Samsung Galaxy Note 20 Ultra een premium 5G telefoon De Galaxy Note 20 Ultra wordt het nieuwe topmodel van Samsung. Lees hier alles over deze hoogstaande Android 11 smartphone met S Pen ondersteuning.

De afgelopen periode zijn er steeds meer details bekend geworden aangaande de high-end Samsung Galaxy Note 20 en zijn grote broer, de Galaxy Note 20 Plus en/of de Note 20 Ultra. De nieuwe modellen worden hoogstwaarschijnlijk geïntroduceerd tijdens een virtueel Galaxy Unpacked event dat op woensdag 5 augustus wordt gehouden. Lange tijd werd er vanuit gegaan dat Samsung gelijktijdig ook de Galaxy Fold 2 zal introduceren, er zijn echter steeds meer geluiden dat deze vouwtelefoon pas in september officieel wordt aangekondigd.

Vermoedelijk zal Samsung gelijktijdig met de nieuwe Note modellen nog wel een Galaxy Z Flip 5G model uitbrengen. Deze opvouwbare smartphone kun je vooralsnog uitsluitend kopen als 4G toestel. Daarnaast wordt er een nieuwe smartwatch verwacht, de Galaxy Watch 2 evenals een nieuwe tablet, de Galaxy Tab S7 en S7+. In deze publicatie beperken we ons echter tot het nieuwe topmodel binnen de Note 20 serie.

De Galaxy Note 20 Ultra wordt een strak vormgegeven smartphone. Aan de voorzijde lijkt Samsung minimale wijzigingen door te voeren, zo zal het ontwerp nog iets strakkere, rechtere lijnen krijgen. De punch-hole selfiecamera zal ook bij het nieuwe model centraal in het midden geplaatst worden – zoals we reeds kennen van de Note 10. De grootste wijzigingen op het gebied van design lijken zich echter af te spelen op de achterzijde, met name het camerasysteem zal opnieuw een upgrade ondergaan.

Er zijn inmiddels meerdere renders online verschenen van de nieuwe Note 20, ook zijn er al enkele telefoonhoesjes gelekt. Aan de hand van alle beschikbare informatie heeft Jermaine Smit, aka Concept Creator, een video animatie gemaakt van de verwachte Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Ook de product renders die gebruikt zijn in deze publicatie zijn gemaakt door Jermaine voor LetsGoDigital.

Geavanceerde camera met nieuwe zoomlens

De cameramodule zal opnieuw behoorlijk ver uitsteken ten opzichte van de behuizing. Opvallend zijn ook de drie relatief grote cameralenzen – vermoedelijk een groothoek, ultragroothoek en een zoomcamera. Daarnaast zal er een speciale 3D sensor worden ingebouwd, deze DepthVision camera zorgt ervoor dat je prachtige bokeh effecten kunt maken, ook bij het opnemen van video’s. Je mag er overigens vanuit gaan dat de 8K video functie, die eerder dit jaar haar entree maakte in de Galaxy S20, ook op de nieuwe Note toestellen terug te vinden zal zijn.

Dat geldt ook voor de ISOCell Bright HM1 beeldsensor met 108 megapixels, net als bij de S20 Ultra zal deze ook voor de Note 20 Ultra worden toegepast. Daarnaast lijkt Samsung gebruik te willen maken van een laser autofocussysteem. Veel fabrikanten hebben de afgelopen periode succesvolle updates doorgevoerd met betrekking tot het autofocussysteem. Logisch ook, want een beeldsensor kan nog zo’n hoge resolutie leveren, als de beelden er niet scherp uitzien dan heb je er weinig aan. Bij de S20 serie was het scherpstelsysteem juist een kritisch punt, waarvoor Samsung meerdere software updates heeft uitgebracht.

Ook de zoomcamera lijkt een upgrade te ondergaan. De 100x digitale zoom, ook wel Space Zoom genoemd, zal vermoedelijk niet terugkeren in de Galaxy Note 20 serie. Daar zullen we overigens niet om treuren, want zo’n groot digitaal zoombereik daar heb je simpelweg weinig aan, temeer omdat het ten koste gaat van de beeldkwaliteit. De 48 megapixel zoomcamera zou dan ook plaatsmaken voor een 13 megapixel exemplaar met betere beeldfuncties. Ook in de avonduren zou de vernieuwde telelens betere prestaties behalen. Volgens Twitteraar IceUniverse zal de telelens 50x digitale zoom ondersteunen.

