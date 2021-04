Samsung Galaxy Z Fold 3 kan bloeddruk meten Samsung implementeert beeldsensor onder het flexibele scherm, om de gebruiker accurate feedback te kunnen geven over zijn of haar gezondheid.

Toon pagina inhoud

De afgelopen jaren zijn de hoeveelheid gezondheidsfuncties op onze mobiele telefoon sterk toegenomen. Het gaat allang niet meer alleen om een stappenteller. Smartphones kun je tegenwoordig ook inzetten tijdens een fitness training of om beter te slapen. Smartwatches gaan vaak nog een stapje verder. Zo bieden de nieuwste Samsung smartwatches, de Galaxy Watch 3 en Galaxy Watch Active 2, de mogelijkheid om je bloeddruk te meten of een ECG hartfilmpje te maken via de Samsung Health monitor app. Samsung lijkt dergelijke gezondheidsfuncties in de toekomst ook naar opvouwbare smartphones te willen brengen.

Dit blijkt uit een nieuw patent dat Samsung Electronics toegewezen heeft gekregen. De volgende technologie is ontworpen voor opvouwbare smartphones met een binnenwaarts vouwbaar display, zoals de Samsung Galaxy Z Flip en de Galaxy Z Fold 2.

Samsung Galaxy Z Fold met sensoren voor gezondheidsmetingen

Het octrooi genaamd ‘Foldable electronic device and method of estimating bioinformation using the same’ werd in april 2020 ingediend door Samsung Electronics bij de United States Patent and Trademark Office (USPTO) en de World Intellectual Property Organization (WIPO). De documentatie is op 25 maart 2021 goedgekeurd en gepubliceerd.

Voor de patentafbeeldingen is een Galaxy Fold ontwerp gebruikt, dat uitvouwbaar is tot een tablet formaat. Uit de omschrijving blijkt dat de technologie ook zou kunnen worden ingezet voor een clamshell model, zoals de Galaxy Z Flip.

Onder het flexibele scherm worden, in het onderste schermdeel, een tweetal beeldsensoren ingebouwd. Door je wijsvinger op één of beide sensoren te plaatsen kan er beelddata verkregen worden. De pixelintensiteit wordt omgezet in een pulsgolf amplitude, om vervolgens middels een amplitude-conversiemodel informatie over je gezondheid te vergaren.

Om nauwkeurige data te kunnen verkrijgen wordt ook de druk berekent die de vinger uitoefent op het scherm. Hiervoor dien je het toestel dicht te drukken op je vinger. Door je vinger alleen op de eerste sensor te leggen wordt de verkregen data weergegeven op het flexibele scherm. Leg je de vinger op beide sensoren, dan wordt de data op het cover-display getoond. Indien nodig wordt de gebruiker tussentijds gevraagd om de vinger te verleggen en/of de druk te intensiveren.

De bio-informatie kan informatie omvatten over uiteenlopende gezondheidsaspecten:

• Bloeddruk : oscillometrische methode om drukwisselingen in de slagader te meten.

• Vasculaire leeftijd : de staat van je halsslagader. Kan ook info verschaffen over je cholesterollevel.

• Aortadruk golfvorm : verhouding tussen zittende en liggende positie. Langdurig zitten kan ook de vasculaire gezondheid negatief beïnvloeden.

• Arteriële stijfheid : oftewel slagaderlijke vaatwandstijfheid. Verstijving van de slagaderen heeft als gevolg dat het hart harder moet pompen.

• Vasculaire compliantie : de mate waarin een orgaan meegeeft wanneer er kracht op wordt uitgeoefend.

• Stress index : in hoeverre heb je last van fysieke of mentale stress.

• Vermoeidheidsniveau : hoe fit voel je je. Deze waarde kan gerelateerd zijn aan je stress index.

Als alternatief zou Samsung ook kunnen besluiten om de sensoren aan de buitenzijde van het toestel te plaatsen. Door de palm van je hand tegen het toestel te houden kan er een meting worden verricht.

Additioneel kunnen dezelfde metingen ook worden gedaan wanneer je het toestel aan de twee uiteindes vastpakt – zoals ook in bovenstaande afbeelding geïllustreerd wordt. Zodoende maakt het menselijk lichaam op verschillende punten contact met de opvouwbare smartphone, waardoor de polsgolf-transittijd (PTT) nauwkeurig berekent kan worden, waarna de bloeddrukwaarde afgegeven kan worden.

Om de accuratesse van de meting te waarborgen wil Samsung ook rekening houden met het geslacht, gewicht en de Body Mass Index (BMI) van de gebruiker. Ook worden omgevingsmetingen gedaan, om informatie te krijgen over de temperatuur en vochtigheid. Middels een vooraf gedefinieerd model krijgt de gebruiker vervolgens feedback over de conditie van zijn of haar gezondheid.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het aantal gezondheidsfuncties op smartphones de komende jaren verder zal toenemen. Ten slotte dragen we onze smartphone altijd bij ons, waardoor het een goede tool is om op elk gewenst moment informatie over onze gezondheid te vergaren.

Of Samsung voornemens is om deze technologie op korte termijn te implementeren blijft vooralsnog onduidelijk. Rond juli 2021 zal Samsung een tweetal nieuwe vouwtelefoons introduceren, de Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Fold 3. De nieuwe Fold wordt waarschijnlijk de allereerste opvouwbare Samsung smartphone met S Pen support, mogelijk wordt dit toestel ook voorzien van een under-panel camera. Daarnaast lijkt Samsung voor het eerst een extra robuust Armor Frame toe te willen passen.

Bekijk hier de documentatie van de Samsung Galaxy Z Fold opvouwbare smartphone.