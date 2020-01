OnePlus telefoon krijgt in 2020 een 120Hz scherm OnePlus ontwikkelt een nieuwe mobiele telefoon met een 120Hz QHD+ scherm, voor betere mobiele game prestaties en een meeslepende kijkervaring.

Het afgelopen jaar is er veel aandacht uitgegaan naar de refresh-rate van smartphone displays. We zagen deze trend in eerste instantie uitsluitend terug in gaming smartphones, waar een hoge verversingssnelheid bijdraagt aan betere mobiele gaming prestaties. Inmiddels worden ook verschillende reguliere telefoonmodellen voorzien van een hoge refresh-rate. Het begon met OnePlus, die halverwege vorig jaar de OnePlus 7 Pro introduceerde met een 90Hz scherm en een QHD+ resolutie.

Naderhand zijn er nog enkele telefoons met een 90Hz display geïntroduceerd, waaronder de Google Pixel 4, de Oppo Reno Ace en de Oppo Reno 3 Pro – deze toestellen kun je overigens niet in Nederland kopen.

OnePlus 8 telefoon krijgt 120Hz QHD+ display

In 2020 worden de eerste smartphones verwacht met een 120Hz scherm. 120 Hertz wil zeggen dat het scherm 120x per seconde wordt vernieuwd, hierdoor zien bewegende beelden er zeer natuurlijk en vloeiend uit, wat bijdraagt aan een betere ervaring bij het gamen en bij het kijken van films.

Eén van de eerste smartphones die over zo’n een display met zo’n indrukwekkende verversingssnelheid beschikt is de Samsung Galaxy S20, die op 11 februari 2020 geïntroduceerd zal worden, gelijktijdig met de nieuwe Galaxy Z Flip klaptelefoon.

Samsung is echter niet de enige smartphonefabrikant die dit jaar inzet op een 120Hz scherm. OnePlus heeft middels een persbericht te kennen gegeven dat het bedrijf in 2020 de eerste OnePlus telefoon met een 120Hz display zal introduceren. Dit type scherm wordt een Fluid Display genoemd en moet gebruikers een nog geavanceerdere en soepelere kijkervaring leveren.

Pete Lau, CEO van OnePlus zegt: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat het nieuwe 120Hz Fluid Display in 2020 een doorbraak wordt’.

Het nieuwe display onderging een rigoureuze hardware-configuratie en is voorzien van verschillende indrukwekkende technologieën, inclusief MEMC-technologie voor het gemakkelijker afspelen van video’s, een 2K QHD+-resolutie, de meest accurate kleurendisplay en automatische helderheidsregeling op een niveau van 4096 – vier keer zo hoog als de gemiddelde high-end Android smartphone.

Onder welke naam deze OnePlus telefoon op de markt zal verschijnen is nog niet bekend. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het gaat om de OnePlus 8 / 8 Pro. Eerder lekte er al een afbeelding van de OnePlus 8 Lite met een punch-hole camera, oftewel een gat in het scherm voor de selfie-camera. De schermen van OnePlus worden overigens gefabriceerd door Samsung Display. Zusterbedrijven Oppo, Vivo en Realme maken eveneens gebruik van de displaytechnologie van Samsung.

OnePlus concept smartphone op CES 2020

OnePlus profileert zich de afgelopen tijd steeds vaker als innovatieve smartphonefabrikant. Zo introduceerde het eerder deze maand op CES 2020 ’s werelds eerste concept telefoon met een onzichtbare camera, genaamd de OnePlus Concept One. Deze baanbrekende smartphone is ontwikkeld in samenwerking met autofabrikant McLaren. Vooralsnog zal dit toestel niet op de markt verschijnen, maar het is best mogelijk dat dergelijke technologie in de toekomst in meerdere telefoonmodellen zal worden toegepast.