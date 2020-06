Samsung Galaxy clamshell smartphone met dubbele vouwlijn Samsung legt een nieuw opvouwbaar telefoon design vast dat gelijkenissen vertoont met de Galaxy Z Flip, maar tegelijkertijd dubbel vouwbaar is.

Na jaren van ontwikkeling werd begin 2019 de Samsung Galaxy Fold geïntroduceerd, als eerste opvouwbare smartphone van de Koreaanse fabrikant. De tweede vouwtelefoon, de Galaxy Z Flip, heeft weer een totaal andere vormfactor gekregen. Door de tijd heen heeft Samsung tal van opvouwbare telefoon ontwerpen laten vastleggen. Zo rapporteerde LetsGoDigital halverwege vorig jaar al over een Samsung Galaxy opvouwbare telefoon met een dubbele vouwlijn, waarbij het toestel in de vorm van een Z was op te vouwen.

Ditmaal heeft Samsung opnieuw een display apparaat gepatenteerd dat twee keer gevouwen kan worden. Ook bij dit telefoonmodel kan het ene schermdeel naar voren en het andere naar achteren gevouwen worden. Toch is er een duidelijk verschil waarneembaar, want het nieuwe model is uitgevouwen slechts de helft zo groot. Deze smartphone vouw je namelijk niet uit tot een tablet, maar tot een langwerpig toestel. Het is een zogenaamd clamshell model, oftewel een klaptelefoon – vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Z Flip en de Motorola RAZR.

Samsung opvouwbare smartphone kan 2 kanten opvouwen

Het ontwerp is aangevraagd door Samsung Display bij de USPTO (United States Patent and Trademark Office) en de WIPO (World Intellectual Property Office). Op 26 mei 2020 werd het design patent inclusief 8 productfoto’s gepubliceerd. Het bovenste schermdeel vouw je naar voren toe, terwijl het onderste deel naar achteren gevouwen kan worden. Opvallend genoeg lijk je dit toestel niet geheel plat te kunnen buigen. De vouwlijn loopt vrij rond. Technisch zal dit ongetwijfeld makkelijker te realiseren zijn.

Uit de afbeeldingen blijkt dat het ook mogelijk is om slechts één deel op te vouwen, bijvoorbeeld het bovenste deel, waarna je het overige displayoppervlak nog kunt gebruiken. In de summiere documentatie wordt er ook een eerdere publicatie van PhoneArena aangehaald, waar een door LetsGoDigital ontdekte vouwbare Samsung telefoon wordt besproken die twee kanten op kan vouwen.

De patentillustraties tonen geen knoppen, aansluitingen of camera’s. Waarschijnlijk heeft dit ermee te maken dat het octrooi is aangevraagd door Samsung Display en dus niet door Samsung Electronics. Eerst zal de display divisie het scherm moeten ontwikkelen, waarna Samsung Electronics het apparaat verder zal vormgeven. Het is goed mogelijk dat dit design inmiddels bij de Electronics divisie ligt, temeer omdat het patent al is aangevraagd in april 2018 (het heeft dus 1,5 jaar geduurd alvorens het patent is goedgekeurd en gepubliceerd).

Wat betreft de camera, Samsung heeft de Z Flip voorzien van een punch-hole camera. Dit is de eerste opvouwbare smartphone met een gat in het flexibele scherm voor de front-camera. Wellicht dat het gepatenteerde ontwerp wordt uitgerust met zo’n zelfde type selfiecamera. Mocht het nog een langere tijd gaan duren alvorens Samsung dit design wil vermarkten dan is het natuurlijk ook nog mogelijk dat de camera geheel onder het scherm zal verdwijnen.

Een andere mogelijkheid is dat Samsung er uitsluitend voor kiest om een camera op de achterzijde aan te brengen. Aangezien je de bovenzijde naar voren kunt buigen, zou hiermee het camerasysteem naar voren wijzen, waarna je dus zowel over een camera als een scherm beschikt – zo zou je dus ook selfies kunnen maken met de hoofdcamera.

Duidelijk is wel dat Samsung allerlei verschillende ontwerpen test, om vervolgens tot het ultieme apparaat te komen qua gebruikerservaring. Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat we door de tijd heen vaker opvouwbare smartphones zullen tegenkomen met een dubbele vouwlijn. Zo kun je het toestel nog compacter opvouwen en beschik je uitgevouwen over een extra groot schermoppervlak.

Of en wanneer Samsung de gepatenteerde vouwtelefoon wil uitbrengen blijft vooralsnog onbekend. Verwacht wordt dat de Koreaanse fabrikant in de tweede helft van 2020 een nieuwe opvouwbare smartphone zal uitbrengen. Vermoedelijk wordt dit de opvolger van de Galaxy Fold, die in grote lijnen een vergelijkbaar ontwerp krijgt. Mogelijk wordt dit zelfs een waterdichte opvouwbare telefoon.

Bekijk hier het patent van de opvouwbare Samsung Galay smartphone.