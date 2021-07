OnePlus 10 Pro met Hasselblad camera en Bionic Lens Smartphone concept toont de in 2022 verwachte OnePlus 10 Pro met nieuwe Hasselblad camera met grote beeldsensor, een Bionic Lens en Super Panorama.

Toon pagina inhoud

Sinds april dit jaar is de high-end OnePlus 9 serie verkrijgbaar, waarvan de OnePlus 9 Pro het nieuwe topmodel is. Deze smartphone beschikt over een krachtige chipset, een prachtig scherm, snelle oplaadmogelijkheden en een sterk verbeterde camera. Voor het eerst is het camerasysteem vormgegeven in samenwerking met de bekende medium format camera fabrikant Hasselblad. Hoewel de OnePlus 9 Pro een vanaf prijs heeft van €900 biedt het toestel een goede prijs/kwaliteit verhouding ten opzichte van andere vlaggenschip smartphones.

Zodoende rijst de vraag, wat mogen we in de toekomst van deze Chinese fabrikant verwachten? Normaliter wordt in de tweede helft van het jaar de ‘T’ variant uitgebracht, dit jaar had dat moeten resulteren in de OnePlus 9T / 9T Pro. Echter, eerder deze week maakte Max Jambor via Twitter bekend dat deze toestellen zijn geannuleerd. Afgelopen week presenteerde het bedrijf nog wel een nieuwe middenklasser, de OnePlus Nord 2 moet een echte flagship-killer zijn.

Voor de OnePlus 10 serie zullen we helaas nog wat langer geduld moeten hebben. Dat heeft grafisch designer Jermaine Smit, aka ConceptCreator, er echter niet van weerhouden om alvast een concept te maken van de rond maart 2022 verwachte OnePlus 10 Pro. Het betreft een smartphone concept, de beelden zijn uitsluitend bedoelt voor illustratieve doeleinden.

OnePlus 10 Pro met under-display camera

Jermaine heeft het nieuwe topmodel uitgerust met een prachtig afgerond scherm – zoals we gewend zijn geraakt van de Chinese fabrikant. Hoogstwaarschijnlijk zal de OnePlus 10 Pro, net als z’n voorganger, worden voorzien van een AMOLED scherm met een 1440 x 3216 pixel resolutie en een smart 120Hz refresh-rate. Mogelijkerwijs blijft ook het 6,7” formaat gehandhaafd. Vanzelfsprekend is de kenmerkende slider ook in het ontwerp opgenomen, deze is aan de zijkant van het toestel gepositioneerd.

De concept smartphone is voorzien van een geheel nieuwe selfiecamera. Het gaat om een camera die onder het scherm is geplaatst, ook wel een under-display camera genoemd. ZTE heeft inmiddels verschillende modellen met een under-screen camera uitgebracht. Het begon vorig jaar met de Axon 20, deze telefoon werd onlangs opgevolgd door de Axon 30.

Ook de komende maand verwachte Samsung Galaxy Z Fold 3 zal worden uitgerust met zo’n nieuw type front-camera. Het is de algemene verwachting dat andere smartphone fabrikanten snel zullen volgen. Zodoende is het niet onwaarschijnlijk dat ook OnePlus in 2022 haar eerste smartphone met under-display camera zal presenteren.

Het voordeel van zo’n type camera is dat het scherm geheel ononderbroken blijft, wat het toestel een futuristisch en stijlvol karakter geeft. Nadelen zijn er echter ook, zo doet de beeldkwaliteit onder ten opzichte van de huidige selfiecamera oplossingen. Ook is de camera nog altijd lichtelijk zichtbaar.

Uiteraard werken fabrikanten hard om deze nadelen zo veel mogelijk te reduceren, desalniettemin is de verwachting dat hier nog enige tijd overheen zal gaan. De eerste generatie under-display camera’s zal dan ook nog wat te wensen overlaten.



Hasselblad camera en Super Panorama functie

Jermaine heeft de achterzijde van zijn OnePlus 10 Pro concept voorzien van stijlvolle faux leather afwerking. Minstens zo opmerkelijk is het camerasysteem, deze is geheel opnieuw vormgegeven. Het gaat om twee camera’s, een groothoek en een ultragroothoekcamera, ieder voorzien van een grote 1” sensor met 108 megapixels. Het camerasysteem wordt ondersteunt door een krachtige Xenon flitser.

Een fraai detail is de chrome gekartelde ring rondom de cameramodule, geïnspireerd op de Hasselblad 500c analoge camera uit 1957. Verder is Jermaine er in zijn concept vanuit gegaan dat het nieuwe vlaggenschip wordt voorzien van een Bionic Lens – hier komen we zo nog uitgebreid op terug.

