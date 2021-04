Samsung S-Foldable display voor opvouwbare smartphones Samsung Display legt trademark vast voor S-Foldable, duidt op de komst van een nieuw soort flexibel scherm. Mogelijk bedoelt voor de Galaxy Z Fold Tab.

Er worden dit jaar verschillende Samsung opvouwbare smartphones verwacht. Waarschijnlijk worden de Samsung Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3 gelijktijdig geïntroduceerd, beide modellen worden in de zomer verwacht. Daarnaast lijkt Samsung aan een extra groot tablet formaat te werken, met twee scharnieren. Dit model wordt in de wandelgangen ook wel de Samsung Galaxy Z Fold Tab genoemd.

Het is nog onbekend wanneer de Galaxy Z Fold Tab wordt uitgebracht. Sommige geloven dat Samsung inzet op een release in 2021, terwijl anderen van mening zijn dat we geduld moeten hebben tot begin 2022. Hoe dan ook, inmiddels kunnen wij meer melden over het display dat Samsung voor dit toestel wil inzetten.

Samsung S-Foldable display

Op 28 april 2021 heeft Samsung Display een handelsmerk aangevraagd bij de European Union Intellectual Property Office (EUIPO) en de Korean Intellectual Property Office (KIPO) voor de naam ’S-Foldable’. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9, met de volgende omschrijving: ‘display panels; display for smartphones; LCD large-screen displays; flexible flat panel displays for computers’.

Afgaande op de benaming en de omschrijving is het aannemelijk dat het om een nieuw type opvouwbaar scherm gaat. Deze gedachtegang wordt bevestigd doordat de aanvraag is ingediend door de displaydivisie van het bedrijf; Samsung Display en dus niet door Samsung Electronics.

Mogelijk dat de ‘S’ refereert naar de wijze waarop het display vouwt. Door de tijd heen heeft Samsung verschillende type opvouwbare apparaten gepatenteerd. Sommige daarvan zijn dubbel opvouwbaar en beschikken over twee scharnieren, waarbij het flexibele display op te vouwen is in een zigzag vorm.

Onlangs heeft Samsung Electronics nog een tweetal handelsmerken aangevraagd die betrekking lijken te hebben op het frame. De namen ‘Armor Frame‘ en ‘Pro Shield‘ duiden erop dat Samsung voornemens is om het frame van haar opvouwbare modellen te verstevigen, om de toestellen zodoende extra valbestendig te maken. Mogelijk dat deze technologie voor het eerst wordt toegepast bij de Galaxy Z Fold 3.

Het is vooralsnog onbekend wanneer de Galaxy Z Fold Tab wordt aangekondigd. Afgelopen maand rapporteerde de zakelijke krant Nikkei Asia dat Samsung voornemens is om dit jaar nog een vouwtelefoon uit te brengen met een dubbel vouwbaar scherm – ondanks de aanhoudende chiptekorten. Andere geloven echter dat dit Z Fold model pas in het eerste kwartaal van 2022 zal verschijnen. Hoe dan ook, Samsung lijkt haar voorsprong op het gebied van opvouwbare smartphones verder uit te willen bouwen.

Nu steeds meer Chinese fabrikanten een vouwtelefoon aankondigen, denk bijvoorbeeld aan de Huawei Mate X2 en de Xiaomi Mi Mix Fold, lijkt Samsung het aantal vouwmodellen uit te willen breiden, om zo voor iedereen wat wils te kunnen bieden. Verwacht wordt dat de Z Fold 3 de allereerste opvouwbare smartphone wordt die ondersteuning biedt voor de S Pen, vermoedelijk zal deze stylus ook te gebruiken zijn bij de nog grotere Samsung Z Fold Tab. De komende periode zal er ongetwijfeld meer informatie beschikbaar komen omtrent deze nieuwe opvouwbare smartphone/tablet.

Bekijk hier de aanvraag van Samsung S-Foldable.

