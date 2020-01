Samsung Galaxy XCover Pro zakelijke telefoon De Galaxy XCover Pro is een stijlvolle en robuuste smartphone van Samsung. Nieuw is de integratie van Microsoft Teams met een walkietalkie functie.

Toon pagina inhoud

Samsung heeft een nieuwe robuuste smartphone geïntroduceerd. De Galaxy XCover Pro is een slanke en duurzame smartphone, ideaal voor werknemers die vanwege hun werkzaamheden een robuust toestel nodig hebben. De smartphone heeft een vernieuwd stijlvol ontwerp met beduidend dunnere schermranden, terwijl dezelfde duurzaamheid gegarandeerd blijft. Dankzij tal van zakelijke functies is deze mobiele telefoon inzetbaar voor verschillende soorten bedrijfstakken.

In het persbericht van Samsung Electronics wordt het volgende gemeld. De nieuwe Galaxy XCover herdefinieert de zakelijke smartphone en levert een robuust, maar stijlvol apparaat voor zowel front- als back office en op de werkvloer. De smartphone bouwt voort op de hoogwaardige functies van de Samsung Galaxy-smartphones, waaronder een meeslepende beeldschermervaring, een duurzame batterij en de bescherming door het Samsung Knox-beveiligingsplatform. De smartphone is voorzien van unieke mobiliteitsoplossingen voor een breed scala aan bedrijfssituaties, inclusief het vermogen om de recent aangekondigde walkietalkie-mogelijkheid te integreren in Microsoft Teams.

Robuuste smartphone voor zakelijk gebruik

De nieuwe mobiele telefoon is geoptimaliseerd voor een breed scala aan industrieën, waaronder detailhandel, productie, de gezondheidszorg en logistiek. Met z’n dunne en lichte design is het een stijlvolle alleskunner. De Samsung Galaxy XCover Pro is IP68 water- en stofbestendig, bestand tegen vallen tot 1,5 meter, zelfs zonder hoesje en is MIL-STD 810G-gecertificeerd voor extra bescherming tegen extreme hoogte, vochtigheid en andere zware omgevingscondities.

Deze Galaxy smartphone biedt ook ondersteuning voor het opladen van Pogo-pennen en compatibiliteit met oplaaddocks van derden. De 4.050 mAh accu gaat zonder problemen een werkdag mee. Voor tijden dat er nog meer vermogen vereist is, is de accu vervangbaar: stop er gewoon een reserve in en ga door.

Met de Galaxy XCover Pro kunnen gebruikers hun ervaring met twee programmeerbare toetsen aanpassen om persoonlijk gecreëerde commando’s te maken. Deze functionaliteit helpt gecompliceerde workflows eenvoudiger te maken, zo kunnen gebruikers de scanner openen, de zaklamp inschakelen of een CRM-app starten, zonder door apps of menu’s te hoeven bladeren of zelfs naar het scherm te kijken.

Door het verwijderen van de fysieke startknop ziet het nieuwe model er beduidend eleganter uit, met behoud van dezelfde robuuste eigenschappen. De zakelijke telefoon van Samsung biedt een helder, edge-to-edge 6,3-inch Full HD+ Infinity Display met een verbeterd touchscreen dat in praktisch alle weersomstandigheden werkt, zelfs in de regen of sneeuw. Voor gebruikers die in de buitenlucht werken is de handschoenmodus ideaal. Heb je handschoenen aan, dan kun je gebruik maken van de nieuwe spraak-naar-sms-functie, de woorden die je uitspreekt wordt omgezet in tekst, waarna je het bericht kunt versturen.

Push-to-talk-functie

De nieuwe Samsung smartphone kan aan alle behoeften van de mobiele onderneming voldoen, zo kan het toestel gebruikt worden om inventaris te beheren, betalingen te verwerken en onderweg te communiceren. De Galaxy XCover Pro is push-to-talk ready met zijn twee programmeerbare toetsen, zodat gebruikers eenvoudig met iedereen in contact kunnen blijven met een simpele druk op de knop, inclusief het hoofdkantoor, dispatchers of verschillende teamleden ter plaatse.

Om het voor collega’s gemakkelijker te maken om met elkaar te communiceren, heeft Samsung samen met Microsoft de nieuwe Microsoft Teams functie geïntroduceerd. Dit is de nieuwe walkietalkie-mogelijkheid op de Galaxy XCover Pro, waarmee het de eerste partneroplossing is om de push-to-talk-functie te gebruiken.

Ook biedt Samsung mobiele oplossingen die helpen bij het uitvoeren van dagelijkse taken via software- en hardware-oplossingen van Infinite Peripherals, KOAMTAC, Scandit, en Visa. Retailpartners kunnen de inventaris bijhouden en betalingen verwerken met de beschikbare barcodescanning. Ze kunnen gebruik maken van kant-en-klare mobiele point of sale (mPOS) waarvan de betaalmodules beschikbaar zijn op basis van SDK voor leveranciers van mPOS-oplossingen.

De zakelijke telefoon is ook voorzien van Samsung POS, een mobiele POS-oplossing die is goedgekeurd door het Tap to Phone-pilotprogramma van Visa. Deze gezamenlijke oplossing is van toegevoegde waarde voor verkopers doordat ze hiermee inzicht krijgen in betalingsvoorkeuren van consumenten.

De geavanceerde softwareterminal van Tap to Phone bouwt voort op EMV-chiptransacties om dezelfde functionaliteit te genereren en tegelijkertijd gemoedsrust en zekerheid te bieden dat financiële gegevens veilig blijven. Consumenten kunnen in enkele seconden betalen door eenvoudig met hun contactloze kaart, telefoon of horloge op de Galaxy XCover Pro te tikken.

Best beveiligde telefoon

Naast zijn robuustheid is de Galaxy XCover Pro ook gebouwd met gegevensbeveiliging in het achterhoofd. De gegevens worden beschermd door het gelaagde Samsung Knox-platform. Met Samsung Knox kunnen mobiele professionals profiteren van geavanceerde beveiligingsfuncties zoals hardware-backed-bescherming, gegevensisolatie en -encryptie en boot- en runtime-bescherming om ervoor te zorgen dat bedrijfsgevoelige informatie wordt beschermd tegen indringing, malware en andere bedreigingen.

Het apparaat beschikt ook over een vingerafdrukscanner en gezichtsherkenning voor aanraakvrije toegang terwijl je aan het werk bent. Met Samsung Knox kunnen grote ondernemingen het apparaat eenvoudig instellen en aanpassen, firmwareversies beheren, waardoor IT-beheerders controle over het beheer en de updates van hun apparatenpark hebben via Knox Configure en Knox E-FOTA.

De XCover Pro maakt onderdeel uit van het Enterprise Editions portfolio. Speciaal voor de zakelijke markt biedt Samsung deze speciale edities aan. Dit zijn de best beveiligde smartphones voor elke business. Hiermee verzekert de klant zich van veilig gebruik, eenvoudig beheer en optimale grip op hun mobiele omgeving. Deze totaaloplossing voor zakelijke telefonie is inclusief 4 jaar security- en firmware updates, 4 jaar E-FOTA on MDM en 4 jaar Knox Configure.

In de Benelux is de Galaxy XCover Pro Enterprise Edition verkrijgbaar voor €510 met twee jaar marktbeschikbaarheid en vier jaar beveiligingsupdates om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Vooralsnog kun je de XCover Pro uitsluitend kopen als los toestel. Binnenkort zal de smartphone ook met zakelijk abonnement worden aangeboden.