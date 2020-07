Samsung Note 20 het nieuwe topmodel binnen de Galaxy line-up Op woensdag 5 augustus onthult Samsung de Galaxy Note 20 smartphone serie. Veel specs zijn inmiddels bekend, lees hier alles over de nieuwe topmodellen.

Toon pagina inhoud

Al sinds de introductie van de Galaxy S20 serie in februari dit jaar, wordt er op internet veelvuldig gesproken over de nieuwe Note smartphones die in tweede helft van 2020 geïntroduceerd zullen worden. Vermoedelijk gaat het om twee modellen, de Samsung Galaxy Note 20 en de Galaxy Note 20 Ultra. Van een Note 20 Plus lijkt dit jaar geen sprake te zijn. De speculaties kwamen afgelopen week in een stroomversnelling nadat er een tweetal product afbeeldingen van de Galaxy Note 20 Ultra ontdekt werden op de Russische Samsung site.

Op de afbeeldingen is een prachtige bronskleurige smartphone te zien, deze kleur wordt ook wel ‘Mystic Bronze’ genoemd. Er gingen al langer geruchten dat de nieuwe Note smartphones onder andere in het brons worden uitgevoerd. De productafbeeldingen van Samsung Rusland werkten dan ook als bevestiging. Op de foto’s werd overigens alleen de achterzijde van het toestel getoond, in combinatie met de befaamde S Pen.

In de tussentijd zijn er verschillende andere bronnen geweest die zich hebben uitgelaten over de voorzijde van de Note 20 (Ultra). Net als bij de Note 10 en de S20 serie lijkt Samsung opnieuw te kiezen voor een punch-hole selfiecamera die bovenin gecentreerd in het midden wordt geplaatst. Het gaatje in het scherm wordt wel iets kleiner dan voorheen, datzelfde geldt ook voor de schermranden. Ook lijkt het toestel een iets minder rondere vormgeving te krijgen dan zijn voorganger.

Aan de hand van de gelekte afbeeldingen in combinatie met eerdere geruchten heeft Jermaine Smit, aka Concept Creator, samen met LetsGoDigital een nieuwe animatievideo gemaakt van de Note 20 Ultra. Naast de bronzen kleur wordt het nieuwe vlaggenschip van Samsung in onderstaande concept video ook getoond in de kleuren zwart en grijs. Mogelijk wordt er ook een gouden en witte variant uitgebracht van het Ultra model. De standaard Note 20 zal vermoedelijk ook in een stijlvolle groene kleurstelling verkrijgbaar zijn.

Samsung Note 2020 modellen

Sinds de Galaxy Note 5 in augustus 2015 werd geïntroduceerd worden veruit de meeste vlaggenschip smartphones van Samsung voorzien van een curved AMOLED display. Dit jaar lijkt er echter een opmerkelijke wijziging doorgevoerd te worden. Het standaard model zal namelijk over een plat scherm beschikken, vermoedelijk betreft het een 6,4-inch Full HD+ display – en dus geen QHD+ resolutie zoals zijn grotere broer wel krijgt.

Ook de 120 Hertz refresh-rate, die voor het eerst werd toegepast bij de S20 modellen, zal niet ondersteunt worden door de Note 20. In plaats daarvan lijkt Samsung te kiezen voor een 60 Hertz scherm. Gelukkig wordt het Ultra model wel voorzien van een hoogstaand scherm: een 6,9-inch QHD+ 120Hz display. Beide modellen krijgen een Dynamic Amoled scherm met HDR10+ ondersteuning.

Waarschijnlijk zal Samsung de Note 20 serie ook voorzien van een vernieuwde ultrasone vingerafdruksensor van Qualcomm-makelij. De nieuwe sensor kan een groter displaygebied bedekken, bovendien wordt het mogelijk om twee vingers tegelijkertijd te scannen. Dit zou de beveiliging ten goede komen.

Verbeterde prestaties en meer werkgeheugen

Ook op het gebied van de algehele prestaties worden er verbeteringen verwacht. Samsung zou namelijk niet dezelfde chipset willen gebruiken als voor de S-serie. In plaats van de Exynos 990 die in de S20 modellen is terug te vinden, wordt de Note 20 serie waarschijnlijk aangedreven door de gloednieuwe Exynos 992, dit is een 5nm chip. Het is echter nog onbekend of deze uiterst snelle SoC alleen in Korea wordt ingezet of ook in andere delen van de wereld. In Amerika zal hoogstwaarschijnlijk de Snapdragon 865 worden toegepast, die gelijk staat aan de Exynos 990.

