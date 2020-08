Samsung Galaxy Z Fold2 opvouwbare 5G telefoon Samsung heeft de Galaxy Z Fold2 aangekondigd, als opvolger van de Fold. Deze telefoon biedt het beste van alle Galaxy smartphones in een opvouwbaar jasje.

Samsung heeft afgelopen week een reeks nieuwe producten aangekondigd, waaronder de Galaxy Note 20 serie. Gelijktijdig introduceerde de Koreaanse fabrikant ook haar derde vouwtelefoon, de Galaxy Z Fold2 is de opvolger van de vorig jaar geïntroduceerde Galaxy Fold. De nieuwe opvouwbare smartphone is op tal van punten verbeterd. Zo wordt het toestel voorzien van een beduidend groter cover-display en ook het hoofdscherm is iets groter dan voorheen. Niet geheel onbelangrijk, ook het scharnier is volledig her-ontworpen.

De nieuwe Fold wordt ook standaard voorzien van 5G ondersteuning. Het is daarmee de twee opvouwbare 5G telefoon van Samsung, afgelopen maand werd de Galaxy Z Flip 5G al geïntroduceerd.

Voor de ontwikkeling van de Galaxy Z Fold2 heeft Samsung dankbaar gebruik gemaakt van de feedback van haar Galaxy Fold-gebruikers. De Z Fold2 borduurt dan ook voort op het design van de originele Fold.

Nieuwste opvouwbare telefoon van Samsung

Dichtgevouwen heb je een 6,2-inch scherm tot je beschikking, nagenoeg de gehele voorzijde bestaat uit schermoppervlak – wat een duidelijk verschil is met het 4,6-inch cover display van de Fold. Hierdoor krijgt het toestel ook een direct een modernere vormgeving dan zijn voorganger.

Klap je het toestel open dan ontvouwt zich een 7,6-inch flexibel scherm. De brede notch die zo kenmerkend was voor de Fold is bij de Z Fold 2 vervangen voor een beduidend minder opvallende hole-punch camera. Het is de tweede vouwtelefoon met Samsung waarbij er een gaatje in het flexibele display is gemaakt voor de selfiecamera, het eerste toestel was de Galaxy Z Flip. Dankzij de vernieuwde selfiecamera heb je een extra groot en ononderbroken scherm tot je beschikking, waardoor deze mobiele telefoon daadwerkelijk uitvouwt tot een volwaardige tablet.

Ook beschikt de Samsung Galaxy Z Fold 2 over Ultra Thin Glass (UTG). Door het flexibele scherm te voorzien van een uiterst dun laagje glas zou het beduidend krasbestendiger moeten zijn dan zijn voorganger. UTG werd eerder dit jaar voor het eerst toegepast bij de Z Flip.

Samsung heeft er ook voor gekozen om het scharnier volledig te herontwerpen. Deze zou beter moeten sluiten en waarschijnlijk ook minder geluid maken tijdens het open- en dichtklappen – dit moet bij dragen aan een betere gebruikerservaring. Bovendien zorgt een ingenieus systeem aan de binnenzijde van het scharnier ervoor dat stof- en vuil weer effectief worden afgevoerd, waardoor er geen stof kan ophopen, wat op den duur ten koste zou gaan van het gebruik en de duurzaamheid ervan.

Verder heeft Samsung laten weten haar samenwerking met Google en Microsoft te willen intensiveren. Dit bleek ook al bij de presentatie van de Note 20 (Ultra), zo zijn deze smartphones compatibel met ruim 100 Xbox games. Tijdens de preorder periode kun je als presentje kiezen voor een Music Pack of een Gaming Pack. Bij laatstgenoemde krijg je een gratis controller, wireless stand en 3 maanden Xbox Game Pass Ultimate lidmaatschap meegeleverd. Mogelijk dat Samsung een soortgelijke optie ook aanbiedt voor de Fold2. Ook werd de nadruk gelegd op Samsung DeX en Samsung Notes – waardoor de smartphone naadloos samenwerkt met een Windows PC.

