. Tijdens Galaxy Unpacked 2020 zal er ook een nieuwe opvouwbare telefoon worden onthuld. Lange tijd was het onduidelijk wat de officiële modelnaam van deze vouwtelefoon wordt. Online werd vaak de naam ‘Galaxy Fold 2’ gebruikt, even werd er zelfs gedacht dat de codenaam ‘Bloom’ ook de productnaam zou worden. Halverwege januari wist Twitteraar Ice Universe te melden dat de Koreaanse fabrikant zeer waarschijnlijk kiest voor de naam ‘Samsung Galaxy Z Flip’.

Inmiddels kunnen we melden dat de naam ‘Z Flip’ ook door Samsung zelf is geconfirmeerd. De Koreaanse fabrikant heeft namelijk een trademark laten vastleggen voor deze nieuwe modelnaam.

Samsung Z Flip opvouwbare smartphone

Op 7 februari 2019 heeft Samsung Electronics een handelsmerk aangevraagd bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office). De aanvraag voor ‘Samsung Z Flip’ is gecategoriseerd als Class 9, met de volgende omschrijving:

Samsung Z Flip trademark description: Mobile phones; smartphones and tablet computers; flip cover for mobile phones; smartphones.

Met deze aanvraag bevestigt Samsung dat de nieuwe vouwtelefoon inderdaad de modelnaam Z Flip krijgt. Logischerwijs valt de smartphone binnen de Galaxy line-up, ten slotte worden alle mobiele telefoons van Samsung binnen de Galaxy serie geplaatst. Toch is het opmerkelijk dat Samsung het woord ‘Galaxy’ niet in de aanvraag heeft opgenomen.

Het komt vaker voor dat Samsung het woord ‘Galaxy’ niet in de trademark opneemt. Normaliter wordt dan echter de modelnaam zowel mét als zonder Galaxy ingediend. Het is natuurlijk mogelijk dat de handelsmerkaanvraag voor ‘Galaxy Z Flip’ simpelweg nog in behandeling is, mogelijk dat deze aanvraag morgen of overmorgen ook gepubliceerd wordt.

De naam Galaxy wordt al vele jaren gebruikt door Samsung. In 2009 werd de Samsung Galaxy (i7500) telefoon geïntroduceerd. Dit was de eerste Samsung smartphone die draaide op het Android OS. Zijn opvolger werd de Galaxy S, deze smartphoneserie wordt nog altijd gevoerd door Samsung. Binnen deze line-up wordt ook de nieuwe S20 geplaatst. Aangezien de Z Flip ook op het Android besturingssysteem zal draaien is het aannemelijk dat ook deze vouwtelefoon gewoon binnen de Galaxy line-up zal vallen.

Het moge inmiddels duidelijk zijn dat de Z Flip de nieuwe opvouwbare smartphone van Samsung wordt. In tegenstelling tot de Fold zal het nieuwe toestel in de lengte vouwen, in plaats van in de breedte. De opvouwbare telefoon is inmiddels al meermaals op het internet verschenen, vorige maand heeft LetsGoDigital al een 3D concept gemaakt van de Galaxy Z Flip, om het toestel beter te visualiseren. Naderhand is er zelfs een korte hands-on video op het internet belandt, waarop het vouwtoestel open- en dichtgevouwen wordt.

Prijs en verkrijgbaarheid

Het best bewaarde geheim blijft vooralsnog de verkoopprijs en de release datum. Mogelijk dat het vanaf Valentijnsdag, 14 februari, al mogelijk wordt om de nieuwe Samsung opvouwbare telefoon te kopen via een preorder. Het is echter ook goed mogelijk dat we nog iets langer geduld moeten hebben. Hoe dan ook, het ligt voor de hand ligt dat Samsung de Z Flip zo snel mogelijk in de markt wil zetten, ten slotte zal de lancering van de concurrerende Motorola RAZR op dinsdag 18 februari 2020 plaatsvinden.

Verwacht wordt dat de Flip telefoon aanzienlijk goedkoper wordt als de Fold. Hoeveel goedkoper het toestel wordt zullen we nog even moeten afwachten. Waarschijnlijk betalen we in Nederland straks een prijs van zo’n €1500 – €1600 voor de Galaxy Z Flip. Ter vergelijking, de Galaxy Fold is vorige maand in Nederland in de verkoop gegaan voor een adviesprijs van €2.020. Deze vouwtelefoon kun je exclusief via KPN en T-Mobile kopen.

Gelijktijdig met de Samsung Galaxy S20 modellen en de Z Flip zullen er ook nieuwe Galaxy Buds+ worden aangekondigd. De vernieuwde oordopjes beschikken over een grotere batterij (270 mAh), maar krijgen geen active noise cancellation. Hoogstwaarschijnlijk krijg je de nieuwe draadloze oordopjes gratis meegeleverd als je besluit een preorder te plaatsen voor de Flip of één van de S20 modellen.

Hoewel de Z Flip nog officieel geïntroduceerd moet worden, werd er gisteren al een Limited Edition aangekondigd. Het Russische Caviar heeft 3 Galaxy Z Flip Limited Edition smartphones uitgebracht, die gelijktijdig met de nieuwe opvouwbare smartphone van Samsung zullen verschijnen. Op dinsdag 11 februari om 20:00 Nederlandse tijd gaat het Samsung Galaxy Unpacked evenement van start. Het persevent zal live te volgen zijn via een videostream.

Bekijk hier de trademark voor Samsung Z Flip.