Behalve een snellere processor wordt er ook meer geheugen verwacht. Vorig jaar was 8GB RAM / 256GB opslag de basisvariant voor de Note 10. Het Plus model werd standaard voorzien van 12GB RAM / 256GB ROM geheugen. Van beide varianten werd er overigens ook nog een 5G model uitgebracht, die standaard over extra geheugen beschikte. Aangezien het 5G netwerk vorig jaar nog niet actief was in Nederland zijn deze modellen nooit uitgebracht in ons land. Daar zal dit jaar ongetwijfeld verandering in komen. Daarnaast wordt er ook nog een 4G variant verwacht van beide modellen.

Verschillende bronnen melden dat Samsung er dit jaar voor zal kiezen om maar liefst 16GB werkgeheugen in te bouwen. Het is echter nog onbekend of dit voor beide modellen zal gelden, ook blijft het nog even de vraag in hoeverre dit de basisuitvoering wordt – ten slotte betekent meer geheugen ook een hogere kostprijs, Persoonlijk verwacht ik dan ook niet dat de standaard Note 20 over 16GB werkgeheugen zal beschikken, 12GB zou meer dan voldoende moeten zijn.

Smartphone met Triple-camera met zoom

De Samsung Note 20 Ultra krijgt het meest kwalitatieve camera systeem. Uit de gelekte afbeeldingen valt op te maken dat er drie cameralenzen onder elkaar worden geplaatst, waarvan de onderste een periscopische zoomcamera betreft. Het camerasysteem steekt behoorlijk ver uit de behuizing, hoewel dit er esthetisch gezien minder mooi uitziet duidt dit er wel op dat Samsung grote camerasensoren wil gaan toepassen – net zoals bij de S20 Ultra. Een grotere sensor is in staat om meer licht op te vangen, waardoor je mooiere, detailrijke avond- en nachtopnames kunt maken.

De hoofdcamera van het Ultra model zal waarschijnlijk over een 108 megapixel beeldsensor beschikken. Daarnaast zal er vermoedelijk een 12 megapixel ultragroothoeklens en een 13 megapixel zoomcamera geïntegreerd worden. De 100x Space Zoom wordt ditmaal achterwege gelaten, daarvoor in de plaats lijkt het toestel 50x digitale zoom te ondersteunen. De 10x Hybrid Zoom zal vermoedelijk gehandhaafd blijven en een betere kwaliteit leveren dan voorheen, met name in slechte lichtomstandigheden. De 8K video functie die voor het eerst geïmplementeerd werd in de S20 zal ook in de nieuwe Note smartphones te vinden zijn.

Rechts van de drietal camera’s zien we een LED flitser en een autofocuslaser. De 3D ToF camera komt daarmee te vervallen. Samsung zou het AF-systeem sterk verbeterd hebben, zowel qua snelheid als qua nauwkeurigheid. Dit was ook nodig, ten slotte liet het scherpstelsysteem van de S20 Ultra te wensen over, naderhand heeft Samsung hier middels software-updates nog wel veranderingen in doorgevoerd.

Wat betreft de batterijcapaciteit, vermoedelijk wordt de Galaxy Note 20 Ultra uitgerust met een 4.500 mAh accu die 45 Watt snelladen ondersteunt. Of deze oplader ook standaard wordt meegeleverd blijft echter nog even de vraag. Bij de S20 Ultra wordt namelijk een 25 Watt lader geleverd, terwijl deze smartphone wel ondersteuning biedt voor 45 Watt snelladen. Wat ons betreft een kwalijke zaak, ten slotte is de concurrentie wel in staat om standaard een snellere oplader mee te leveren, denk bijvoorbeeld aan de Oppo Find X2 Pro met haar 65 Watt lader.

Wat gaat de Galaxy Note 20 kosten?

