Oppo Enco X draadloze oordopjes review De Enco X zijn de eerste premium oordopjes van Oppo met Active Noise Cancelling (ANC) technologie. Hoe presteren deze oortjes in de praktijk?

Toon pagina inhoud

In november afgelopen jaar bracht de Chinese smartphone fabrikant Oppo gelijktijdig met de Oppo Watch de Enco X draadloze oordopjes uit. Het zijn de eerste premium True Wireless Noice Cancelling oordopjes van het merk, die in samenwerking met de Deense speakerfabrikant Dynaudio zijn ontwikkelt. Er is een nieuw DBEE (Dynamic Bass Enhanced Engine) 3.0 Acoustic System ingebouwd, die in combinatie met de dubbele luidsprekers een voortreffelijke geluidservaring moeten bieden.

Met de Oppo Enco X neemt het bedrijf het op tegen de befaamde Apple AirPods en de recent geïntroduceerde Samsung Galaxy Buds Pro. Net zoals bij de concurrentie worden de oordopjes geleverd in een draadloze oplaadcase.

Oppo Enco X review

Journalist Jeffrey van der Velde heeft de premium oordopjes van Oppo geruime tijd kunnen testen. In zijn uitgebreide review op AndroidWorld komen alle voordelen en nadelen van de Enco X ear buds aan bod. De oordopjes zijn getest in combinatie met de OnePlus 8 Pro.

Jeffrey meldt in zijn review: “Van sommige draadloze oortjes krijg je al last van je oren nog voordat ze in je oren zitten. Oppo’s volledig draadloze oortjes namen alle zorgen bij mij weg toen ik een eerste blik wierp op de inhoud van het oplaadhoesje. Het grootste deel van de oortjes valt namelijk weg in je oorkanaal. Wat overblijft buiten je oren is de ‘stam’, zoals we die kennen van de Apple AirPods.”

Het draagcomfort zit dus wel goed, ook zijn de oortjes lekker klein en erg licht. De Oppo Enco X TWS zijn ook uitgerust met een dual-core digitale Bluetooth-ruisonderdrukking systeem, ook wordt Hybrid Active Noise Cancelling (ANC) ondersteunt. Er zijn vier vormen van ruisonderdrukking beschikbaar, wat handig is voor verschillende momenten in het dagelijkse leven. De maximale ruisonderdrukking bedraagt 35 decibel.

Jeffrey vervolgt zijn review: “Op de batterijduur heb ik weinig aan te merken en de aanwezige ANC is erg handig als je in alle rust wilt werken. Wel is de ruisonderdrukking niet op het niveau van bijvoorbeeld de WF-oortjes van Sony, maar die hebben dan ook een prijskaartje van boven de 200 euro. Wat wel echt minder is aan deze oortjes, is de meegeleverde app. Met slechts drie opties in de gebundelde app, kan Oppo zijn concurrenten – ook op zijn eigen prijspunt – simpelweg niet bijbenen.”

Meer weten over de geluidskwaliteit en alle voor- en nadelen van deze oordopjes, lees dan de volledige praktijktest op AndroidWorld. In Nederland kun je de Oppo Enco X True Wireless Noise Cancelling oordopjes kopen in de kleuren wit en zwart voor een adviesprijs van €180. De oortjes met oplaadcase zijn onder andere verkrijgbaar bij MediaMarkt en Belsimpel.