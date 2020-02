Samsung Galaxy Z Flip Limited Edition Caviar introduceert drie Limited Edition smartphones, gebaseerd op de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip. Inclusief een speciale Joker & Harley Quinn editie.

Toon pagina inhoud

Over minder dan één week zal Samsung de Galaxy Z Flip onthullen tijdens het Unpacked 2020 event in San Francisco. Gelijktijdig zal ook de Galaxy S20 serie worden aangekondigd. Hoewel Samsung de klaptelefoon nog officieel moet introduceren, heeft het Russische Caviar al besloten om maar liefst drie Limited Edition smartphones aan te kondigen, die allemaal zijn gebaseerd op de nieuwe opvouwbare telefoon van Samsung.

Het gaat om een klassiek Carbon Titanium model voor mannen en een luxueus Golden model voor vrouwen. Daarnaast brengt Caviar de Galaxy Z Flip Joker & Harley Quinn uit, toegewijd aan de veelbesproken film rondom de Joker genaamd ‘Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn’. Vanaf deze week draait Birds of Prey ook in de Nederlandse bioscopen.

Galaxy Z Flip Limited Edition smartphone

Onlangs werd de film genomineerd voor 11 Oscars, onder andere voor ‘Beste film’. Aankomende zondag, 9 februari 2020, vindt de 92ste Oscars-uitreiking plaats, dan zal de Adademy Awards de winnaars bekend maken. Voor Caviar is de Joker al een echte winnaar en dus is de Galaxy Z Flip Limited Edition toegewijd aan deze superheldenfilm.

De smartphone behuizing is omhuld met 24 karaats goud met een rijk versierde decoratierand, waarop de kaartspel symbolen hart, ruit, klaver en schoppen elkaar afwisselen. Aan de voorzijde is een geschilderde cartoon afbeelding van de Joker te zien, Harley Quinn wordt evenredig op de achterzijde afgebeeld. Direct daaronder is het Caviar logo opgenomen in het goud. Er is een speciale sieradenlak gebruikt om deze gouden Limited Edition nog mooier te laten shinen.

Caviar produceert 54 exemplaren van deze unieke smartphone. Het getal 54 verwijst naar een set speelkaarten, inclusief twee jokers natuurlijk. De Z Flip Limited Edition heeft een geschatte vanaf prijs van $5.210 USD. De prijs kan nog veranderen aan de hand van de verkoopprijs die Samsung zal vaststellen voor de Flip telefoon.

Carbon Titanium en Gouden Samsung Galaxy Z Flip

Naast de Joker & Harley Quinn Editie heeft Caviar ook een Carbon Titanium en een Gold Edition uitgebracht. Eerstgenoemde beschikt over een titanium frame met een zwarte carbon fiber structuur. Dit stoere model moet met name mannen aanspreken.

Daarnaast is er een gouden Galaxy Z Flip gemaakt voor vrouwen. Deze luxe smartphone beschikt over een relief achtergrond dat omhult is in 24-karaats goud. Ook het logo van Caviar is op stijlvolle wijze, in het goud opgenomen in het design. Voor de Carbon Titanium Edition beginnen de prijzen bij $5.690 USD. Voor de gouden smartphone ligt de vanaf prijs op $6000 USD.

Caviar neemt per direct preorder bestellingen aan. Zodra de Z Flip op de markt verschijnt worden ook de Limited Edition uitvoeringen beschikbaar gesteld.

Samsung Galaxy Z Flip

Op dinsdag 11 februari zal de klaptelefoon officieel geïntroduceerd worden door Samsung. Er is inmiddels al veel bekend over deze nieuwe opvouwbare smartphone, dat qua ontwerp veel gelijkenissen zal tonen met de Motorola RAZR. Eerder deze week verscheen er zelfs al een hands on video van de Z Flip online. De klaptelefoon van Samsung lijkt overigens over beduidend betere specificaties te beschikken dan de RAZR en niet geheel onbelangrijk, over een veel duurzamer flexibel scherm te beschikken.

Samsung zal voor het eerst Ultra Thin Glass toepassen, dit ultradunne glas zal extra contrastrijke beelden tonen en bovendien beduidend krasbestendiger zijn. In tegenstelling tot de Galaxy Fold krijgt de Flip geen notch, daarvoor in de plaats wordt er een gat gemaakt in het flexibele scherm. Hier zal de 10 megapixel front-camera in verwerkt worden.

De vouwtelefoon zal worden aangedreven door de krachtige Qualcomm Snapdragon 855+ chipset met 8GB RAM en 256GB opslaggeheugen. Aan de achterzijde wordt een dubbele camera geplaatst. Beide beschikken over een 12 megapixel sensor, vermoedelijk gaat het om een groothoek- en een ultragroothoeklens. Ook beschikt de Samsung Galaxy Z Flip over er een klein front-display van 1,06-inch, hierop worden notificaties getoond en standaard informatie zoals de tijd en datum.

Deze opvouwbare telefoon wordt goedkoper dan de Fold. Er wordt gesproken over een adviesprijs van om en nabij de €1.500. Het gaat overigens om een 4G telefoon, een 5G model wordt niet verwacht van dit vouwtoestel.