Ook over de prijs is al veel te doen geweest op internet. Dat is ook niet zo vreemd, aangezien Samsung begin dit jaar een behoorlijke prijsstijging doorvoerde binnen de Galaxy S-serie – mede door de toevoeging van 5G ondersteuning en het verbeterde camerasysteem. Zodoende is het de vraag wat de nieuwe Note modellen moeten gaan kosten, van oudsher zijn dit ten slotte de duurste Samsung smartphones.

Afgelopen week rapporteerde LetsGoDigital al een meerprijs te verwachten van zo’n €150 ten opzichte van het topmodel van vorig jaar; de Note 10 Plus. Daarmee zou de vanaf prijs van de Samsung Galaxy Note 20 Ultra uitkomen op zo’n €1.250. Een enorme smak geld natuurlijk, maar alsnog €100 goedkoper dan de instapprijs van de S20 Ultra.

Voor wat betreft het standaard model, de Note 10 kreeg vorig jaar een adviesprijs van €950 (8GB RAM / 256GB ROM). Dit jaar lijkt Samsung de Note 20 echter van minder hoogstaande specs te voorzien. Denk bijvoorbeeld aan het platte Full HD+ 60Hz display – niet direct een functie die voor een hogere kostprijs zal zorgen. Zodoende is het aannemelijk dat dit toestel een minder hoge prijsstijging zal ondergaan, ondanks de toevoeging van 5G. Onze verwachting is dan ook dat de Galaxy Note 20 voor een vanaf prijs van €1.000 in de markt wordt gezet.

Afgelopen week werden de mogelijke dollar prijzen bekend. Het Ultra model zou een adviesprijs krijgen van $1.300 USD. De standaard Samsung Note 20 zou een vanaf prijs krijgen van $1.000 USD. Of dit de daadwerkelijke prijzen zijn en in hoeverre deze bedragen direct te converteren zijn naar Euro’s blijft nog even afwachten. Zeker is wel dat je voor de topmodellen van Samsung diep in de buidel zult moeten tasten.

Nieuwe Samsung smartphones tijdens Galaxy Unpacked 2020 Live Event

De nieuwe smartphones met S Pen worden op woensdag 5 augustus 2020 officieel aangekondigd tijdens een virtuele persbijeenkomst, die ongetwijfeld via een live-stream te volgen zal zijn. Gisteren heeft Samsung de persuitnodigingen voor het Galaxy Unpacked 2020 event verstuurd, ook werd bovenstaande teaser online gezet. De 15 seconde durende video onthult echter niet veel meer dan de nieuwe bronzen kleur – die reeds door Samsung Rusland is bevestigd.

Tijdens het Galaxy Unpacked 2020 evenement zal Samsung vermoedelijk ook de Galaxy Watch 3 aankondigen. Mogelijk wordt gelijktijdig ook een nieuwe opvouwbare smartphone aangekondigd, de opvolger van de Galaxy Fold. Er zijn echter ook signalen dat deze vouwtelefoon pas een maand later zal arriveren. Over de benaming van dit toestel is nog altijd enige onduidelijkheid. Online wordt er veelal naar gerefereerd als ‘Galaxy Fold 2’. Het is echter zeker niet ondenkbaar dat Samsung ervoor kiest om deze vouwtelefoon binnen de nieuwe Galaxy Z-serie onder te brengen, waar ook de Galaxy Z Flip onder valt. In dat geval zou Galaxy Z Fold een zeer logische benaming zijn.

Van de Samsung Galaxy Z Flip wordt overigens ook nog een extra variant verwacht, namelijk een 5G model. Qua specs zal dit toestel gelijk zijn aan de reeds verkrijgbare Z Flip, mogelijk wordt er wel extra geheugen ingebouwd. De Galaxy Z Flip 5G zal hoogstwaarschijnlijk gelijktijdig met de Note 20 worden geïntroduceerd. Vermoedelijk zal zowel de Note 20 als de Note 20 Ultra eind augustus in de verkoop gaan. Vaak kiest Samsung voor een release op vrijdag, waardoor vrijdag 21 augustus een reële datum lijkt te zijn.

Note to editors : The product renders presented in this publication are copyright protected and designed by Concept Creator and world-wide licensed to LetsGoDigital. You can use this artwork for free, as long as you include a clickable source link into your story. Thank you very much for understanding.