Galaxy Z Flip video preview Er is een hands on video online verschenen van de nieuwe opvouwbare telefoon van Samsung. De Galaxy Z Flip krijgt een uiterst compacte vormfactor.

Nog iets meer dan een week te gaan en dan zal de Samsung Galaxy Z Flip officieel worden aangekondigd. Het wordt de tweede opvouwbare smartphone van de Koreaanse fabrikant. Inmiddels zijn nagenoeg alle details en specs bekend omtrent de nieuwe klaptelefoon. Ook is de modelnaam en het ontwerp gelekt. Alsof dat nog niet genoeg is, is nu ook de eerste echte hands-on video op het internet verschenen.

Onze gewaardeerde collega Ben Geskin heeft via YouTube een spraakmakende video online gezet waarop de Z Flip uitgebreid getoond wordt. De getoonde vouwtelefoon heeft een prachtige paarse kleur, die qua kleur mee-verandert met het licht. De smartphone is relatief eenvoudig met één hand te openen en te sluiten, zo blijkt uit de demonstratie video.

Ook is te zien dat de front-display pas aangaat wanneer je de telefoon sluit. Als je het toestel in opengevouwen stand gebruikt zal het front-display dus automatisch worden uitgezet, om op de batterijcapaciteit te besparen. Direct naast het front-scherm is de dubbele camera met flitser zichtbaar. Verrmoedelijk gaat het om een 10 megapixel selfiecamera.

Het is bijzonder noemenswaardig te noemen dat deze video ruim een week voor de officiële introductie opduikt. Want hoewel er altijd veel specs uitlekken van verwachte Samsung smartphones zien we maar zelden live beelden op het internet verschijnen voordat het product daadwerkelijk geïntroduceerd wordt. Dat komt mede doordat journalisten een NDA-contract met boeteclausule moeten ondertekenen alvorens ze informatie, laat staan een werkend apparaat, in hun handen krijgen.

Het lijkt hier echter te gaan om een video die is gemaakt door een Samsung medewerker zelf. Op de video is ook duidelijk een uniek nummer te zien, evenals een email adres. Degene aan wie dit nummer is gekoppeld zal zeker verantwoording moeten gaan afleggen over deze video en mag hopen dat het daarbij blijft. Dergelijke fouten worden doorgaans hard afgestraft en dat is ook niet zo vreemd, want wat heeft Samsung ons volgende week nog te vertellen over de Galaxy Z Flip?