OnePlus smartphones hebben nooit bekend hebben gestaan om hun fantastische camera prestaties. Met de OnePlus 9 serie is de Chinese fabrikant echter een nieuwe weg ingeslagen. Het bedrijf is een driejarige samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Zweedse fabrikant Hasselblad. Dit is een vooraanstaand fotocamera fabrikant, die professionele fotografen bedient met haar high-end digitale medium format camera’s en lenzen.

Het is overigens niet voor het eerst dat Hasselblad een samenwerking is aangegaan met een telefoonfabrikant. Motorola bracht een jaar of 5 geleden een Hasselblad True Zoom camera module uit voor de Moto Z3. Deze bundeling van krachten bleek echter niet erg succesvol te zijn. OnePlus daarentegen heeft veel vertrouwen in Hasselblad, de Chinese fabrikant heeft 150 miljoen USD gereserveerd om de komende drie jaar aan cameraontwikkeling te besteden.

Bij de OnePlus 9 (Pro) is Hasselblad onder andere verantwoordelijk geweest voor de kleurkalibratie. De komende periode zal de samenwerking verder worden vormgegeven, zo liet OnePlus al kort voor de release van de 9 series weten via een forum post. Er zijn twee nieuwe technologieën in ontwikkeling: Super Panoramic Camera en Bionic Lens (T-Lens). Beide nieuwe innovaties verwachten we in de OnePlus 10 Pro terug te zien.

Zoals de naam al doet vermoeden moet de Super Panoramic feature leiden tot betere kwaliteit panorama foto’s. Normaal gesproken worden beelden aan elkaar gestitcht om een breeds panoramabeeld te kunnen registreren. OnePlus heeft nu een nieuwe technologie in ontwikkeling waarbij twee lenzen (groothoek/ultragroothoek) met elkaar samenwerken, om met behulp van een prisma 140˚ foto’s te kunnen registreren – zonder dat je de camera van links naar rechts hoeft te bewegen en zonder dat je achteraf de stitch naden kunt herkennen.

OnePlus 10 Pro met Bionic Lens voor snelle autofocus

De Bionic lens, ook wel T-lens genoemd, zal de traditionele spoelmotor vervangen om snellere autofocus te creëren. De Bionic Lens zou minder dan een milliseconde nodig hebben om scherp te stellen, dat is 5 tot 10 keer sneller dan met een spoelmotor, aldus OnePlus.

Een snelle AF is handig wanneer je in hoog tempo meerdere opnames achter elkaar wilt vastleggen, bijvoorbeeld van (snel) bewegende onderwerpen – zoals tijdens een sport event of bij het fotograferen van je spelende hond. Deze technologie zal ook het energieverbruik tijdens het scherpstellen verminderen.

De Bionic Lens technologie van OnePlus heeft veel weg van de Liquid Lens technologie die eerder dit jaar debuteerde bij de Xiaomi Mi Mix Fold opvouwbare smartphone. Deze technologie wordt door Xiaomi ook wel ‘Bionic photography’ genoemd. Afgezien van een snelle autofocus, zorgt de transparante vloeibare lens, verpakt in een dun filmlaagje, er ook voor dat de radius van de lens kan worden aangepast. Zodoende wordt 3x optische zoom en 30x telefoto zoom mogelijk gemaakt – zonder de integratie van een afzonderlijke telefotocamera.

De OnePlus 9 Pro is eveneens in staat om 3x optisch in te zoomen en 30x digitaal in te zoomen. Bij dit camerasysteem is er echter nog gebruik gemaakt van een dedicated telelens. Het blijft nog even de vraag of OnePlus haar Bionic Lens ook zal voorzien van een soortgelijke zoomfunctie, hier is Jermaine bij zijn concept overigens wel vanuit gegaan.

Zodoende dat het OnePlus 10 Pro concept is voorzien van twee camera’s minder dan z’n voorganger. De 2MP monochrome camera zal niemand missen en de 8MP telefotocamera functionaliteit zal in de groothoek/ultragroothoekcamera verwerkt worden. De tweetal camera’s die wel zijn geïntegreerd beschikken over een grotere beeldsensor, waardoor deze beter in staat zal zijn om gedetailleerde opnames vast te leggen bij slechte lichtomstandigheden.