Eerste Galaxy Z Fold2 hands-on video staat al online

Hoewel Samsung de Galaxy Z Fold2 wel in alle glorie heeft getoond tijdens het Galaxy Unpacked 2020 event zijn er nog altijd een hoop openstaande vragen. Zo zijn veel specs nog onbekend, denk bijvoorbeeld aan de schermresolutie en het camerasysteem. Hiervoor moeten we nog even geduld hebben, vermoedelijk zal Samsung rond 1 september alle missende details onthullen.

In de tussentijd is al wel een eerste hands-on video van de Z Fold2 online verschenen. In de 16 seconde durende presentatie wordt het toestel open- en dichtgevouwen. Hierbij wordt even stilgestaan bij de vouwlijn, deze zal helaas ook bij de tweede generatie Fold smartphones nog zichtbaar zijn – onder normale lichtomstandigheden.

Desalniettemin ziet de nieuwste vouwbare telefoon van Samsung er bijzonder strak uit. Het lijkt erop dat er lering is getrokken uit het verleden. De eerste expert reviews zullen straks moeten uitwijzen of de Z Fold2 ook inderdaad veel beter presteert dan zijn voorganger.

Specificaties van de Samsung Galaxy Z Fold 2

Door de tijd heen zijn er ook al behoorlijk wat specs van Samsung’s nieuwste vouwtelefoon online verschenen. Hoewel de volgende informatie nog niet door Samsung zelf is bevestigd wordt er algemeen aangenomen dat de nieuwe Fold wordt uitgerust met een vergelijkbaar camerasysteem als de recent geïntroduceerde Note 20.

Dat betekent dat er wordt gekozen voor een 10 megapixel hole-punch camera. Daarnaast zal er op de achterzijde een drievoudige camera worden geplaatst. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een 64 megapixel zoomlens met 3x optische zoom, een 12 megapixel groothoekcamera en een 12 megapixel ultragroothoekcamera. Ook de 8K video functie zal op de nieuwe opvouwbare 5G telefoon beschikbaar zijn.

Onder de motorkap zal hoogstwaarschijnlijk de Snapdragon 865 chip van Qualcomm te vinden zijn. Naast 12GB aan werkgeheugen is er keuze uit 256GB of 512GB opslaggeheugen. Wat betreft de accucapaciteit, deze Android 10 smartphone wordt vermoedelijk uitgerust met twee batterijen, met een totale accucapaciteit van 4.365 mAh. Snelladen wordt ondersteunt tot een maximaal laadvermogen van 15 Watt. De vingerafdruksensor lijkt opnieuw aan de rechterzijkant verwerkt te worden, in de power-knop.

Wanneer kun je de Samsung Z Fold2 kopen?

Over de prijs en verkrijgbaarheid heeft Samsung vooralsnog geen informatie vrijgegeven. Aangezien er ook nog altijd een hoop specificaties onbekend blijven lijkt het erop dat Samsung de introductie in twee fasen wil laten verlopen. Hoogstwaarschijnlijk wordt de prijs en release datum gelijktijdig met de ontbrekende specs onthuld. Vermoedelijk gaat kort daarna ook de preorder periode van start. De Galaxy Z Fold 2 wordt in twee kleuren uitgebracht zo heeft Samsung reeds laten weten: Mystic Black en Mystic Bronze.

Zijn voorganger, de Samsung Galaxy Fold is sinds begin 2020 verkrijgbaar in Nederland voor een adviesprijs van €2.020. De Z Fold2 is op verschillende punten verbeterd, heeft een sterk verbeterd camerasysteem en beschikt standaard over 5G ondersteuning. Zodoende is het aanneembaar dat de nieuwe opvouwbare telefoon er niet goedkoper op zal worden, ondanks het feit dat de Fold2 standaard over 256GB geheugen beschikt – in plaats van 512GB, zoals het geval was bij de Fold. Binnenkort zal Samsung ongetwijfeld antwoord gaan geven op alle openstaande vragen, nog even geduld dus!