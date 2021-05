Oppo en T-Mobile openen telecomwinkel in Rotterdam Eerste Europese T-Mobile Oppo partnerstore is geopend in Rotterdam. Het optimaal ervaren van T-Mobile service en Oppo producten staat centraal.

Oppo en T-Mobile hebben de handen ineen geslagen, vrijdag 21 mei werd de eerste Europese partnerstore in Nederland geopend. De winkel op het Beursplein in Rotterdam levert het hoge serviceniveau waar T-Mobile bekend om staat en voegt daar specifieke service voor Oppo smartphones aan toe. Consumenten kunnen de nieuwste connected producten van Oppo in de winkel uitproberen en uiteraard ook direct kopen.

Met de Rotterdamse winkel zet Oppo in op verdere groei in de Nederlandse smart device markt. Voor veel consumenten is het bezoek aan een winkel en het fysiek ervaren van een product een belangrijk onderdeel bij het kiezen van een nieuw toestel.

In de winkel kunnen consumenten kennis maken met het totale productportfolio van T-Mobile en Oppo, waaronder smartphones, wearables zoals de Oppo Watch en een breed aanbod aan accessoires. Daarnaast kunnen consumenten hier terecht voor antwoorden op specifieke vragen over Oppo producten en persoonlijke service, zoals hulp bij instellen van toestellen en software updates.

Marc van den Dool, Commercieel Directeur bij Oppo Nederland: “We zijn enorm trots om samen met T-Mobile consumenten de mogelijkheid te geven om onze producten in de winkel te ervaren. Deze eerste partnerstore is een prachtig bewijs van onze strategie en een aanvulling op onze samenwerking met T-Mobile. Als een van de snelst groeiende smart device merken in Nederland blijft Oppo doorbouwen aan duurzame groei in Nederland.”

Sinds de lancering van Oppo in Nederland in 2018 timmert het innovatieve smart device merk hard aan de weg. T-Mobile en Oppo werken al geruime tijd samen. De Commercieel Directeur bij Oppo Nederland, Marc van den Dool, is dan ook ruim 9 jaar werkzaam geweest bij T-Mobile Nederland. Daar liggen ongetwijfeld nog de nodige relaties.

In 2020 werd op het 5G netwerk van T-Mobile de eerste 5G smartphone in Nederland gelanceerd, de Oppo Find X2. Beide merken hebben ook een samenwerking met FC Utrecht en The Voice of Holland.

Onno Rip, Directeur Sales bij T-Mobile Nederland: “T-Mobile loopt voorop in de telecommarkt met het lanceren van innovatieve retail formules. Klanten verwachten tegenwoordig meer als ze een winkel binnen stappen. Naast de beste service, staat in onze winkels ook de klantbeleving centraal. Zo hebben we verschillende formules die zijn afgestemd op een specifieke mindset en klantbehoefte. In de T-Mobile Oppo partnerstore gaan we een stap verder in de klantbehoefte en creëren we een beleving rondom connected devices. Een prachtige toevoeging op ons retail portfolio.”

De T-Mobile Oppo store is vanaf heden dagelijks geopend, bekijk hier de openingstijden. Het is overigens geen volledig nieuwe winkel, T-Mobile zit er namelijk al enkele jaren. In 2018 publiceerde T-Mobile samen met Huawei een persbericht, waarin werd aangekondigd een partnerstore te openen in Rotterdam. Deze winkel werd gevestigd aan Beursplein 6 in Rotterdam – waar nu de T-Mobile Oppo store gevestigd is. Met Huawei gaat het al tijden bergafwaarts, door de aanhoudende handelssancties van Amerika. Blijkbaar heeft Oppo deze plek nu ingenomen.