Uiteraard zal de 10 Pro niet alleen verbeterd worden op het gebied van de camera. Zo mag je verwachten dat het 2022 topmodel ook wordt voorzien van nieuwe hardware en software. Zo ligt het voor de hand dat de OnePlus 10 Pro zal draaien op het Android 12 OS, dat rond oktober 2021 officieel geïntroduceerd zal worden door Google. De publieke beta is overigens al beschikbaar. De OxygenOS schil zal eroverheen geplaatst worden, deze werd bij de Nord 2 voor het eerst gebaseerd op de integrated codebase van Oppo ColorOS. Eerder dit jaar maakte de twee zusterbedrijven al bekend dat ze verder zullen gaan als één bedrijf.

Logischerwijs zal het bedrijf ook opnieuw kiezen voor de snelste chipset van het moment. Zo wordt de 9 Pro aangedreven door de uiterst krachtige Qualcomm Snapdragon 888 chipset met geïntegreerde 5G modem en keuze uit 8GB RAM / 128GB ROM en 12GB RAM / 256GB ROM. Hoewel deze chip uiterst snelle prestaties levert is er met de OnePlus 9 devices wel wat opmerkelijks aan de hand. Hier komen we later in deze publicatie nog op terug.

Verder mag je er vanuit gaan dat de OnePlus 10 Pro een IP68 rating zal meekregen, net als z’n voorganger. Dat houdt in dat het toestel zowel stof- als waterbestendig is, tot 1,5m diepte gedurende 30 minuten. Eén van de positieve punten van het huidige vlaggenschip is de snellaadmogelijkheid. De 4.500 mAh batterij biedt ondersteuning voor 65W bedraad opladen en 50W draadloos opladen. Een oplader wordt standaard meegeleverd. Hoewel het opladen bijzonder snel verloopt, is de accuduur beduidend minder imposant.

OnePlus 9 Pro verwijderd uit Geekbench test resultaten na bedrog

Dat brengt ons bij het volgende. OnePlus besteed maar al te graag aandacht aan de snelheid waarmee de toestellen zijn op te laden. Waar ze echter liever hun mond over houden is dat de batterij van OnePlus smartphones ook in razendsnel tempo weer leeglopen. Om dit fenomeen tegen te gaan heeft het bedrijf besloten om de prestaties van bepaalde apps terug te schroeven, het gaat om apps die niet in de Geekbench worden getest, zodat het ook niet opvalt tijdens de performance testen. Het gaat om populaire apps zoals Instagram, TikTok en Twitter, maar bijvoorbeeld ook Chrome, Office en Zoom.

Nadat dit merkwaardige fenomeen begin deze maand aan het licht kwam door AnandTech heeft Geekbench via Twitter laten weten zowel de OnePlus 9 als de 9 Pro uit de Geekbench test resultaten te schrappen, vanwege manipulatie van het systeem. Daarnaast gaat Geekbench onderzoeken in hoeverre hier ook sprake van is geweest bij eerdere smartphone modellen van het merk, zoals de OnePlus 8 / 8T / 8 Pro.

Een regelrechte blamage voor OnePlus. Als ze in de politiek hadden gezeten was het wel duidelijk geweest; Per Direct Aftreden. Maar zo werkt het niet in smartphoneland. Het bedrijf kwam met een officiële reactie waarin het aangeeft er alles aan te doen om een goede gebruikerservaring te leveren. Goh echt? Hoewel het uiteraard valt te prijzen dat het bedrijf het snel leeglopen van de batterij wil tegengaan, had het beter transparant kunnen zijn over de werkwijze waarop ze dit denken te kunnen bereiken. Temeer omdat de accuprestaties alsnog niet geweldig zijn. Op dit punt hopen we dan ook significante verbetering te zien bij de OnePlus 10 line-up.

Aangaande de prijs, ook hier hopen we dat OnePlus haar prijsvechtersmentaliteit weer een beetje zal terugvinden. De topmodellen zijn jaar op jaar significant duurder geworden, voor de OnePlus 9 Pro met 256GB werd de adviesprijs vastgesteld op €1.000. Een gigantisch bedrag natuurlijk voor een smartphone die maar 3 jaar software ondersteuning ontvangt. Apple en Samsung hebben zich reeds van hun beste kant laten zien, door de meest recente modellen iets goedkoper in de markt te zetten dan voorheen. Hopelijk zal OnePlus deze strategie volgen.

Note to editors : The product images in this publication are created by Jermaine Smit, aka Concept Creator in collaboration with LetsGoDigital. The 3D renders are for illustrative purposes only, this product is not for sale. Feel free to use the images on your own website, YouTube and/or social media channel, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.