Krachtige Android 11 smartphone

Waarschijnlijk zal de Samsung Galaxy Note 20 draaien op het nieuwe Android 11 besturingssysteem. Eerder deze maand heeft Google een publieke bèta versie van Android 11 aangekondigd. Het nieuwe OS herbergt ten minste 100 nieuwe functies, waaronder een betere ondersteuning voor opvouwbare smartphone modellen en 5G telefoons.

De nieuwe Note modellen worden in Europa vermoedelijk aangedreven door de nieuwste Exynos chipset van Samsung-makelij. Het zou gaan om de Exynos 992 SoC, waarbij consumenten mogelijk de keuze krijgen uit twee geheugenvarianten; 12GB RAM / 256GB ROM of 16GB RAM / 512GB opslaggeheugen.

Wat betreft het scherm, binnen de Note smartphone line-up vind je traditiegetrouw de grootste Galaxy modellen. Bij de Note 10 serie veranderde dit lichtelijk, doordat er voor het eerst een Plus model geïntroduceerd werd. Zodoende werd de Note 10 uitgerust met een relatief klein 6,3” FHD+ display en de Plus variant kreeg een 6,8” QHD+ scherm. Verwacht wordt dat de Note 20 Ultra over een 6,9-inch Dynamic AMOLED scherm zal beschikken met een 120 Hertz refresh-rate – gelijk aan de Galaxy S20 Ultra.

Ook het displayontwerp ondergaat waarschijnlijk een kleine wijziging. Samsung lijkt er ditmaal namelijk voor te kiezen om een iets platter scherm te integreren, waardoor het ook makkelijker wordt om de S Pen op te bergen. Het compartiment voor de styluspen lijkt ditmaal ook iets minder ver in de hoek geplaatst te worden, deze ligt iets dichter bij de centraal in het midden geplaatste USB-C aansluiting.

5G telefoon met grote accu

Verder mag je er uiteraard vanuit gaan dat Samsung de nieuwe topmodellen voorziet van 5G ondersteuning. Het 5G netwerk wordt wereldwijd op steeds grotere schaal in gebruik genomen en de afgelopen maanden zijn er dan ook een behoorlijk aantal nieuwe 5G smartphones geïntroduceerd. Benieuwd naar de beschikbare modellen in Nederland? Bekijk ons volledige 5G telefoon overzicht.

De Note 10 smartphones waren de eerste Samsung Galaxy modellen waarbij de 3.5mm koptelefoon aansluiting achterwege werd gelaten. Deze verwachten we ook op de Note 20 niet terug te zien. Desalniettemin zal het nieuwe topmodel wel over hoogstaande audiotechnologie beschikken. Denk aan stereo speakers van AKG met Dolby Atmos ondersteuning voor een surround sound ervaring.

Verder ligt het in de lijn der verwachtingen dat de Samsung Note 20 Ultra ook over een grotere capaciteit batterij zal beschikken. Er wordt gesproken over een 4.500 mAh accu, wat overeen zou komen met de S20 Plus. Dit is overigens minder groot dan de 5.000 mAh accu van de S20 Ultra. Of de nieuwe Note wel 45 Watt snelladen zal ondersteunen blijft nog even onbekend.

De S20 Ultra ondersteunt wel 45 Watt opladen, maar wordt standaard geleverd met een 25 Watt oplader. Wat ons betreft een kwalijke zaak, de concurrentie is namelijk wel in staat om snellere opladers standaard mee te leveren. Denk bijvoorbeeld aan de Oppo Find X2 Pro waar een 65 Watt snellader wordt bijgeleverd. Zo’n snelle oplader is in de praktijk een echte meerwaarde.

Wanneer kun je de Samsung Note 20 Ultra kopen?

Vorig jaar kreeg de Note 10 Plus in Nederland een adviesprijs van €1.100 (12GB / 256GB). De kans is echter groot dat zijn opvolger duurder wordt. Temeer omdat de modellen van vorig jaar nog niet over 5G beschikten – niet in Nederland althans. Dit veranderde bij de S20 serie, wat tevens leidde tot een prijsverhoging van zo’n €150. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat ook de Note 20 serie dit jaar een flink stuk duurder wordt.

Verwacht wordt dat de Galaxy Note 20 op 5 augustus 2020 wordt geïntroduceerd, waarna het direct mogelijk wordt om een preorder te plaatsen. Rond vrijdag 21 augustus zal het toestel officieel worden uitgebracht. Wat betreft de kleuren, er wordt gesproken over een zwart, koper en goudkleurig model. Mogelijk wordt de line-up nog aangevuld met andere trendy kleuren.